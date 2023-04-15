https://ria.ru/20230415/reb-1865489269.html
В России разработали новую систему РЭБ, сообщил источник
В России разработали новую систему РЭБ, сообщил источник - РИА Новости, 15.04.2023
В России разработали новую систему РЭБ, сообщил источник
В России разработали систему радиоэлектронной борьбы, способную подавлять космические аппараты на геостационарной орбите, рассказал РИА Новости информированный... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T03:37
2023-04-15T03:37
2023-04-15T08:49
новое оружие россии
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. В России разработали систему радиоэлектронной борьбы, способную подавлять космические аппараты на геостационарной орбите, рассказал РИА Новости информированный источник по случаю Дня специалиста РЭБ. "Это (геостационарная орбита. — Прим. ред.) примерно 36 тысяч километров над уровнем моря", — заявил собеседник агентства. Источник не раскрыл детали о новой системе, но сообщил, что "мощность ее излучателей на малой дальности позволяет не только подавлять, но и безвозвратно выводить из строя электронику противника". РЭБ предполагает воздействия на радиоэлектронные системы противника, включая РЛС, системы связи и прочие средства, с помощью помех или электромагнитного излучения. В результате аппараты временно выходят из строя или перестают работать должным образом. Частный вариант РЭБ заключается в так называемом радиоэлектронном поражении, когда происходит физическое разрушение систем объектов противника, например от перегрева. Российские Вооруженные силы оснащены различными комплексами РЭБ. Среди них такие системы, как "Красуха", "Москва", "Инфауна", "Леер", "Триада" и другие. Системы радиоэлектронной борьбы в том числе применяются в зоне специальной военной операции на Украине.
https://ria.ru/20230412/robosnayper-1864642708.html
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безопасность, россия, украина, космос - риа наука
Новое оружие России, Безопасность, Россия, Украина, Космос - РИА Наука
В России разработали новую систему РЭБ, сообщил источник
В России разработали новую систему РЭБ, способную глушить спутники на орбите
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. В России разработали систему радиоэлектронной борьбы, способную подавлять космические аппараты на геостационарной орбите, рассказал РИА Новости информированный источник по случаю Дня специалиста РЭБ.
"Это (геостационарная орбита. — Прим. ред.) примерно 36 тысяч километров над уровнем моря", — заявил собеседник агентства.
Российская армия получит комплекс "Робоснайпер", сообщил источник
Источник не раскрыл детали о новой системе, но сообщил, что "мощность ее излучателей на малой дальности позволяет не только подавлять, но и безвозвратно выводить из строя электронику противника".
РЭБ предполагает воздействия на радиоэлектронные системы противника, включая РЛС, системы связи и прочие средства, с помощью помех или электромагнитного излучения. В результате аппараты временно выходят из строя или перестают работать должным образом. Частный вариант РЭБ заключается в так называемом радиоэлектронном поражении, когда происходит физическое разрушение систем объектов противника, например от перегрева.
Российские Вооруженные силы оснащены различными комплексами РЭБ. Среди них такие системы, как "Красуха", "Москва", "Инфауна", "Леер", "Триада" и другие. Системы радиоэлектронной борьбы в том числе применяются в зоне специальной военной операции на Украине
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Источник: в России разработали новейший лазерный комплекс разведки