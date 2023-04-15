https://ria.ru/20230415/religiya-1865540973.html

Российская делегация получила Благодатный огонь

Российская делегация получила Благодатный огонь - РИА Новости, 15.04.2023

Российская делегация получила Благодатный огонь

Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) получила Благодатный огонь в Иерусалимском храме Гроба Господня и направляется в аэропорт Бен-Гурион, чтобы доставить РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T15:04

2023-04-15T15:04

2023-04-15T15:04

религия

иерусалим

россия

москва

иисус христос

русская православная церковь

фонд андрея первозванного

религиозные праздники

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ИЕРУСАЛИМ, 15 апр - РИА Новости. Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) получила Благодатный огонь в Иерусалимском храме Гроба Господня и направляется в аэропорт Бен-Гурион, чтобы доставить огонь в Россию. Ранее в субботу Благодатный огонь сошел в Иерусалиме в храме Гроба Господня. Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю (в 2023 году Пасху встретят 16 апреля). Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. В этом году израильская полиция существенно ограничила количество верующих, которые смогут присутствовать на церемонии схождения огня (с 10 как это бывало в прошлые годы, до 2,4 тысячи человек). По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. Ранее в ФАП рассказали, что доставят Благодатный огонь из Иерусалима в ночь с 15 на 16 апреля - на пасхальное патриаршее богослужение в столичный храм Христа Спасителя, а также в 11 храмов Москвы, список которых доступен на сайте ФАП. Кроме того, в московском аэропорте "Внуково-3" огонь будут ждать представители епархий Русской православной церкви, которые отвезут его в десятки городов России. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного ежегодно доставляет Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к Пасхе. ФАП по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла официально организует принесение Благодатного огня в рамках программы "Просите мира Иерусалиму". Также фонд организует принесение мощей святых в Россию, проводит просветительские программы.

https://ria.ru/20230415/ogon-1865540064.html

https://ria.ru/20230415/ogon-1865488314.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

иерусалим, россия, москва, иисус христос, русская православная церковь, фонд андрея первозванного, религиозные праздники, религия