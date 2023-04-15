https://ria.ru/20230415/subbotnik-1865569971.html

Бирюков рассказал, сколько человек приняли участие в субботнике в Москве

Бирюков рассказал, сколько человек приняли участие в субботнике в Москве - РИА Новости, 15.04.2023

Бирюков рассказал, сколько человек приняли участие в субботнике в Москве

Общегородской субботник завершился в Москве, в нем приняли участие около 1,7 миллиона человек, сообщил в субботу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T18:30

2023-04-15T18:30

2023-04-15T18:30

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

общество

городское хозяйство москвы

петр бирюков

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Общегородской субботник завершился в Москве, в нем приняли участие около 1,7 миллиона человек, сообщил в субботу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "В столице завершился общегородской субботник. Всего в нем приняли участие около 1,7 миллиона человек. Спасибо, что посвятили свой выходной любимому городу. Вместе мы делаем Москву эталоном чистоты, уюта и красоты", - говорится в сообщении в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что месячник весеннего благоустройства продолжается – до конца апреля коммунальщики приведут в порядок после зимы все без исключения городские объекты, чтобы столица как всегда встречала майские праздники чистой и обновленной.

https://ria.ru/20230415/subbotnik-1865566464.html

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москва, общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков