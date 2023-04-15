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Никаких гарантий. Американцы решили оставить Европу без газа - РИА Новости, 15.04.2023
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08:00 15.04.2023 (обновлено: 08:11 15.04.2023)
https://ria.ru/20230415/spg-1864772470.html
Никаких гарантий. Американцы решили оставить Европу без газа
Никаких гарантий. Американцы решили оставить Европу без газа - РИА Новости, 15.04.2023
Никаких гарантий. Американцы решили оставить Европу без газа
США стали крупнейшим в мире поставщиком сжиженного природного газа, заявляет Управление энергетической информации (EIA). Более 40% экспорта ушло в Европу... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T08:00
2023-04-15T08:11
экономика
сша
европа
евросоюз
спг
энергетика
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости, Надежда Сарапина. США стали крупнейшим в мире поставщиком сжиженного природного газа, заявляет Управление энергетической информации (EIA). Более 40% экспорта ушло в Европу. Однако Вашингтон избегает долгосрочных контрактов и дает понять партнерам, что в любой момент торговля может прекратиться из-за роста внутреннего спроса. Это нанесло бы очень сильный удар по экономике ЕС.Внутренние резервыДо прошлого года европейцы не особо нуждались в американском топливе. Но на российские энергоносители ввели санкции, и закупки СПГ резко выросли. По данным компании VYGON.Consulting — на 60,6%, до 120,6 миллиона тонн. Доля США в европейском импорте достигла 42,7%. У Катара 15,3, Алжира и Нигерии — по 14,3. У России осталось чуть больше 13. По оценкам ассоциации Gas Infrastructure Europe (GIE), хранилища в ЕС сейчас заполнены на 55%.Американцы увеличили поставки в Старый Свет почти в 2,5 раза за счет перераспределения ресурсов с других направлений. В докладе Совета экономических консультантов при Белом доме сообщается: экспорт в КНР в 2022-м снизился на 76,7%, в другие государства Азиатско-Тихоокеанского региона — на 36,8, прочие страны — на 40,7. В целом же продажи СПГ выросли на 8,8%.Министерство энергетики США предупреждает: мощности ограничены, поэтому нужна гибкость и лучше воздерживаться от долгосрочных контрактов. Наращивать добычу пока не планируется. Более того, на прошлой неделе зафиксировали сокращение суточного производства и подорожание СПГ на 3%."Они приблизились к потолку возможностей действующей инфраструктуры. Даже с учетом возобновления работы одного из крупнейших заводов Freeport на полную мощность после аварии для увеличения экспорта придется инвестировать в новые производства", — говорит замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.Аналитики также отмечают нехватку свободных газовозов на мировом рынке. Морские танкеры сейчас понадобились буквально всем — от Катара, Тринидада и Тобаго до США и Австралии.Конфликт интересовПо словам промышленного эксперта Леонида Хазанова, запасов природного газа в США и мощностей для его сжижения достаточно для удовлетворения и внутреннего спроса, и экспорта. Однако чрезмерный рост поставок не выгоден Вашингтону. "Это снизит цены на голубое топливо в Европейском союзе, Японии, Индии и даже Китае", — поясняет он.Также слишком интенсивный экспорт способен обернуться разгоном инфляции. При добыче сланцевой нефти получают и газ. Его разделяют на различные компоненты, в том числе метан, который сжижают и экспортируют, рассказывает эксперт. В 2004-2020 годах за счет льготного кредитования случился сланцевый бум, СПГ стали производить гораздо больше. Но обвал котировок энергоресурсов в пандемию вынудил банки ужесточить кредитную политику — производство нефти и, соответственно, СПГ пошло на убыль. А повышенный спрос на топливо в ЕС взвинтил цены и в США.Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила, что, если американцы решат ограничить экспорт, Брюсселю придется принимать "очень жесткие решения". Беспечное отношение к энергетической безопасности чревато ужасными последствиями для ЕС, подчеркнула она."Президент США Джо Байден подвергся резкой критике за неспособность обеспечить американцам нормальную жизнь. Для повышения рейтинга он может запретить вывоз СПГ и таким образом опустить цены на внутреннем рынке", — рассуждает Хазанов. Вашингтон всегда руководствуется исключительно собственными интересами.Ожидания ЕвропыМежду тем ЕС полагается в основном на американский экспорт. Германия, традиционный потребитель трубопроводного газа из России, срочно строит СПГ-терминалы. Уже запустили три плавучие установки в Вильгельмсхафене, Лубмине и Брунсбюттеле. Всего реализуют шесть проектов общей мощностью 33 миллиарда кубометров в год. Для сравнения: по "Северному потоку" в 2021-м прокачали 69 миллиардов. А первый стационарный терминал будет готов лишь к 2026-му.Кроме того, нужны гарантии. Например, у установки в Вильгельмсхафене есть только соглашение с Катаром — с 2026-го. До этого все зависит от американских заводов, в том числе еще не построенных — Port Arthur, Plaquemines LNG и CP2."СПГ по единственному долгосрочному контракту на два миллиона тонн в год на один из новых терминалов в Германии обойдется на 30-50% дороже российского газа. Для окупаемости требовались высокие рыночные цены, чего Вашингтон и добился за счет энергетического кризиса. До середины 2021-го затраты по американскому СПГ в полном объеме покрыть не удавалось", — отмечает Гривач.По экспертным оценкам, стоимость сжиженного газа в 1,5-2 раза выше трубопроводного. Обслуживание терминалов тоже недешевое. Например, на установку в Вильгельмсхафене выделили 732 миллиона евро. Далеко не каждая страна ЕС может позволить себе такое. Однако в условиях отказа от атомной энергетики и недостаточной эффективности зеленых источников у Брюсселя попросту нет другого выхода.
https://ria.ru/20230406/evropa-1862680763.html
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экономика, сша, европа, евросоюз, спг, энергетика
Экономика, США, Европа, Евросоюз, СПГ, Энергетика

