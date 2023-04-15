https://ria.ru/20230415/ssha-1865545584.html

"Возникнут серьезные проблемы": в США забили тревогу из-за России и Китая

"Возникнут серьезные проблемы": в США забили тревогу из-за России и Китая - РИА Новости, 15.04.2023

"Возникнут серьезные проблемы": в США забили тревогу из-за России и Китая

Бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс заявил агентству Bloomberg о "тревожных" признаках того, что Вашингтон теряет глобальное влияние, поскольку другие... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T15:44

2023-04-15T15:44

2023-04-15T16:42

в мире

цены на нефть

сша

вашингтон (штат)

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лоуренс саммерс

всемирный банк

опек

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс заявил агентству Bloomberg о "тревожных" признаках того, что Вашингтон теряет глобальное влияние, поскольку другие державы объединяются и завоевывают расположение ранее нейтральных стран.По его мнению, союз России, Ближнего Востока и Китая привел к опасной ситуации для гегемонии Штатов, так как на американской "стороне истории" становится все более одиноко.Он подчеркнул, что углубление связей между соперниками Штатов сулит Вашингтону большие проблемы как в политике, так и в экономике. Например, совместное решение Саудовской Аравии, России и других членов группы ОПЕК+ по сокращению добычи сырой нефти усложнило борьбу с инфляцией для ЕС, США и других стран."Если Бреттон-Вудская система не принесет значительных результатов во всем мире, возникнут серьезные проблемы и будут предложены альтернативы", — предупредил Саммерс.Экс-министр финансов США высказался по поводу перспектив американской гегемонии в кулуарах весенней конференции Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне.

https://ria.ru/20230415/ukraina-1865543552.html

https://ria.ru/20230414/gaz-1865451572.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, цены на нефть, сша, вашингтон (штат), россия, лоуренс саммерс, всемирный банк, опек