https://ria.ru/20230415/soldaty-1865550842.html
Киев бросает в Артемовске тела погибших солдат, заявили в группе "Вагнера"
Киев бросает в Артемовске тела погибших солдат, заявили в группе "Вагнера" - РИА Новости, 15.04.2023
Киев бросает в Артемовске тела погибших солдат, заявили в группе "Вагнера"
Киев оставляет большое количество тел погибших в Артемовске собственных солдат, не пытаясь договориться об их эвакуации, заявил РИА Новости боец группы... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T16:06
2023-04-15T16:06
2023-04-15T17:00
специальная военная операция на украине
артемовск
евгений пригожин
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0f/1865558160_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_000104f8ae201d9e389c9d045944a074.jpg
АРТЕМОВСК, 15 апр - РИА Новости. Киев оставляет большое количество тел погибших в Артемовске собственных солдат, не пытаясь договориться об их эвакуации, заявил РИА Новости боец группы "Вагнера". Ранее основатель группы Евгений Пригожин заявил, что говорить о полном окружении Артемовска рано, под контролем российских сил находится более 80% города. Боец одноименной группы рассказал РИА Новости, что украинскую армию "выдавливают клещами" из города. "Никто не забирает (погибших украинских солдат – ред.), даже попыток не было, чтобы прийти, договориться", - рассказал боец, демонстрируя тела погибших украинских силовиков в одной из жилых многоэтажек города, превращенной армией Киева в укрепленный район. По его словам, окна домов со стороны украинских силовиков превращены в бойницы с пулеметчиками. "Сейчас всех кидают (украинское командование – ред.) сюда, тут и территориальная оборона с разных городов, и пограничники, и 93-я бригада (93-я отдельная механизированная бригада – ред.). Всех мы перемалываем. По показаниям пленных, тут тероборона и Винницы, и Закарпатья… Тероборона Бахмута закончилась, уже из других городов приезжают", - рассказал один из командиров группы "Вагнер". Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230415/artemovsk-1865534118.html
артемовск
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0f/1865558160_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1296cced50eeb06ad4c41f61fc9d75e9.jpg
Боец "Вагнера" показывает многоэтажку в Артемовске, которую ВСУ использовали, как укрепление
Боец "Вагнера" показывает многоэтажку в Артемовске, которую ВСУ использовали, как укрепление
2023-04-15T16:06
true
PT1M51S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
артемовск, евгений пригожин, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Евгений Пригожин, Украина, Вооруженные силы Украины
Киев бросает в Артемовске тела погибших солдат, заявили в группе "Вагнера"
Боец группы "Вагнера": Киев бросает в Артемовске большое число тел погибших солдат