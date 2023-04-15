https://ria.ru/20230415/siluanov-1865545098.html
Силуанова освободили от должности полпреда в совете ЕАБР
Силуанова освободили от должности полпреда в совете ЕАБР - РИА Новости, 15.04.2023
Силуанова освободили от должности полпреда в совете ЕАБР
Министра финансов Антона Силуанова освободили от должности полномочного представителя России в совете Евразийского банка развития, соответствующее распоряжение... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T15:41
2023-04-15T15:41
2023-04-15T16:59
россия
антон силуанов
экономика
евразийский банк развития
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Министра финансов Антона Силуанова освободили от должности полномочного представителя России в совете Евразийского банка развития, соответствующее распоряжение правительства опубликовано на портале правовой информации.Уточняется, что это решение связано "с глубокими изменениями, происходящими в международных отношениях".Евразийский банк развития — международная финансовая организация, учрежденная Россией и Казахстаном в январе 2006 года. Ее целью стало содействие развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту, а также расширению взаимных торгово-экономических связей. В 2009 году в состав организации вошли Армения и Таджикистан, в 2010-м — Белоруссия, в 2011-м — Киргизия.Объем инвестиционного портфеля банка с учетом реализованных проектов на сегодняшний день составляет 10,608 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20230412/siluanov-1864208205.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, антон силуанов, экономика, евразийский банк развития
Россия, Антон Силуанов, Экономика, Евразийский банк развития
Силуанова освободили от должности полпреда в совете ЕАБР
Силуанова освободили от обязанностей полпреда России в совете Евразийского банка развития