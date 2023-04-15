https://ria.ru/20230415/srochniki-1865512044.html
Срочников весеннего призыва начнут отправлять в места службы с 20 апреля
Срочников весеннего призыва начнут отправлять в места службы с 20 апреля - РИА Новости, 15.04.2023
Срочников весеннего призыва начнут отправлять в места службы с 20 апреля
Срочников весеннего призыва начнут отправлять в места службы с 20 апреля, заявил в субботу начальник управления ГОМУ ГШ ВС РФ полковник Андрей Бирюков. РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T10:40
2023-04-15T10:40
2023-04-15T10:40
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Срочников весеннего призыва начнут отправлять в места службы с 20 апреля, заявил в субботу начальник управления ГОМУ ГШ ВС РФ полковник Андрей Бирюков. "С 20 апреля начнутся первые отправки призывников в пункты постоянной дислокации, размещенные на территории Российской Федерации. Треть из призывников будет направлена в учебные соединения и воинские части, где в течение трех месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность", - сообщил он.
https://ria.ru/20230415/minoborony-1865511887.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, россия
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Россия
Срочников весеннего призыва начнут отправлять в места службы с 20 апреля
Минобороны: срочников весеннего призыва начнут отправлять в места службы с 20 апреля
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Срочников весеннего призыва начнут отправлять в места службы с 20 апреля, заявил в субботу начальник управления ГОМУ ГШ ВС РФ полковник Андрей Бирюков.
"С 20 апреля начнутся первые отправки призывников в пункты постоянной дислокации, размещенные на территории Российской Федерации. Треть из призывников будет направлена в учебные соединения и воинские части, где в течение трех месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность", - сообщил он.
В Минобороны рассказали об электронном реестре воинского учета