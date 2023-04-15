https://ria.ru/20230415/siluanov-1865545098.html

Силуанова освободили от должности полпреда в совете ЕАБР

Силуанова освободили от должности полпреда в совете ЕАБР - РИА Новости, 15.04.2023

Силуанова освободили от должности полпреда в совете ЕАБР

Министра финансов Антона Силуанова освободили от должности полномочного представителя России в совете Евразийского банка развития, соответствующее распоряжение... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T15:41

2023-04-15T15:41

2023-04-15T16:59

россия

антон силуанов

экономика

евразийский банк развития

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Министра финансов Антона Силуанова освободили от должности полномочного представителя России в совете Евразийского банка развития, соответствующее распоряжение правительства опубликовано на портале правовой информации.Уточняется, что это решение связано "с глубокими изменениями, происходящими в международных отношениях".Евразийский банк развития — международная финансовая организация, учрежденная Россией и Казахстаном в январе 2006 года. Ее целью стало содействие развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту, а также расширению взаимных торгово-экономических связей. В 2009 году в состав организации вошли Армения и Таджикистан, в 2010-м — Белоруссия, в 2011-м — Киргизия.Объем инвестиционного портфеля банка с учетом реализованных проектов на сегодняшний день составляет 10,608 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20230412/siluanov-1864208205.html

россия

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, антон силуанов, экономика, евразийский банк развития