https://ria.ru/20230415/puteshestviya-1865411918.html

Эксперты рассказали, какие страны выбирают россияне для отдыха весной

Эксперты рассказали, какие страны выбирают россияне для отдыха весной - РИА Новости, 15.04.2023

Эксперты рассказали, какие страны выбирают россияне для отдыха весной

Определены самые популярные у самостоятельных путешественников страны для поездок весной, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T03:43

2023-04-15T03:43

2023-04-15T03:43

туризм

туризм

новости - туризм

турция

таиланд

оаэ

отдых на море

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Определены самые популярные у самостоятельных путешественников страны для поездок весной, сообщает OneTwoTrip.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований за период с начала марта до конца мая.Турция стала самой популярной страной для весенних путешествий, на ее долю приходится 16,6 процента всех отельных заказов. Чаще всего клиенты сервиса выбирают там объекты размещения без звезд — апартаменты, хостелы и гостевые дома.На втором месте — Таиланд, который выбирают 10,4 процента пользователей. Большинство из них останавливаются в четырехзвездочных отелях.Третью строчку в списке с долей в 7,2 процента занимают ОАЭ, где также наиболее востребованы гостиницы категории четыре звезды.В десятку наиболее привлекательных мест для путешествий вошли Италия, Белоруссия, Испания, Армения, Франция, Казахстан и Индонезия.

https://ria.ru/20230329/turtsiya-1861480038.html

турция

таиланд

оаэ

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2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, турция, таиланд, оаэ, отдых на море