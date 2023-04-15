https://ria.ru/20230415/soldaty-1865550842.html

Киев бросает в Артемовске тела погибших солдат, заявили в группе "Вагнера"

Киев бросает в Артемовске тела погибших солдат, заявили в группе "Вагнера" - РИА Новости, 15.04.2023

Киев бросает в Артемовске тела погибших солдат, заявили в группе "Вагнера"

Киев оставляет большое количество тел погибших в Артемовске собственных солдат, не пытаясь договориться об их эвакуации, заявил РИА Новости боец группы... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T16:06

2023-04-15T16:06

2023-04-15T17:00

специальная военная операция на украине

артемовск

евгений пригожин

украина

вооруженные силы украины

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АРТЕМОВСК, 15 апр - РИА Новости. Киев оставляет большое количество тел погибших в Артемовске собственных солдат, не пытаясь договориться об их эвакуации, заявил РИА Новости боец группы "Вагнера". Ранее основатель группы Евгений Пригожин заявил, что говорить о полном окружении Артемовска рано, под контролем российских сил находится более 80% города. Боец одноименной группы рассказал РИА Новости, что украинскую армию "выдавливают клещами" из города. "Никто не забирает (погибших украинских солдат – ред.), даже попыток не было, чтобы прийти, договориться", - рассказал боец, демонстрируя тела погибших украинских силовиков в одной из жилых многоэтажек города, превращенной армией Киева в укрепленный район. По его словам, окна домов со стороны украинских силовиков превращены в бойницы с пулеметчиками. "Сейчас всех кидают (украинское командование – ред.) сюда, тут и территориальная оборона с разных городов, и пограничники, и 93-я бригада (93-я отдельная механизированная бригада – ред.). Всех мы перемалываем. По показаниям пленных, тут тероборона и Винницы, и Закарпатья… Тероборона Бахмута закончилась, уже из других городов приезжают", - рассказал один из командиров группы "Вагнер". Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.

https://ria.ru/20230415/artemovsk-1865534118.html

артемовск

украина

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Боец "Вагнера" показывает многоэтажку в Артемовске, которую ВСУ использовали, как укрепление Боец "Вагнера" показывает многоэтажку в Артемовске, которую ВСУ использовали, как укрепление 2023-04-15T16:06 true PT1M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

артемовск, евгений пригожин, украина, вооруженные силы украины