https://ria.ru/20230415/religiya-1865509575.html

Российская делегация прибыла в храм Гроба Господня за Благодатным огнем

Российская делегация прибыла в храм Гроба Господня за Благодатным огнем - РИА Новости, 15.04.2023

Российская делегация прибыла в храм Гроба Господня за Благодатным огнем

Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) вошла в храм Гроба Господнего в Иерусалиме, где ожидается сошествие Благодатного огня, сообщил корреспондент РИА... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T10:08

2023-04-15T10:08

2023-04-15T12:36

религия

иерусалим

россия

москва

иисус христос

русская православная церковь

фонд андрея первозванного

религиозные праздники

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ИЕРУСАЛИМ, 15 апр — РИА Новости. Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) вошла в храм Гроба Господнего в Иерусалиме, где ожидается сошествие Благодатного огня, сообщил корреспондент РИА Новости. Накануне делегация фонда встретилась с патриархом Иерусалимским Феофилом III и получила благословение перед осуществлением миссии по доставке огня в Россию.Ранее в фонде рассказали, что привезут огонь в ночь на 16 апреля — на пасхальное патриаршее богослужение в столичный храм Христа Спасителя, а также в 11 храмов Москвы, список которых доступен на сайте ФАП. Кроме того, в московском аэропорту Внуково-3 огонь будут ждать представители епархий Русской православной церкви, которые отвезут его в десятки городов России. В этом году израильская полиция существенно ограничила количество верующих, которые смогут присутствовать на церемонии схождения огня (с десяти тысяч как это бывало в прошлые годы, до 1,8 тысячи человек). Телевизионную трансляцию из храма Воскресения Христова в Иерусалиме проведут три телеканала: НТВ, Первый канал и "Россия 1". Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю (в 2023 году Пасху встретят 16 апреля). Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного ежегодно доставляет Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к Пасхе. ФАП по благословению патриарха Московского и всея Руси официально организует принесение благодатного огня в рамках программы "Просите мира Иерусалиму". Также фонд организует принесение мощей святых в Россию, проводит просветительские программы.

https://ria.ru/20230415/ierusalim-1865507472.html

https://ria.ru/20230415/ogon-1865500231.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

иерусалим, россия, москва, иисус христос, русская православная церковь, фонд андрея первозванного, религиозные праздники, религия