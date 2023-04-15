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Зеленского предупредили о смертельной опасности из-за предательства ВСУ - РИА Новости, 15.04.2023
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05:32 15.04.2023 (обновлено: 07:14 15.04.2023)
https://ria.ru/20230415/predatelstvo-1865492763.html
Зеленского предупредили о смертельной опасности из-за предательства ВСУ
Зеленского предупредили о смертельной опасности из-за предательства ВСУ - РИА Новости, 15.04.2023
Зеленского предупредили о смертельной опасности из-за предательства ВСУ
Украинские военные хотят повесить Владимира Зеленского из-за его предательства, заявил YouTube-каналу Judging Freedom бывший советник Пентагона полковник Дуглас РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T05:32
2023-04-15T07:14
в мире
украина
владимир зеленский
пентагон
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Украинские военные хотят повесить Владимира Зеленского из-за его предательства, заявил YouTube-каналу Judging Freedom бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.По его мнению, проблема коррупции в украинской армии достигла апогея. В качестве примера он привел "сотни миллионов наличных денег, которые оказывались в самых разных местах, и пропажу военного оборудования" на Украине.Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что ЦРУ предоставило Владимиру Зеленскому список из 35 коррумпированных чиновников и военных.В феврале правительство Украины из-за обвинений в коррупции уволило нескольких высокопоставленных чиновников при крупной кадровой чистке.
https://ria.ru/20230414/zelenskiy-1865474998.html
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в мире, украина, владимир зеленский, пентагон, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Пентагон, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Зеленского предупредили о смертельной опасности из-за предательства ВСУ

Полковник в отставке Макгрегор: ВСУ хотят убить Зеленского из-за его предательства

© AP Photo / Michal DyjukВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© AP Photo / Michal Dyjuk
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Украинские военные хотят повесить Владимира Зеленского из-за его предательства, заявил YouTube-каналу Judging Freedom бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
По его мнению, проблема коррупции в украинской армии достигла апогея. В качестве примера он привел "сотни миллионов наличных денег, которые оказывались в самых разных местах, и пропажу военного оборудования" на Украине.
«

"Если зайти в Telegram и успеть увидеть ролики, которые публикуют украинские солдаты, пока их еще не удалили, то можно услышать, как они все это обсуждают. Да, даже украинские солдаты обо всем этом знают. А вы думаете, почему мы слышим, как они говорят: "первым делом надо вернуться и перевешать Зеленского с его командой, пока до них не добрались русские". Такое до нас доходит уже не один месяц. Они прекрасно знают, что их предали", — заявил офицер.

Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что ЦРУ предоставило Владимиру Зеленскому список из 35 коррумпированных чиновников и военных.
В феврале правительство Украины из-за обвинений в коррупции уволило нескольких высокопоставленных чиновников при крупной кадровой чистке.
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийПентагонЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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