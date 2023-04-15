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Арабские страны высказались о своей роли в решении сирийского кризиса - РИА Новости, 15.04.2023
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03:52 15.04.2023 (обновлено: 03:54 15.04.2023)
https://ria.ru/20230415/siri-1865490015.html
Арабские страны высказались о своей роли в решении сирийского кризиса
Арабские страны высказались о своей роли в решении сирийского кризиса - РИА Новости, 15.04.2023
Арабские страны высказались о своей роли в решении сирийского кризиса
Участники встречи глав МИД ряда арабских стран в саудовской Джидде призвали к руководящей роли арабских стран в прекращении сирийского кризиса и в создании... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T03:52
2023-04-15T03:54
в мире
сирия
джидда
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ДОХА, 15 апр - РИА Новости. Участники встречи глав МИД ряда арабских стран в саудовской Джидде призвали к руководящей роли арабских стран в прекращении сирийского кризиса и в создании механизмов для успеха миссии арабских стран, говорится в заявлении по итогам консультативной встрече. Арабские консультации продолжались 2,5 часа и завершились рано утром в субботу. "Министры подтвердили важность руководящей роли арабских стран в прилагаемых усилиях для прекращения кризиса и инициирования механизмов, а также важность усилить консультации для успеха этих усилий", - отмечается в заявлении, переданном телеканалом "Аль-Ихбария". Они подчеркнули, что политический путь - единственный для решения кризиса в Сирии.
https://ria.ru/20230415/gumkrizis-1865489649.html
https://ria.ru/20230415/siriya-1865488785.html
сирия
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в мире, сирия, джидда
В мире, Сирия, Джидда
Арабские страны высказались о своей роли в решении сирийского кризиса

Участники встречи по Сирии призвали к руководящей роли арабских стран в решении кризиса

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГород Алеппо
Город Алеппо - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Город Алеппо. Архивное фото
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ДОХА, 15 апр - РИА Новости. Участники встречи глав МИД ряда арабских стран в саудовской Джидде призвали к руководящей роли арабских стран в прекращении сирийского кризиса и в создании механизмов для успеха миссии арабских стран, говорится в заявлении по итогам консультативной встрече.
Флаг Сирии на юге Дамаска - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
Главы МИД арабских стран заявили о необходимости решения гумкризиса в Сирии
Вчера, 03:41
Арабские консультации продолжались 2,5 часа и завершились рано утром в субботу.
"Министры подтвердили важность руководящей роли арабских стран в прилагаемых усилиях для прекращения кризиса и инициирования механизмов, а также важность усилить консультации для успеха этих усилий", - отмечается в заявлении, переданном телеканалом "Аль-Ихбария".
Они подчеркнули, что политический путь - единственный для решения кризиса в Сирии.
Мечеть Омейядов в Дамаске - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
Участники встречи по Сирии призвали к ее возвращению в "арабское лоно"
Вчера, 03:20
 
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