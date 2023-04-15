https://ria.ru/20230415/psikhoterapiya-1865523540.html

Психотерапевт рассказала о работе с бойцами, вернувшимися со спецоперации

Психотерапевт рассказала о работе с бойцами, вернувшимися со спецоперации - РИА Новости, 15.04.2023

Психотерапевт рассказала о работе с бойцами, вернувшимися со спецоперации

Военнослужащие, вернувшиеся из зоны спецоперации на Украине, практически никогда не обращаются за психологической помощью самостоятельно, поэтому в... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T12:24

2023-04-15T12:24

2023-04-15T12:39

специальная военная операция на украине

общество

вооруженные силы рф

здоровье - общество

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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости, Дарья Ураева. Военнослужащие, вернувшиеся из зоны спецоперации на Украине, практически никогда не обращаются за психологической помощью самостоятельно, поэтому в Ленинградской области разрабатываются меры, направленные на своевременное выявления групп риска и оказание такой помощи. Главный психотерапевт региона Анастасия Трещевская рассказала РИА Новости, какие признаки в поведении вернувшегося бойца могут сигнализировать о необходимости обратиться к специалисту и почему так важно это сделать. Психика пытается отгородитьсяАнастасия Трещевская уже 10 лет работает в том числе в сфере медицины катастроф, а с осени прошлого года - с бойцами, вернувшимися из зоны боевых действий на Украине. За это время ни один из действительно нуждающихся в психологической помощи военнослужащих не обратился к ней самостоятельно. "Я вижу, что люди стесняются, зачастую избегают возможности обращения за психологической помощью. Нужно понимать, что они, скорее всего, первично обратятся за помощью не к психотерапевту. Они пойдут в поликлинику, в обычную больницу - лечить другие "болячки", вытесняя накопившееся психологическое напряжение. Как показывает мой личный опыт, обращения, в основном, через жен, друзей или ветеранские организации", - рассказала Трещевская. Она объяснила, что уровень нагрузки, который способна выдержать психика человека, у каждого индивидуален, и в условиях чрезмерного напряжения механизмы адаптивной психологической защиты могут серьезно нарушаться. В результате формируется посттравматическое стрессовое расстройство. Психотерапевт рассказала, что есть определенные "сигналы", которые необходимо учитывать, в том числе родственникам и близким вернувшихся бойцов, и которые могут указывать на психологическое расстройство. "Во-первых, пугающие воспоминания как повторное переживание травмирующего опыта. К примеру, бойцы часто жалуются, что громкие звуки, допустим, фейерверков, вгоняют их в панику, пробуждая в сознании картины пережитого. Во-вторых, у человека может теряться интерес ко многому, что было так важно ранее. У меня был пациент, у которого есть маленькая любимая дочь, но общения с ней он избегал долгое время после возвращения. Еще один момент – декомпенсация в виде пессимистичного настроя, тревожности, снижения способности радоваться и вообще испытывать положительные эмоции. Как следствие может формироваться зависимость к алкоголю, как попытка справиться с напряжением", - рассказала медик. В качестве еще одного признака, на который стоит обратить внимание, она назвала отсутствие желания говорить о том, что происходило там - в зоне боевых действий. "Психика человека пытается отгородиться от всего, что может вызвать удар, поэтому говорить о своих чувствах нет моральных сил ни с родными, ни с друзьями", - объяснила психотерапевт. Из этого состояния можно выйти Трещевская рассказала, что для военнослужащих, возвращающихся в мирную жизнь, очень важно ощущать поддержку государства, семьи и друзей, чувствовать признание их заслуг, свою востребованность и значимость как для членов своей семьи, так и для страны в целом. "Те, кто пережил тяжелое потрясение, в силу эмоциональной лабильности становятся более чувствительны к поступкам и словам окружающих. Объясню: представьте, мы с вами живем обычной жизнью, а человек, который был в зоне спецоперации и видел там ужасные вещи, потом возвращается обратно и видит, что жизнь здесь продолжается в обычном русле, то есть ничего не поменялось. У него создается впечатление, что он там спасал мир, а в это время мы здесь занимались чем-то мелким, незначительным", - объяснила психотерапевт. Такая неравнозначность в их понимании может провоцировать вынужденную агрессию, с которой нужно работать, объяснять, что каждый человек "хорош на своем месте", отметила она. При этом медик указывает, этого состояния не нужно бояться - с ним необходимо работать совместно со специалистом. Помочь вернуться к обычной жизни Снятие психической напряженности и подготовка к мирным условиям жизни, психологическая адаптация вернувшегося бойца - задачи, которые стоят перед психотерапевтами, рассказала Трещевская. Очень важно, чтобы на самых начальных этапах, в поликлиниках, пациентов