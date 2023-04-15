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ВС России уничтожили два склада ВСУ с боеприпасами в Харьковской области - РИА Новости, 15.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 15.04.2023 (обновлено: 05:13 15.04.2023)
https://ria.ru/20230415/sklad-1865490709.html
ВС России уничтожили два склада ВСУ с боеприпасами в Харьковской области
ВС России уничтожили два склада ВСУ с боеприпасами в Харьковской области - РИА Новости, 15.04.2023
ВС России уничтожили два склада ВСУ с боеприпасами в Харьковской области
Российские артиллеристы уничтожили два склада с украинскими боеприпасами и 152 мм гаубицу Д-20 в районе посёлка Лозовая (Волчанский район Харьковской области),... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T05:03
2023-04-15T05:13
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили два склада с украинскими боеприпасами и 152 мм гаубицу Д-20 в районе посёлка Лозовая (Волчанский район Харьковской области), сообщил РИА Новости офицер пресс-центра группировки "Запад" Дмитрий Шепелявцев."Комплексным применением расчётов реактивных систем залпового огня "Град" и гаубиц "Мста-С" уничтожены два склада с боеприпасами и орудие Д-20 в районе населённого пункта Лозовая", - сказал он.Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы расчёт российского орудия Д-20 под командованием сержанта Никиты Фесенкова уничтожил украинский миномётный расчёт в районе населённого пункта Зыбино.
https://ria.ru/20230415/zagradotryady-1865491220.html
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безопасность, харьковская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили два склада ВСУ с боеприпасами в Харьковской области

ВС России уничтожили два склада ВСУ с боеприпасами и гаубицу Д-20 в Харьковской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОрудие 2С5 "Гиацинт-С" ВС РФ ведет огонь в зоне СВО
Орудие 2С5 Гиацинт-С ВС РФ ведет огонь в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили два склада с украинскими боеприпасами и 152 мм гаубицу Д-20 в районе посёлка Лозовая (Волчанский район Харьковской области), сообщил РИА Новости офицер пресс-центра группировки "Запад" Дмитрий Шепелявцев.
"Комплексным применением расчётов реактивных систем залпового огня "Град" и гаубиц "Мста-С" уничтожены два склада с боеприпасами и орудие Д-20 в районе населённого пункта Лозовая", - сказал он.
Боец группы Вагнер о переброшенных пограничниках с запада Украины в Артемовск - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
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Вчера, 05:12
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы расчёт российского орудия Д-20 под командованием сержанта Никиты Фесенкова уничтожил украинский миномётный расчёт в районе населённого пункта Зыбино.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьВооруженные силы РФ
 
 
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