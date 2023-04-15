https://ria.ru/20230415/povestki-1865511237.html

Минобороны рассказало о весенней призывной кампании

Минобороны рассказало о весенней призывной кампании - РИА Новости, 15.04.2023

Минобороны рассказало о весенней призывной кампании

С начала весеннего призыва уже призвали 21 тысячу человек, 29 тысяч получили отсрочки, заявил в субботу начальник управления ГОМУ ГШ ВС РФ полковник Андрей... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T10:33

2023-04-15T10:33

2023-04-15T10:38

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. С начала весеннего призыва уже призвали 21 тысячу человек, 29 тысяч получили отсрочки, заявил в субботу начальник управления ГОМУ ГШ ВС РФ полковник Андрей Бирюков."Весенняя призывная компания, которая началась 1 апреля, проходит в плановом порядке и будет завершена 15 июля этого года. На сегодняшний день оповещено 52 тысячи граждан и более 50 тысяч уже прибыло в военные комиссариаты. В отношении 21 тысячи граждан приняты решения о призыве на военную службу. Еще 29 тысячам граждан предоставлены отсрочки по законным основаниям", - сообщил он.

https://ria.ru/20230415/minoborony-1865511887.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы рф