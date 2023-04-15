https://ria.ru/20230415/siri-1865490015.html

Арабские страны высказались о своей роли в решении сирийского кризиса

Арабские страны высказались о своей роли в решении сирийского кризиса - РИА Новости, 15.04.2023

Арабские страны высказались о своей роли в решении сирийского кризиса

Участники встречи глав МИД ряда арабских стран в саудовской Джидде призвали к руководящей роли арабских стран в прекращении сирийского кризиса и в создании... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T03:52

2023-04-15T03:52

2023-04-15T03:54

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сирия

джидда

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ДОХА, 15 апр - РИА Новости. Участники встречи глав МИД ряда арабских стран в саудовской Джидде призвали к руководящей роли арабских стран в прекращении сирийского кризиса и в создании механизмов для успеха миссии арабских стран, говорится в заявлении по итогам консультативной встрече. Арабские консультации продолжались 2,5 часа и завершились рано утром в субботу. "Министры подтвердили важность руководящей роли арабских стран в прилагаемых усилиях для прекращения кризиса и инициирования механизмов, а также важность усилить консультации для успеха этих усилий", - отмечается в заявлении, переданном телеканалом "Аль-Ихбария". Они подчеркнули, что политический путь - единственный для решения кризиса в Сирии.

https://ria.ru/20230415/gumkrizis-1865489649.html

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сирия

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в мире, сирия, джидда