Никаких гарантий. Американцы решили оставить Европу без газа

© AP Photo / Michael SohnКанцлер Германии Олаф Шольц выступает на церемонии открытия терминала СПГ в Вильгельмсхафене, Германия
Канцлер Германии Олаф Шольц выступает на церемонии открытия терминала СПГ в Вильгельмсхафене, Германия - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© AP Photo / Michael Sohn
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости, Надежда Сарапина. США стали крупнейшим в мире поставщиком сжиженного природного газа, заявляет Управление энергетической информации (EIA). Более 40% экспорта ушло в Европу. Однако Вашингтон избегает долгосрочных контрактов и дает понять партнерам, что в любой момент торговля может прекратиться из-за роста внутреннего спроса. Это нанесло бы очень сильный удар по экономике ЕС.

Внутренние резервы

До прошлого года европейцы не особо нуждались в американском топливе. Но на российские энергоносители ввели санкции, и закупки СПГ резко выросли. По данным компании VYGON.Consulting — на 60,6%, до 120,6 миллиона тонн. Доля США в европейском импорте достигла 42,7%. У Катара 15,3, Алжира и Нигерии — по 14,3. У России осталось чуть больше 13. По оценкам ассоциации Gas Infrastructure Europe (GIE), хранилища в ЕС сейчас заполнены на 55%.
© AP Photo / Michel SpinglerРабочий на компрессорной станции во Франции
Рабочий на компрессорной станции во Франции - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© AP Photo / Michel Spingler
Рабочий на компрессорной станции во Франции
Американцы увеличили поставки в Старый Свет почти в 2,5 раза за счет перераспределения ресурсов с других направлений. В докладе Совета экономических консультантов при Белом доме сообщается: экспорт в КНР в 2022-м снизился на 76,7%, в другие государства Азиатско-Тихоокеанского региона — на 36,8, прочие страны — на 40,7. В целом же продажи СПГ выросли на 8,8%.
Министерство энергетики США предупреждает: мощности ограничены, поэтому нужна гибкость и лучше воздерживаться от долгосрочных контрактов. Наращивать добычу пока не планируется. Более того, на прошлой неделе зафиксировали сокращение суточного производства и подорожание СПГ на 3%.
"Они приблизились к потолку возможностей действующей инфраструктуры. Даже с учетом возобновления работы одного из крупнейших заводов Freeport на полную мощность после аварии для увеличения экспорта придется инвестировать в новые производства", — говорит замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
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Аналитики также отмечают нехватку свободных газовозов на мировом рынке. Морские танкеры сейчас понадобились буквально всем — от Катара, Тринидада и Тобаго до США и Австралии.

