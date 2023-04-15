https://ria.ru/20230415/povestki-1865511237.html
Минобороны рассказало о весенней призывной кампании
Минобороны рассказало о весенней призывной кампании - РИА Новости, 15.04.2023
Минобороны рассказало о весенней призывной кампании
С начала весеннего призыва уже призвали 21 тысячу человек, 29 тысяч получили отсрочки, заявил в субботу начальник управления ГОМУ ГШ ВС РФ полковник Андрей... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T10:33
2023-04-15T10:33
2023-04-15T10:38
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. С начала весеннего призыва уже призвали 21 тысячу человек, 29 тысяч получили отсрочки, заявил в субботу начальник управления ГОМУ ГШ ВС РФ полковник Андрей Бирюков."Весенняя призывная компания, которая началась 1 апреля, проходит в плановом порядке и будет завершена 15 июля этого года. На сегодняшний день оповещено 52 тысячи граждан и более 50 тысяч уже прибыло в военные комиссариаты. В отношении 21 тысячи граждан приняты решения о призыве на военную службу. Еще 29 тысячам граждан предоставлены отсрочки по законным основаниям", - сообщил он.
https://ria.ru/20230415/minoborony-1865511887.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы рф
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Вооруженные силы РФ
Минобороны рассказало о весенней призывной кампании
Минобороны: 52 тысячам россиян разослали повестки в рамках весеннего призыва
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. С начала весеннего призыва уже призвали 21 тысячу человек, 29 тысяч получили отсрочки, заявил в субботу начальник управления ГОМУ ГШ ВС РФ полковник Андрей Бирюков.
"Весенняя призывная компания, которая началась 1 апреля, проходит в плановом порядке и будет завершена 15 июля этого года. На сегодняшний день оповещено 52 тысячи граждан и более 50 тысяч уже прибыло в военные комиссариаты. В отношении 21 тысячи граждан приняты решения о призыве на военную службу. Еще 29 тысячам граждан предоставлены отсрочки по законным основаниям", - сообщил он.
В Минобороны рассказали об электронном реестре воинского учета