"Возникнут серьезные проблемы": в США забили тревогу из-за России и Китая
Экс-министр финансов США Саммерс: Штаты потеряли влияние в мире из-за союза России и Китая
© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс заявил агентству Bloomberg о "тревожных" признаках того, что Вашингтон теряет глобальное влияние, поскольку другие державы объединяются и завоевывают расположение ранее нейтральных стран.
По его мнению, союз России, Ближнего Востока и Китая привел к опасной ситуации для гегемонии Штатов, так как на американской "стороне истории" становится все более одиноко.
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"В мире растет признание фрагментации, и — что, возможно, еще более тревожно — я думаю, растет ощущение того, что мы стали не лучшей частью мира, с которой другим не хочется ассоциировать себя", — заявил Саммерс.
Он подчеркнул, что углубление связей между соперниками Штатов сулит Вашингтону большие проблемы как в политике, так и в экономике. Например, совместное решение Саудовской Аравии, России и других членов группы ОПЕК+ по сокращению добычи сырой нефти усложнило борьбу с инфляцией для ЕС, США и других стран.
"Если Бреттон-Вудская система не принесет значительных результатов во всем мире, возникнут серьезные проблемы и будут предложены альтернативы", — предупредил Саммерс.
Экс-министр финансов США высказался по поводу перспектив американской гегемонии в кулуарах весенней конференции Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне.