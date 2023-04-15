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Срочников весеннего призыва начнут отправлять в места службы с 20 апреля - РИА Новости, 15.04.2023
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10:40 15.04.2023
https://ria.ru/20230415/srochniki-1865512044.html
Срочников весеннего призыва начнут отправлять в места службы с 20 апреля
Срочников весеннего призыва начнут отправлять в места службы с 20 апреля - РИА Новости, 15.04.2023
Срочников весеннего призыва начнут отправлять в места службы с 20 апреля
Срочников весеннего призыва начнут отправлять в места службы с 20 апреля, заявил в субботу начальник управления ГОМУ ГШ ВС РФ полковник Андрей Бирюков. РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T10:40
2023-04-15T10:40
министерство обороны рф (минобороны рф)
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россия
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Срочников весеннего призыва начнут отправлять в места службы с 20 апреля, заявил в субботу начальник управления ГОМУ ГШ ВС РФ полковник Андрей Бирюков. "С 20 апреля начнутся первые отправки призывников в пункты постоянной дислокации, размещенные на территории Российской Федерации. Треть из призывников будет направлена в учебные соединения и воинские части, где в течение трех месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность", - сообщил он.
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, россия
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Россия
Срочников весеннего призыва начнут отправлять в места службы с 20 апреля

Минобороны: срочников весеннего призыва начнут отправлять в места службы с 20 апреля

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПризывники на перроне железнодорожного вокзала перед отправкой к месту службы
Призывники на перроне железнодорожного вокзала перед отправкой к месту службы - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Призывники на перроне железнодорожного вокзала перед отправкой к месту службы. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Срочников весеннего призыва начнут отправлять в места службы с 20 апреля, заявил в субботу начальник управления ГОМУ ГШ ВС РФ полковник Андрей Бирюков.
"С 20 апреля начнутся первые отправки призывников в пункты постоянной дислокации, размещенные на территории Российской Федерации. Треть из призывников будет направлена в учебные соединения и воинские части, где в течение трех месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность", - сообщил он.
Заявление Минобороны РФ о ходе призывной кампании - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
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