https://ria.ru/20230415/sanktsii-1865510463.html

Германия выступила за введение санкций ЕС против российской атомной отрасли

Германия выступила за введение санкций ЕС против российской атомной отрасли - РИА Новости, 15.04.2023

Германия выступила за введение санкций ЕС против российской атомной отрасли

Берлин выступает за введение санкций ЕС против российской атомной отрасли, заявил министр экономики Германии Роберт Хабек в интервью немецкому агентству dpa. РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T10:19

2023-04-15T10:19

2023-04-15T12:09

в мире

роберт хабек

россия

германия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767610550_0:192:3072:1920_1920x0_80_0_0_01369679a70f914fcf744c4bd7aed3f6.jpg

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Берлин выступает за введение санкций ЕС против российской атомной отрасли, заявил министр экономики Германии Роберт Хабек в интервью немецкому агентству dpa. Хабек отметил, что ядерные технологии — "чрезвычайно чувствительная область". По его словам, Россию якобы больше нельзя считать надежным партнером в этой сфере. ФРГ в эту субботу остановит эксплуатацию последних трех работающих германских АЭС "Изар-2", "Неккарвестхайм-2" и "Эмсланд". Изначально планировалось, что Берлин откажется от атомной энергетики в 2022 году, но позднее планы изменили. До этого в стране уже отключили три из последних шести атомных электростанций. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил в интервью РИА Новости, что Будапешт никогда не согласится на введение санкций против "Росатома", поскольку это стало бы угрозой энергобезопасности страны. По словам министра, введение ограничений также не поддержали некоторые страны Европы, которые используют ядерную энергетику. После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, спровоцировав рост цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230414/sanktsii-1865475305.html

https://ria.ru/20230224/rosatom-1854152475.html

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, роберт хабек, россия, германия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", санкции в отношении россии