https://ria.ru/20230415/post-1865526860.html
Россияне рассказали, соблюдают ли Великий пост
Россияне рассказали, соблюдают ли Великий пост - РИА Новости, 15.04.2023
Россияне рассказали, соблюдают ли Великий пост
Большинство россиян (80%) заявили, что не соблюдают Великий пост в этом году, 10% соблюдают, при этом Пасха является особенным и значимым праздником для 64%... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T12:54
2023-04-15T12:54
2023-04-15T12:54
религия
религия
фонд "общественное мнение"
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Большинство россиян (80%) заявили, что не соблюдают Великий пост в этом году, 10% соблюдают, при этом Пасха является особенным и значимым праздником для 64% граждан, свидетельствуют результаты опроса Фонда "Общественное мнение". Согласно приведенным данным, подобные показатели о придерживающихся правил поста (80-82%) и несоблюдающих его (8-10%) сохраняются на этих уровнях с 2003 года. Больше половины россиян (64%) признались, что Пасха является для них особым, важным и значимым праздником, 23% ответили, что не воспринимают ее таким образом. Всероссийский опрос ФОМнибус был проведен с 31 марта по 2 апреля 2023 года в 53 субъектах РФ, 104 населенных пунктах среди 1500 респондентов. Интервью в режиме face-to-face проходили по месту жительства респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
https://ria.ru/20230228/post-1854909052.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, фонд "общественное мнение", россия, общество
Религия, Религия, Фонд "Общественное мнение", Россия, Общество
Россияне рассказали, соблюдают ли Великий пост
ФОМ: 80 процентов россиян не соблюдают в этом году Великий пост