из группы риска по ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство) своевременно выявляли и направляли к специалистам, которые смогут "помочь им вернуться к обычной жизни", объясняет медик. "Таким пациентам нужно помогать, объяснять, как с этим справиться, формировать новые паттерны (схемы - ред.) поведения, формировать навыки самоконтроля, доносить: это не ваше состояние, из этого состояния можно выйти, это будет не быстро, потихонечку. Надо понимать: боец вернулся в город, где стабильно и тихо, никто не стреляет и нет угрозы жизни", - рассказала Трещевская. В этих целях на базе каждого медучреждения Ленинградской области, где пока нет соответствующих кадровых специалистов, принято решение внедрить так называемых скрининг-врачей. Это узкопрофильные специалисты, например, кардиолог или невролог, которые пройдут цикл повышения квалификации, смогут оценить психологическое состояние пациента и поставить предварительный диагноз. После этого в зависимости от тяжести состояния такие пациенты будут направлены к психотерапевту в амбулаторное звено либо в отделение реабилитации на базе стационара. "В советское время была такая практика: за ветеранами боевых действий в каждой поликлинике был закреплен отдельный врач. Мы решили эту практику возродить. Принято решение повысить квалификацию врачей первичного звена, которые работают в поликлиниках, в части работы с ПТСР. Их задача: оказывать первичную помощь совместно с врачом-психотерапевтом", - рассказала Трещевская. Важно понимать, отметила она, что ПТСР при своевременном выявлении хорошо поддается как фармакологическому, так и психотерапевтическому лечению, и адекватная помощь специалиста приводит к полному восстановлению психического состояния. Еще один важный момент: ПТСР не входит в перечень заболеваний, ограничивающих в правах и трудоустройстве, а факт обращения к специалисту будет защищен врачебной тайной. Каждая жизнь — это целый мир Когда амбулаторной помощи недостаточно, военнослужащим предлагается пройти реабилитацию в стационаре. В Ленинградской области уже работают два специализированных отделения - на базе Волховской межрайонной больницы в городе Сясьстрой и Сертоловской больницы в городе Сертолово. В отделении реабилитации ПТСР используется междисциплинарный подход: за пациентом прикреплен отдельный врач-терапевт, курирующий его совместно с узкими специалистами и врачом-психотерапевтом. Главный врач одного из таких медучреждений Анна Катичева в беседе с РИА Новости рассказала, что сегмент стационарной реабилитации в ряде случаев просто необходим, так бывает, что даже близкие родственники бойцов, находящиеся в состояние стресса, нуждаются в такой помощи. "И, безусловно, те ребята, которые возвращаются из зоны специальной военной операции, это наши герои, они должны суметь восстановиться, возобновить свою привычную жизнь и вернуться в нее максимально комфортно и без каких-либо потрясений", - отметила она. По словам Катичевой, на сегодняшний день медицинское сообщество готово помогать справляться с посттравматическими переживаниями, когда человек сам не в силах пережить свое состояние и вернуться к нормальной жизни. "Каждая жизнь - это целый мир, поэтому эта работа индивидуальна и очень важна. Для конкретной семьи это может стать горем, в том числе если речь идет о потере близкого человека. Это горе, с которым самостоятельно не всегда получается справиться. И таким пациентам мы тоже помогаем", - отметила медик. Главврач рассказала, что курс такой реабилитации длится в среднем до 18 дней и включает в себя в том числе набор физиотерапевтических процедур, массажи и гипнотерапию. "Для нас каждый пациент - уникальный, и терапия для каждого подбирается индивидуально: это значит, что пациенту персонально назначается комплекс лечебно-физиотерапевтических и психотерапевтических процедур. Его лечение будет дополнено массажем и ЛФК. Я отмечу: такая помощь не приводит к постановке на учет к психиатру, не влияет на трудоустройство или получение водительского удостоверения. Это абсолютное заблуждение", - объяснила медик. После выписки пациент направляется в амбулаторное звено - в Центр психического здоровья, который будет открыт в каждом районе региона на базе поликлиник. А до 1 июля на базе каждой межрайонной больницы появится врач-психотерапевт, который будет в том числе специализироваться на таких расстройствах. Практика Ленинградской области, направленная на создание современной модели организации психолого-психотерапевтической помощи участникам боевых действий и помощь в их возвращении к мирной жизни, признана агентством стратегических инициатив (АСИ) одной из лучших региональных инициатив и может быть внедрена в других российских регионах.

https://ria.ru/20230323/plennye-1859989068.html

https://ria.ru/20230411/dobrovolets-1864395037.html

https://ria.ru/20230216/plennye-1852543052.html

https://ria.ru/20230206/rogozin-1850038368.html

https://ria.ru/20230329/oskolok-1861705854.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, вооруженные силы рф, здоровье - общество