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Бирюков рассказал, сколько человек приняли участие в субботнике в Москве - РИА Новости, 15.04.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
18:30 15.04.2023
https://ria.ru/20230415/subbotnik-1865569971.html
Бирюков рассказал, сколько человек приняли участие в субботнике в Москве
Бирюков рассказал, сколько человек приняли участие в субботнике в Москве - РИА Новости, 15.04.2023
Бирюков рассказал, сколько человек приняли участие в субботнике в Москве
Общегородской субботник завершился в Москве, в нем приняли участие около 1,7 миллиона человек, сообщил в субботу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T18:30
2023-04-15T18:30
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
общество
городское хозяйство москвы
петр бирюков
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Общегородской субботник завершился в Москве, в нем приняли участие около 1,7 миллиона человек, сообщил в субботу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "В столице завершился общегородской субботник. Всего в нем приняли участие около 1,7 миллиона человек. Спасибо, что посвятили свой выходной любимому городу. Вместе мы делаем Москву эталоном чистоты, уюта и красоты", - говорится в сообщении в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что месячник весеннего благоустройства продолжается – до конца апреля коммунальщики приведут в порядок после зимы все без исключения городские объекты, чтобы столица как всегда встречала майские праздники чистой и обновленной.
https://ria.ru/20230415/subbotnik-1865566464.html
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москва, общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Общество, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков
Бирюков рассказал, сколько человек приняли участие в субботнике в Москве

Заммэра Москвы Бирюков: в городском субботнике приняли участие около 1,7 миллиона человек

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкУчастница общегородского субботника убирает территорию Парка Победы в Москве
Участница общегородского субботника убирает территорию Парка Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Участница общегородского субботника убирает территорию Парка Победы в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Общегородской субботник завершился в Москве, в нем приняли участие около 1,7 миллиона человек, сообщил в субботу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"В столице завершился общегородской субботник. Всего в нем приняли участие около 1,7 миллиона человек. Спасибо, что посвятили свой выходной любимому городу. Вместе мы делаем Москву эталоном чистоты, уюта и красоты", - говорится в сообщении в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что месячник весеннего благоустройства продолжается – до конца апреля коммунальщики приведут в порядок после зимы все без исключения городские объекты, чтобы столица как всегда встречала майские праздники чистой и обновленной.
Общегородской субботник в Москве - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
Полевые кухни организовали на площадках субботника в Москве
Вчера, 14:55
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваОбществоГородское хозяйство МосквыПетр Бирюков
 
 
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