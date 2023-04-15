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Зеленский ввел санкции против "Яндекса" и "Рамблера" - РИА Новости, 15.04.2023
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18:05 15.04.2023
https://ria.ru/20230415/sanktsii-1865567954.html
Зеленский ввел санкции против "Яндекса" и "Рамблера"
Зеленский ввел санкции против "Яндекса" и "Рамблера" - РИА Новости, 15.04.2023
Зеленский ввел санкции против "Яндекса" и "Рамблера"
Владимир Зеленский ввел специальные санкции против ряда предприятий России и Белоруссии, включая российские компании "Яндекс" и "Рамблер", а также "Интермех" из РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T18:05
2023-04-15T18:05
экономика
белоруссия
россия
владимир зеленский
яндекс
рамблер
мид украины
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский ввел специальные санкции против ряда предприятий России и Белоруссии, включая российские компании "Яндекс" и "Рамблер", а также "Интермех" из Белоруссии сроком на 10 лет. Соответствующий указ появились на сайте офиса Зеленского в субботу. Указом №227/2023 "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)" вводятся санкции сроком на 10 лет в отношении 254 компаний России и Белорусси. "Применить персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) в отношении юридических лиц... Министерству иностранных дел Украины проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поднять перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер", - говорится в сообщении на сайте Зеленского. В списке указаны известные российские компании "Яндекс" и "Рамблер", а также "Интермех" из Белоруссии. Зеленский в субботу ввел санкции против 254 предприятий и организаций России и Белоруссии, а также против 438 физических лиц, среди которых известные российские спортсмены.
https://rsport.ria.ru/20230415/shoygu-1865565743.html
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экономика, белоруссия, россия, владимир зеленский, яндекс, рамблер, мид украины, санкции в отношении россии
Экономика, Белоруссия, Россия, Владимир Зеленский, Яндекс, Рамблер, МИД Украины, Санкции в отношении России
Зеленский ввел санкции против "Яндекса" и "Рамблера"

Зеленский ввел санкции против "Яндекса", "Рамблера" и белорусской "Интермех"

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский ввел специальные санкции против ряда предприятий России и Белоруссии, включая российские компании "Яндекс" и "Рамблер", а также "Интермех" из Белоруссии сроком на 10 лет.
Соответствующий указ появились на сайте офиса Зеленского в субботу. Указом №227/2023 "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)" вводятся санкции сроком на 10 лет в отношении 254 компаний России и Белорусси.
"Применить персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) в отношении юридических лиц... Министерству иностранных дел Украины проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поднять перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер", - говорится в сообщении на сайте Зеленского.
В списке указаны известные российские компании "Яндекс" и "Рамблер", а также "Интермех" из Белоруссии.
Зеленский в субботу ввел санкции против 254 предприятий и организаций России и Белоруссии, а также против 438 физических лиц, среди которых известные российские спортсмены.
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ЭкономикаБелоруссияРоссияВладимир ЗеленскийЯндексРамблерМИД УкраиныСанкции в отношении России
 
 
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