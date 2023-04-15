Зеленского предупредили о смертельной опасности из-за предательства ВСУ
Полковник в отставке Макгрегор: ВСУ хотят убить Зеленского из-за его предательства
© AP Photo / Michal DyjukВладимир Зеленский
© AP Photo / Michal Dyjuk
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Украинские военные хотят повесить Владимира Зеленского из-за его предательства, заявил YouTube-каналу Judging Freedom бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
По его мнению, проблема коррупции в украинской армии достигла апогея. В качестве примера он привел "сотни миллионов наличных денег, которые оказывались в самых разных местах, и пропажу военного оборудования" на Украине.
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"Если зайти в Telegram и успеть увидеть ролики, которые публикуют украинские солдаты, пока их еще не удалили, то можно услышать, как они все это обсуждают. Да, даже украинские солдаты обо всем этом знают. А вы думаете, почему мы слышим, как они говорят: "первым делом надо вернуться и перевешать Зеленского с его командой, пока до них не добрались русские". Такое до нас доходит уже не один месяц. Они прекрасно знают, что их предали", — заявил офицер.
Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что ЦРУ предоставило Владимиру Зеленскому список из 35 коррумпированных чиновников и военных.
В феврале правительство Украины из-за обвинений в коррупции уволило нескольких высокопоставленных чиновников при крупной кадровой чистке.