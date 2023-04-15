Германия выступила за введение санкций ЕС против российской атомной отрасли
Министр экономики Хабек: ФРГ выступает за санкции ЕС против российской атомной отрасли
© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Берлин выступает за введение санкций ЕС против российской атомной отрасли, заявил министр экономики Германии Роберт Хабек в интервью немецкому агентству dpa.
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"Федеральное правительство обратилось к Европейской комиссии с призывом включить гражданский атомный сектор. Это должно стать частью следующего пакета санкций", — уточнил он.
Хабек отметил, что ядерные технологии — "чрезвычайно чувствительная область". По его словам, Россию якобы больше нельзя считать надежным партнером в этой сфере.
ФРГ в эту субботу остановит эксплуатацию последних трех работающих германских АЭС "Изар-2", "Неккарвестхайм-2" и "Эмсланд". Изначально планировалось, что Берлин откажется от атомной энергетики в 2022 году, но позднее планы изменили. До этого в стране уже отключили три из последних шести атомных электростанций.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил в интервью РИА Новости, что Будапешт никогда не согласится на введение санкций против "Росатома", поскольку это стало бы угрозой энергобезопасности страны. По словам министра, введение ограничений также не поддержали некоторые страны Европы, которые используют ядерную энергетику.
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, спровоцировав рост цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.