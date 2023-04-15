https://ria.ru/20230415/subbotnik-1865569971.html
Бирюков рассказал, сколько человек приняли участие в субботнике в Москве
Бирюков рассказал, сколько человек приняли участие в субботнике в Москве - РИА Новости, 15.04.2023
Бирюков рассказал, сколько человек приняли участие в субботнике в Москве
Общегородской субботник завершился в Москве, в нем приняли участие около 1,7 миллиона человек, сообщил в субботу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T18:30
2023-04-15T18:30
2023-04-15T18:30
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
общество
городское хозяйство москвы
петр бирюков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1865047488_0:147:3072:1875_1920x0_80_0_0_1684f0bbfe155bde2b65751a322ef9a1.jpg
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Общегородской субботник завершился в Москве, в нем приняли участие около 1,7 миллиона человек, сообщил в субботу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "В столице завершился общегородской субботник. Всего в нем приняли участие около 1,7 миллиона человек. Спасибо, что посвятили свой выходной любимому городу. Вместе мы делаем Москву эталоном чистоты, уюта и красоты", - говорится в сообщении в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что месячник весеннего благоустройства продолжается – до конца апреля коммунальщики приведут в порядок после зимы все без исключения городские объекты, чтобы столица как всегда встречала майские праздники чистой и обновленной.
https://ria.ru/20230415/subbotnik-1865566464.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1865047488_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_86168a14441416fa86f81c620eea73f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Общество, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков
Бирюков рассказал, сколько человек приняли участие в субботнике в Москве
Заммэра Москвы Бирюков: в городском субботнике приняли участие около 1,7 миллиона человек