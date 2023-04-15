Российская делегация прибыла в храм Гроба Господня за Благодатным огнем
Делегация Фонда Андрея Первозванного прибыла в храм Гроба Господня за Благодатным огнем
Встреча Благодатного огня в аэропорту Внуково. Архивное фото
ИЕРУСАЛИМ, 15 апр — РИА Новости. Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) вошла в храм Гроба Господнего в Иерусалиме, где ожидается сошествие Благодатного огня, сообщил корреспондент РИА Новости.
Накануне делегация фонда встретилась с патриархом Иерусалимским Феофилом III и получила благословение перед осуществлением миссии по доставке огня в Россию.
Ранее в фонде рассказали, что привезут огонь в ночь на 16 апреля — на пасхальное патриаршее богослужение в столичный храм Христа Спасителя, а также в 11 храмов Москвы, список которых доступен на сайте ФАП. Кроме того, в московском аэропорту Внуково-3 огонь будут ждать представители епархий Русской православной церкви, которые отвезут его в десятки городов России.
В этом году израильская полиция существенно ограничила количество верующих, которые смогут присутствовать на церемонии схождения огня (с десяти тысяч как это бывало в прошлые годы, до 1,8 тысячи человек). Телевизионную трансляцию из храма Воскресения Христова в Иерусалиме проведут три телеканала: НТВ, Первый канал и "Россия 1".
Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю (в 2023 году Пасху встретят 16 апреля). Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.
По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного ежегодно доставляет Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к Пасхе. ФАП по благословению патриарха Московского и всея Руси официально организует принесение благодатного огня в рамках программы "Просите мира Иерусалиму". Также фонд организует принесение мощей святых в Россию, проводит просветительские программы.