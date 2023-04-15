https://ria.ru/20230415/shkola-1865579833.html

Тернопольская область Украины может остаться без школ

Тернопольская область Украины может остаться без школ - РИА Новости, 15.04.2023

Тернопольская область Украины может остаться без школ

В Тернопольской области Украины общеобразовательные школы могут закрыть из-за отсутствия учеников, в начале сентября этого учебного года область покинули... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T20:10

2023-04-15T20:10

2023-04-15T20:10

в мире

украина

тернопольская область

европа

владимир путин

оон

управление верховного комиссара оон по делам беженцев

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. В Тернопольской области Украины общеобразовательные школы могут закрыть из-за отсутствия учеников, в начале сентября этого учебного года область покинули порядка 12 тысяч детей школьного возраста, сообщила директор областного департамента образования Ольга Хома. "Сейчас есть 9 727 учеников, которые находятся за границей. Небольшая часть этих учеников забрала заявления из наших учебных заведений, количество на сегодня составляет 2 225 учеников. Сейчас они учатся в заведениях той или иной страны. Почти 6 тысяч учеников учатся у нас дистанционно, экстернатом или по семейной форме", приводит слова Хомы издание "Общественное". По ее словам, в общей сложности из региона в начале этого учебного года (сентябрь 2022 года) выехали за границу порядка 12 тысяч учеников. При этом она предположила, что сокращение числа учащихся может стать причиной закрытия школ в области. Местные органы власти вынуждены будут оптимизировать образовательную сеть, так как учебный процесс зависит от числа учеников, несмотря на то, что число педагогов и школ остается стабильным, подытожила она. Согласно данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), с 24 февраля прошлого года по 31 января текущего года в Европу приехали 8 046 560 украинских беженцев, из них более 4,8 миллиона человек зарегистрировались в европейских странах в рамках национальных программ оказания помощи. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230415/bayden-1865554007.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, тернопольская область, европа, владимир путин, оон, управление верховного комиссара оон по делам беженцев