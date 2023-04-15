https://ria.ru/20230415/rebenok-1865536134.html
В Нижнем Новгороде нашли пропавшую два дня назад девочку
В Нижнем Новгороде нашли пропавшую два дня назад девочку - РИА Новости, 15.04.2023
В Нижнем Новгороде нашли пропавшую два дня назад девочку
Двенадцатилетнюю девочку, ушедшую из дома с палаткой 13 апреля, разыскали спустя двое суток в Нижнем Новгороде, сообщило региональное управление МВД. РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T14:07
2023-04-15T14:07
2023-04-15T16:13
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 апр — РИА Новости. Двенадцатилетнюю девочку, ушедшую из дома с палаткой 13 апреля, разыскали спустя двое суток в Нижнем Новгороде, сообщило региональное управление МВД. "Девочка 12 лет, которая пропала 13 апреля в Ленинском районе, найдена волонтерами совместно с сотрудниками полиции в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает", — говорится в сообщении ведомства. Днем 13 апреля ребенок ушел из дома на проспекте Ленина в неизвестном направлении и пропал. По данным регионального СУ СК, девочка взяла из дома палатку, которую 14 апреля обнаружили при поисковых мероприятиях в промзоне в районе улицы Июльских Дней. В свою очередь, региональное управление СК добавило, что девочку доставят к следователю "для выяснения всех причин, по которым она сбежала из дома, а также обстоятельств ее нахождения вне дома в период с 13 по 15 апреля".
https://ria.ru/20230407/rebenok-1863841944.html
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происшествия, нижний новгород, россия, ленинский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижний Новгород, Россия, Ленинский район, Следственный комитет России (СК РФ), Хорошие новости
В Нижнем Новгороде нашли пропавшую два дня назад девочку
Девочку, пропавшую в Нижнем Новгороде два дня назад, нашли живой и здоровой