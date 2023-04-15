https://ria.ru/20230415/spg-1864772470.html
Никаких гарантий. Американцы решили оставить Европу без газа
Никаких гарантий. Американцы решили оставить Европу без газа - РИА Новости, 15.04.2023
Никаких гарантий. Американцы решили оставить Европу без газа
США стали крупнейшим в мире поставщиком сжиженного природного газа, заявляет Управление энергетической информации (EIA). Более 40% экспорта ушло в Европу... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T08:00
2023-04-15T08:00
2023-04-15T08:11
экономика
сша
европа
евросоюз
спг
энергетика
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости, Надежда Сарапина. США стали крупнейшим в мире поставщиком сжиженного природного газа, заявляет Управление энергетической информации (EIA). Более 40% экспорта ушло в Европу. Однако Вашингтон избегает долгосрочных контрактов и дает понять партнерам, что в любой момент торговля может прекратиться из-за роста внутреннего спроса. Это нанесло бы очень сильный удар по экономике ЕС.Внутренние резервыДо прошлого года европейцы не особо нуждались в американском топливе. Но на российские энергоносители ввели санкции, и закупки СПГ резко выросли. По данным компании VYGON.Consulting — на 60,6%, до 120,6 миллиона тонн. Доля США в европейском импорте достигла 42,7%. У Катара 15,3, Алжира и Нигерии — по 14,3. У России осталось чуть больше 13. По оценкам ассоциации Gas Infrastructure Europe (GIE), хранилища в ЕС сейчас заполнены на 55%.Американцы увеличили поставки в Старый Свет почти в 2,5 раза за счет перераспределения ресурсов с других направлений. В докладе Совета экономических консультантов при Белом доме сообщается: экспорт в КНР в 2022-м снизился на 76,7%, в другие государства Азиатско-Тихоокеанского региона — на 36,8, прочие страны — на 40,7. В целом же продажи СПГ выросли на 8,8%.Министерство энергетики США предупреждает: мощности ограничены, поэтому нужна гибкость и лучше воздерживаться от долгосрочных контрактов. Наращивать добычу пока не планируется. Более того, на прошлой неделе зафиксировали сокращение суточного производства и подорожание СПГ на 3%."Они приблизились к потолку возможностей действующей инфраструктуры. Даже с учетом возобновления работы одного из крупнейших заводов Freeport на полную мощность после аварии для увеличения экспорта придется инвестировать в новые производства", — говорит замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.Аналитики также отмечают нехватку свободных газовозов на мировом рынке. Морские танкеры сейчас понадобились буквально всем — от Катара, Тринидада и Тобаго до США и Австралии.Конфликт интересовПо словам промышленного эксперта Леонида Хазанова, запасов природного газа в США и мощностей для его сжижения достаточно для удовлетворения и внутреннего спроса, и экспорта. Однако чрезмерный рост поставок не выгоден Вашингтону. "Это снизит цены на голубое топливо в Европейском союзе, Японии, Индии и даже Китае", — поясняет он.Также слишком интенсивный экспорт способен обернуться разгоном инфляции. При добыче сланцевой нефти получают и газ. Его разделяют на различные компоненты, в том числе метан, который сжижают и экспортируют, рассказывает эксперт. В 2004-2020 годах за счет льготного кредитования случился сланцевый бум, СПГ стали производить гораздо больше. Но обвал котировок энергоресурсов в пандемию вынудил банки ужесточить кредитную политику — производство нефти и, соответственно, СПГ пошло на убыль. А повышенный спрос на топливо в ЕС взвинтил цены и в США.Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила, что, если американцы решат ограничить экспорт, Брюсселю придется принимать "очень жесткие решения". Беспечное отношение к энергетической безопасности чревато ужасными последствиями для ЕС, подчеркнула она."Президент США Джо Байден подвергся резкой критике за неспособность обеспечить американцам нормальную жизнь. Для повышения рейтинга он может запретить вывоз СПГ и таким образом опустить цены на внутреннем рынке", — рассуждает Хазанов. Вашингтон всегда руководствуется исключительно собственными интересами.Ожидания ЕвропыМежду тем ЕС полагается в основном на американский экспорт. Германия, традиционный потребитель трубопроводного газа из России, срочно строит СПГ-терминалы. Уже запустили три плавучие установки в Вильгельмсхафене, Лубмине и Брунсбюттеле. Всего реализуют шесть проектов общей мощностью 33 миллиарда кубометров в год. Для сравнения: по "Северному потоку" в 2021-м прокачали 69 миллиардов. А первый стационарный терминал будет готов лишь к 2026-му.Кроме того, нужны гарантии. Например, у установки в Вильгельмсхафене есть только соглашение с Катаром — с 2026-го. До этого все зависит от американских заводов, в том числе еще не построенных — Port Arthur, Plaquemines LNG и CP2."СПГ по единственному долгосрочному контракту на два миллиона тонн в год на один из новых терминалов в Германии обойдется на 30-50% дороже российского газа. Для окупаемости требовались высокие рыночные цены, чего Вашингтон и добился за счет энергетического кризиса. До середины 2021-го затраты по американскому СПГ в полном объеме покрыть не удавалось", — отмечает Гривач.По экспертным оценкам, стоимость сжиженного газа в 1,5-2 раза выше трубопроводного. Обслуживание терминалов тоже недешевое. Например, на установку в Вильгельмсхафене выделили 732 миллиона евро. Далеко не каждая страна ЕС может позволить себе такое. Однако в условиях отказа от атомной энергетики и недостаточной эффективности зеленых источников у Брюсселя попросту нет другого выхода.
https://ria.ru/20230406/evropa-1862680763.html
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экономика, сша, европа, евросоюз, спг, энергетика
Экономика, США, Европа, Евросоюз, СПГ, Энергетика
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости, Надежда Сарапина. США стали крупнейшим в мире поставщиком сжиженного природного газа, заявляет Управление энергетической информации (EIA). Более 40% экспорта ушло в Европу. Однако Вашингтон избегает долгосрочных контрактов и дает понять партнерам, что в любой момент торговля может прекратиться из-за роста внутреннего спроса. Это нанесло бы очень сильный удар по экономике ЕС.