Конфликт интересов

По словам промышленного эксперта Леонида Хазанова, запасов природного газа в США и мощностей для его сжижения достаточно для удовлетворения и внутреннего спроса, и экспорта. Однако чрезмерный рост поставок не выгоден Вашингтону. "Это снизит цены на голубое топливо в Европейском союзе, Японии, Индии и даже Китае", — поясняет он.
Также слишком интенсивный экспорт способен обернуться разгоном инфляции.
© AP Photo / Stanford University, Rob JacksonПредприятие по добыче сланцевого газа в Пенсильвании, США
Предприятие по добыче сланцевого газа в Пенсильвании, США - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© AP Photo / Stanford University, Rob Jackson
Предприятие по добыче сланцевого газа в Пенсильвании, США
При добыче сланцевой нефти получают и газ. Его разделяют на различные компоненты, в том числе метан, который сжижают и экспортируют, рассказывает эксперт. В 2004-2020 годах за счет льготного кредитования случился сланцевый бум, СПГ стали производить гораздо больше. Но обвал котировок энергоресурсов в пандемию вынудил банки ужесточить кредитную политику — производство нефти и, соответственно, СПГ пошло на убыль. А повышенный спрос на топливо в ЕС взвинтил цены и в США.
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила, что, если американцы решат ограничить экспорт, Брюсселю придется принимать "очень жесткие решения". Беспечное отношение к энергетической безопасности чревато ужасными последствиями для ЕС, подчеркнула она.
"Президент США Джо Байден подвергся резкой критике за неспособность обеспечить американцам нормальную жизнь. Для повышения рейтинга он может запретить вывоз СПГ и таким образом опустить цены на внутреннем рынке", — рассуждает Хазанов. Вашингтон всегда руководствуется исключительно собственными интересами.
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Ожидания Европы

Между тем ЕС полагается в основном на американский экспорт. Германия, традиционный потребитель трубопроводного газа из России, срочно строит СПГ-терминалы. Уже запустили три плавучие установки в Вильгельмсхафене, Лубмине и Брунсбюттеле. Всего реализуют шесть проектов общей мощностью 33 миллиарда кубометров в год. Для сравнения: по "Северному потоку" в 2021-м прокачали 69 миллиардов. А первый стационарный терминал будет готов лишь к 2026-му.
Кроме того, нужны гарантии. Например, у установки в Вильгельмсхафене есть только соглашение с Катаром — с 2026-го. До этого все зависит от американских заводов, в том числе еще не построенных — Port Arthur, Plaquemines LNG и CP2.
© AP Photo / Cliff OwenТерминал для отгрузки сжиженного природного газа в штате Мэриленд, США
Терминал для отгрузки сжиженного природного газа в штате Мэриленд, США - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© AP Photo / Cliff Owen
Терминал для отгрузки сжиженного природного газа в штате Мэриленд, США
"СПГ по единственному долгосрочному контракту на два миллиона тонн в год на один из новых терминалов в Германии обойдется на 30-50% дороже российского газа. Для окупаемости требовались высокие рыночные цены, чего Вашингтон и добился за счет энергетического кризиса. До середины 2021-го затраты по американскому СПГ в полном объеме покрыть не удавалось", — отмечает Гривач.
По экспертным оценкам, стоимость сжиженного газа в 1,5-2 раза выше трубопроводного. Обслуживание терминалов тоже недешевое. Например, на установку в Вильгельмсхафене выделили 732 миллиона евро. Далеко не каждая страна ЕС может позволить себе такое. Однако в условиях отказа от атомной энергетики и недостаточной эффективности зеленых источников у Брюсселя попросту нет другого выхода.
 
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