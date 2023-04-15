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Российская делегация прибыла в храм Гроба Господня за Благодатным огнем - РИА Новости, 15.04.2023
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Религия
 
10:08 15.04.2023 (обновлено: 12:36 15.04.2023)
https://ria.ru/20230415/religiya-1865509575.html
Российская делегация прибыла в храм Гроба Господня за Благодатным огнем
Российская делегация прибыла в храм Гроба Господня за Благодатным огнем - РИА Новости, 15.04.2023
Российская делегация прибыла в храм Гроба Господня за Благодатным огнем
Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) вошла в храм Гроба Господнего в Иерусалиме, где ожидается сошествие Благодатного огня, сообщил корреспондент РИА... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T10:08
2023-04-15T12:36
религия
иерусалим
россия
москва
иисус христос
русская православная церковь
фонд андрея первозванного
религиозные праздники
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ИЕРУСАЛИМ, 15 апр — РИА Новости. Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) вошла в храм Гроба Господнего в Иерусалиме, где ожидается сошествие Благодатного огня, сообщил корреспондент РИА Новости. Накануне делегация фонда встретилась с патриархом Иерусалимским Феофилом III и получила благословение перед осуществлением миссии по доставке огня в Россию.Ранее в фонде рассказали, что привезут огонь в ночь на 16 апреля — на пасхальное патриаршее богослужение в столичный храм Христа Спасителя, а также в 11 храмов Москвы, список которых доступен на сайте ФАП. Кроме того, в московском аэропорту Внуково-3 огонь будут ждать представители епархий Русской православной церкви, которые отвезут его в десятки городов России. В этом году израильская полиция существенно ограничила количество верующих, которые смогут присутствовать на церемонии схождения огня (с десяти тысяч как это бывало в прошлые годы, до 1,8 тысячи человек). Телевизионную трансляцию из храма Воскресения Христова в Иерусалиме проведут три телеканала: НТВ, Первый канал и "Россия 1". Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю (в 2023 году Пасху встретят 16 апреля). Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного ежегодно доставляет Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к Пасхе. ФАП по благословению патриарха Московского и всея Руси официально организует принесение благодатного огня в рамках программы "Просите мира Иерусалиму". Также фонд организует принесение мощей святых в Россию, проводит просветительские программы.
https://ria.ru/20230415/ierusalim-1865507472.html
https://ria.ru/20230415/ogon-1865500231.html
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иерусалим, россия, москва, иисус христос, русская православная церковь, фонд андрея первозванного, религиозные праздники, религия
Религия, Иерусалим, Россия, Москва, Иисус Христос, Русская православная церковь, Фонд Андрея Первозванного, Религиозные праздники, Религия
Российская делегация прибыла в храм Гроба Господня за Благодатным огнем

Делегация Фонда Андрея Первозванного прибыла в храм Гроба Господня за Благодатным огнем

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВстреча Благодатного огня в аэропорту Внуково
Встреча Благодатного огня в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Встреча Благодатного огня в аэропорту Внуково. Архивное фото
Читать ria.ru в
ИЕРУСАЛИМ, 15 апр — РИА Новости. Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) вошла в храм Гроба Господнего в Иерусалиме, где ожидается сошествие Благодатного огня, сообщил корреспондент РИА Новости.
Накануне делегация фонда встретилась с патриархом Иерусалимским Феофилом III и получила благословение перед осуществлением миссии по доставке огня в Россию.
Ранее в фонде рассказали, что привезут огонь в ночь на 16 апреля — на пасхальное патриаршее богослужение в столичный храм Христа Спасителя, а также в 11 храмов Москвы, список которых доступен на сайте ФАП. Кроме того, в московском аэропорту Внуково-3 огонь будут ждать представители епархий Русской православной церкви, которые отвезут его в десятки городов России.
Полиция оцепила улицы Старого города в преддверии схождения Благодатного огня - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
В Иерусалиме собрались паломники в ожидании схождения Благодатного огня
Вчера, 09:43
В этом году израильская полиция существенно ограничила количество верующих, которые смогут присутствовать на церемонии схождения огня (с десяти тысяч как это бывало в прошлые годы, до 1,8 тысячи человек). Телевизионную трансляцию из храма Воскресения Христова в Иерусалиме проведут три телеканала: НТВ, Первый канал и "Россия 1".
Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю (в 2023 году Пасху встретят 16 апреля). Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.
По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного ежегодно доставляет Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к Пасхе. ФАП по благословению патриарха Московского и всея Руси официально организует принесение благодатного огня в рамках программы "Просите мира Иерусалиму". Также фонд организует принесение мощей святых в Россию, проводит просветительские программы.
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