До прошлого года европейцы не особо нуждались в американском топливе. Но на российские энергоносители ввели санкции, и закупки СПГ резко выросли. По данным компании VYGON.Consulting — на 60,6%, до 120,6 миллиона тонн. Доля США в европейском импорте достигла 42,7%. У Катара 15,3, Алжира и Нигерии — по 14,3. У России осталось чуть больше 13. По оценкам ассоциации Gas Infrastructure Europe (GIE), хранилища в ЕС сейчас заполнены на 55%.
Американцы увеличили поставки в Старый Свет почти в 2,5 раза за счет перераспределения ресурсов с других направлений. В докладе
Совета экономических консультантов при Белом доме сообщается: экспорт в КНР в 2022-м снизился на 76,7%, в другие государства Азиатско-Тихоокеанского региона — на 36,8, прочие страны — на 40,7. В целом же продажи СПГ выросли на 8,8%.
Министерство энергетики США предупреждает: мощности ограничены, поэтому нужна гибкость и лучше воздерживаться от долгосрочных контрактов. Наращивать добычу пока не планируется. Более того, на прошлой неделе зафиксировали сокращение суточного производства и подорожание СПГ на 3%.
"Они приблизились к потолку возможностей действующей инфраструктуры. Даже с учетом возобновления работы одного из крупнейших заводов Freeport на полную мощность после аварии для увеличения экспорта придется инвестировать в новые производства", — говорит замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
Неожиданное решение. На кого Европа повесит все свои долги
Аналитики также отмечают нехватку свободных газовозов на мировом рынке. Морские танкеры сейчас понадобились буквально всем — от Катара, Тринидада и Тобаго до США и Австралии.
По словам промышленного эксперта Леонида Хазанова, запасов природного газа в США и мощностей для его сжижения достаточно для удовлетворения и внутреннего спроса, и экспорта. Однако чрезмерный рост поставок не выгоден Вашингтону. "Это снизит цены на голубое топливо в Европейском союзе, Японии, Индии и даже Китае", — поясняет он.
Также слишком интенсивный экспорт способен обернуться разгоном инфляции.
При добыче сланцевой нефти получают и газ. Его разделяют на различные компоненты, в том числе метан, который сжижают и экспортируют, рассказывает эксперт. В 2004-2020 годах за счет льготного кредитования случился сланцевый бум, СПГ стали производить гораздо больше. Но обвал котировок энергоресурсов в пандемию вынудил банки ужесточить кредитную политику — производство нефти и, соответственно, СПГ пошло на убыль. А повышенный спрос на топливо в ЕС взвинтил цены и в США.
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила, что, если американцы решат ограничить экспорт, Брюсселю придется принимать "очень жесткие решения". Беспечное отношение к энергетической безопасности чревато ужасными последствиями для ЕС, подчеркнула она.
"Президент США Джо Байден подвергся резкой критике за неспособность обеспечить американцам нормальную жизнь. Для повышения рейтинга он может запретить вывоз СПГ и таким образом опустить цены на внутреннем рынке", — рассуждает Хазанов. Вашингтон всегда руководствуется исключительно собственными интересами.
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Между тем ЕС полагается в основном на американский экспорт. Германия, традиционный потребитель трубопроводного газа из России, срочно строит СПГ-терминалы. Уже запустили три плавучие установки в Вильгельмсхафене, Лубмине и Брунсбюттеле. Всего реализуют шесть проектов общей мощностью 33 миллиарда кубометров в год. Для сравнения: по "Северному потоку" в 2021-м прокачали 69 миллиардов. А первый стационарный терминал будет готов лишь к 2026-му.
Кроме того, нужны гарантии. Например, у установки в Вильгельмсхафене есть только соглашение с Катаром — с 2026-го. До этого все зависит от американских заводов, в том числе еще не построенных — Port Arthur, Plaquemines LNG и CP2.
"СПГ по единственному долгосрочному контракту на два миллиона тонн в год на один из новых терминалов в Германии обойдется на 30-50% дороже российского газа. Для окупаемости требовались высокие рыночные цены, чего Вашингтон и добился за счет энергетического кризиса. До середины 2021-го затраты по американскому СПГ в полном объеме покрыть не удавалось", — отмечает Гривач.
По экспертным оценкам, стоимость сжиженного газа в 1,5-2 раза выше трубопроводного. Обслуживание терминалов тоже недешевое. Например, на установку в Вильгельмсхафене выделили 732 миллиона евро. Далеко не каждая страна ЕС может позволить себе такое. Однако в условиях отказа от атомной энергетики и недостаточной эффективности зеленых источников у Брюсселя попросту нет другого выхода.