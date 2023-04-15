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"Возникнут серьезные проблемы": в США забили тревогу из-за России и Китая - РИА Новости, 15.04.2023
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15:44 15.04.2023 (обновлено: 16:42 15.04.2023)
https://ria.ru/20230415/ssha-1865545584.html
"Возникнут серьезные проблемы": в США забили тревогу из-за России и Китая
"Возникнут серьезные проблемы": в США забили тревогу из-за России и Китая - РИА Новости, 15.04.2023
"Возникнут серьезные проблемы": в США забили тревогу из-за России и Китая
Бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс заявил агентству Bloomberg о "тревожных" признаках того, что Вашингтон теряет глобальное влияние, поскольку другие... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T15:44
2023-04-15T16:42
в мире
цены на нефть
сша
вашингтон (штат)
россия
лоуренс саммерс
всемирный банк
опек
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс заявил агентству Bloomberg о "тревожных" признаках того, что Вашингтон теряет глобальное влияние, поскольку другие державы объединяются и завоевывают расположение ранее нейтральных стран.По его мнению, союз России, Ближнего Востока и Китая привел к опасной ситуации для гегемонии Штатов, так как на американской "стороне истории" становится все более одиноко.Он подчеркнул, что углубление связей между соперниками Штатов сулит Вашингтону большие проблемы как в политике, так и в экономике. Например, совместное решение Саудовской Аравии, России и других членов группы ОПЕК+ по сокращению добычи сырой нефти усложнило борьбу с инфляцией для ЕС, США и других стран."Если Бреттон-Вудская система не принесет значительных результатов во всем мире, возникнут серьезные проблемы и будут предложены альтернативы", — предупредил Саммерс.Экс-министр финансов США высказался по поводу перспектив американской гегемонии в кулуарах весенней конференции Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне.
https://ria.ru/20230415/ukraina-1865543552.html
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в мире, цены на нефть, сша, вашингтон (штат), россия, лоуренс саммерс, всемирный банк, опек
В мире, Цены на нефть, США, Вашингтон (штат), Россия, Лоуренс Саммерс, Всемирный банк, ОПЕК
"Возникнут серьезные проблемы": в США забили тревогу из-за России и Китая

Экс-министр финансов США Саммерс: Штаты потеряли влияние в мире из-за союза России и Китая

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс заявил агентству Bloomberg о "тревожных" признаках того, что Вашингтон теряет глобальное влияние, поскольку другие державы объединяются и завоевывают расположение ранее нейтральных стран.
По его мнению, союз России, Ближнего Востока и Китая привел к опасной ситуации для гегемонии Штатов, так как на американской "стороне истории" становится все более одиноко.
«
"В мире растет признание фрагментации, и — что, возможно, еще более тревожно — я думаю, растет ощущение того, что мы стали не лучшей частью мира, с которой другим не хочется ассоциировать себя", — заявил Саммерс.
Он подчеркнул, что углубление связей между соперниками Штатов сулит Вашингтону большие проблемы как в политике, так и в экономике. Например, совместное решение Саудовской Аравии, России и других членов группы ОПЕК+ по сокращению добычи сырой нефти усложнило борьбу с инфляцией для ЕС, США и других стран.
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"Если Бреттон-Вудская система не принесет значительных результатов во всем мире, возникнут серьезные проблемы и будут предложены альтернативы", — предупредил Саммерс.
Экс-министр финансов США высказался по поводу перспектив американской гегемонии в кулуарах весенней конференции Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне.
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В миреЦены на нефтьСШАВашингтон (штат)РоссияЛоуренс СаммерсВсемирный банкОПЕК
 
 
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