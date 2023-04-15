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Арабские страны высказались о своей роли в решении сирийского кризиса
Арабские страны высказались о своей роли в решении сирийского кризиса - РИА Новости, 15.04.2023
Арабские страны высказались о своей роли в решении сирийского кризиса
Участники встречи глав МИД ряда арабских стран в саудовской Джидде призвали к руководящей роли арабских стран в прекращении сирийского кризиса и в создании... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T03:52
2023-04-15T03:52
2023-04-15T03:54
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ДОХА, 15 апр - РИА Новости. Участники встречи глав МИД ряда арабских стран в саудовской Джидде призвали к руководящей роли арабских стран в прекращении сирийского кризиса и в создании механизмов для успеха миссии арабских стран, говорится в заявлении по итогам консультативной встрече. Арабские консультации продолжались 2,5 часа и завершились рано утром в субботу. "Министры подтвердили важность руководящей роли арабских стран в прилагаемых усилиях для прекращения кризиса и инициирования механизмов, а также важность усилить консультации для успеха этих усилий", - отмечается в заявлении, переданном телеканалом "Аль-Ихбария". Они подчеркнули, что политический путь - единственный для решения кризиса в Сирии.
https://ria.ru/20230415/gumkrizis-1865489649.html
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в мире, сирия, джидда
Арабские страны высказались о своей роли в решении сирийского кризиса
Участники встречи по Сирии призвали к руководящей роли арабских стран в решении кризиса
ДОХА, 15 апр - РИА Новости. Участники встречи глав МИД ряда арабских стран в саудовской Джидде призвали к руководящей роли арабских стран в прекращении сирийского кризиса и в создании механизмов для успеха миссии арабских стран, говорится в заявлении по итогам консультативной встрече.
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Арабские консультации продолжались 2,5 часа и завершились рано утром в субботу.
"Министры подтвердили важность руководящей роли арабских стран в прилагаемых усилиях для прекращения кризиса и инициирования механизмов, а также важность усилить консультации для успеха этих усилий", - отмечается в заявлении, переданном телеканалом "Аль-Ихбария".
Они подчеркнули, что политический путь - единственный для решения кризиса в Сирии
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