https://ria.ru/20230415/sklad-1865490709.html

ВС России уничтожили два склада ВСУ с боеприпасами в Харьковской области

ВС России уничтожили два склада ВСУ с боеприпасами в Харьковской области - РИА Новости, 15.04.2023

ВС России уничтожили два склада ВСУ с боеприпасами в Харьковской области

Российские артиллеристы уничтожили два склада с украинскими боеприпасами и 152 мм гаубицу Д-20 в районе посёлка Лозовая (Волчанский район Харьковской области),... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T05:03

2023-04-15T05:03

2023-04-15T05:13

специальная военная операция на украине

безопасность

харьковская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили два склада с украинскими боеприпасами и 152 мм гаубицу Д-20 в районе посёлка Лозовая (Волчанский район Харьковской области), сообщил РИА Новости офицер пресс-центра группировки "Запад" Дмитрий Шепелявцев."Комплексным применением расчётов реактивных систем залпового огня "Град" и гаубиц "Мста-С" уничтожены два склада с боеприпасами и орудие Д-20 в районе населённого пункта Лозовая", - сказал он.Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы расчёт российского орудия Д-20 под командованием сержанта Никиты Фесенкова уничтожил украинский миномётный расчёт в районе населённого пункта Зыбино.

https://ria.ru/20230415/zagradotryady-1865491220.html

харьковская область

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безопасность, харьковская область, вооруженные силы рф