https://ria.ru/20230415/sanktsii-1865545737.html

Зеленский ввел санкции против предприятий и физлиц из России и Белоруссии

Зеленский ввел санкции против предприятий и физлиц из России и Белоруссии - РИА Новости, 15.04.2023

Зеленский ввел санкции против предприятий и физлиц из России и Белоруссии

Владимир Зеленский ввел санкции против 438 физических лиц и 254 предприятий из России и Белоруссии. РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T15:45

2023-04-15T15:45

2023-04-15T19:37

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский ввел санкции против 438 физических лиц и 254 предприятий из России и Белоруссии.Соответствующие указы появились на сайте президента Украины. Уточняется, что инициатором санкций стала Служба безопасности Украины.Согласно документу № 228/2023 "Физические лица, к которым применяются персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", в списки попали 87 граждан России и Белоруссии. Среди них — известные спортсмены, такие как серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Илья Авербух и голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев. Кроме того, в списке значатся дочь министра обороны России Сергея Шойгу Ксения, возглавляющая национальную Федерацию триатлона, а также министр спорта и туризма Белоруссии Сергей Ковальчук.Вторым указом № 227/2023 санкции ввели против 254 организаций и предприятий, связанных с обороной промышленностью и безопасностью России, а также с обеспечением работы в интернете. В списке числятся известные российские компании "Яндекс" и "Рамблер", а также белорусская "Интермех". Кроме того, согласно этому указу, ограничения дополнительно коснулись 351 человека.Зеленский также поручил Министерству иностранных дел Украины проинформировать компетентные органы Европейского союза, Соединенных Штатов Америки и других стран о применении санкций и поднять перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.Персональные санкции вводятся сроком на 50 и на 5 лет и предусматривают ограничение торговых операций, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование официальных визитов, лишение государственных наград Украины и прочее.

https://ria.ru/20230227/ombudsmen-1854524910.html

https://ria.ru/20230328/ukraina-1861297030.html

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Влада Копылова

в мире, владимир зеленский, украина, россия, илья авербух, игорь акинфеев