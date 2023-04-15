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Силуанова освободили от должности полпреда в совете ЕАБР - РИА Новости, 15.04.2023
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15:41 15.04.2023 (обновлено: 16:59 15.04.2023)
https://ria.ru/20230415/siluanov-1865545098.html
Силуанова освободили от должности полпреда в совете ЕАБР
Силуанова освободили от должности полпреда в совете ЕАБР - РИА Новости, 15.04.2023
Силуанова освободили от должности полпреда в совете ЕАБР
Министра финансов Антона Силуанова освободили от должности полномочного представителя России в совете Евразийского банка развития, соответствующее распоряжение... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T15:41
2023-04-15T16:59
россия
антон силуанов
экономика
евразийский банк развития
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Министра финансов Антона Силуанова освободили от должности полномочного представителя России в совете Евразийского банка развития, соответствующее распоряжение правительства опубликовано на портале правовой информации.Уточняется, что это решение связано "с глубокими изменениями, происходящими в международных отношениях".Евразийский банк развития — международная финансовая организация, учрежденная Россией и Казахстаном в январе 2006 года. Ее целью стало содействие развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту, а также расширению взаимных торгово-экономических связей. В 2009 году в состав организации вошли Армения и Таджикистан, в 2010-м — Белоруссия, в 2011-м — Киргизия.Объем инвестиционного портфеля банка с учетом реализованных проектов на сегодняшний день составляет 10,608 миллиарда долларов.
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россия, антон силуанов, экономика, евразийский банк развития
Россия, Антон Силуанов, Экономика, Евразийский банк развития
Силуанова освободили от должности полпреда в совете ЕАБР

Силуанова освободили от обязанностей полпреда России в совете Евразийского банка развития

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАнтон Силуанов
Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Антон Силуанов. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Министра финансов Антона Силуанова освободили от должности полномочного представителя России в совете Евразийского банка развития, соответствующее распоряжение правительства опубликовано на портале правовой информации.
Уточняется, что это решение связано "с глубокими изменениями, происходящими в международных отношениях".
Евразийский банк развития — международная финансовая организация, учрежденная Россией и Казахстаном в январе 2006 года. Ее целью стало содействие развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту, а также расширению взаимных торгово-экономических связей. В 2009 году в состав организации вошли Армения и Таджикистан, в 2010-м — Белоруссия, в 2011-м — Киргизия.
Объем инвестиционного портфеля банка с учетом реализованных проектов на сегодняшний день составляет 10,608 миллиарда долларов.
Министр финансов РФ Антон Силуанов на пленарном заседании Московского финансового форума - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
Биография Антона Силуанова
12 апреля, 01:05
 
РоссияАнтон СилуановЭкономикаЕвразийский банк развития
 
 
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