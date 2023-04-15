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Германия выступила за введение санкций ЕС против российской атомной отрасли - РИА Новости, 15.04.2023
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10:19 15.04.2023 (обновлено: 12:09 15.04.2023)
https://ria.ru/20230415/sanktsii-1865510463.html
Германия выступила за введение санкций ЕС против российской атомной отрасли
Германия выступила за введение санкций ЕС против российской атомной отрасли - РИА Новости, 15.04.2023
Германия выступила за введение санкций ЕС против российской атомной отрасли
Берлин выступает за введение санкций ЕС против российской атомной отрасли, заявил министр экономики Германии Роберт Хабек в интервью немецкому агентству dpa. РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T10:19
2023-04-15T12:09
в мире
роберт хабек
россия
германия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Берлин выступает за введение санкций ЕС против российской атомной отрасли, заявил министр экономики Германии Роберт Хабек в интервью немецкому агентству dpa. Хабек отметил, что ядерные технологии — "чрезвычайно чувствительная область". По его словам, Россию якобы больше нельзя считать надежным партнером в этой сфере. ФРГ в эту субботу остановит эксплуатацию последних трех работающих германских АЭС "Изар-2", "Неккарвестхайм-2" и "Эмсланд". Изначально планировалось, что Берлин откажется от атомной энергетики в 2022 году, но позднее планы изменили. До этого в стране уже отключили три из последних шести атомных электростанций. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил в интервью РИА Новости, что Будапешт никогда не согласится на введение санкций против "Росатома", поскольку это стало бы угрозой энергобезопасности страны. По словам министра, введение ограничений также не поддержали некоторые страны Европы, которые используют ядерную энергетику. После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, спровоцировав рост цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230414/sanktsii-1865475305.html
https://ria.ru/20230224/rosatom-1854152475.html
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в мире, роберт хабек, россия, германия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", санкции в отношении россии
В мире, Роберт Хабек, Россия, Германия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Санкции в отношении России
Германия выступила за введение санкций ЕС против российской атомной отрасли

Министр экономики Хабек: ФРГ выступает за санкции ЕС против российской атомной отрасли

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Берлин выступает за введение санкций ЕС против российской атомной отрасли, заявил министр экономики Германии Роберт Хабек в интервью немецкому агентству dpa.
«

"Федеральное правительство обратилось к Европейской комиссии с призывом включить гражданский атомный сектор. Это должно стать частью следующего пакета санкций", — уточнил он.

Хабек отметил, что ядерные технологии — "чрезвычайно чувствительная область". По его словам, Россию якобы больше нельзя считать надежным партнером в этой сфере.
ФРГ в эту субботу остановит эксплуатацию последних трех работающих германских АЭС "Изар-2", "Неккарвестхайм-2" и "Эмсланд". Изначально планировалось, что Берлин откажется от атомной энергетики в 2022 году, но позднее планы изменили. До этого в стране уже отключили три из последних шести атомных электростанций.
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Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил в интервью РИА Новости, что Будапешт никогда не согласится на введение санкций против "Росатома", поскольку это стало бы угрозой энергобезопасности страны. По словам министра, введение ограничений также не поддержали некоторые страны Европы, которые используют ядерную энергетику.
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, спровоцировав рост цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
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