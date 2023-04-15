https://ria.ru/20230415/post-1865526860.html

Россияне рассказали, соблюдают ли Великий пост

Россияне рассказали, соблюдают ли Великий пост - РИА Новости, 15.04.2023

Россияне рассказали, соблюдают ли Великий пост

Большинство россиян (80%) заявили, что не соблюдают Великий пост в этом году, 10% соблюдают, при этом Пасха является особенным и значимым праздником для 64%... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T12:54

2023-04-15T12:54

2023-04-15T12:54

религия

религия

фонд "общественное мнение"

россия

общество

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Большинство россиян (80%) заявили, что не соблюдают Великий пост в этом году, 10% соблюдают, при этом Пасха является особенным и значимым праздником для 64% граждан, свидетельствуют результаты опроса Фонда "Общественное мнение". Согласно приведенным данным, подобные показатели о придерживающихся правил поста (80-82%) и несоблюдающих его (8-10%) сохраняются на этих уровнях с 2003 года. Больше половины россиян (64%) признались, что Пасха является для них особым, важным и значимым праздником, 23% ответили, что не воспринимают ее таким образом. Всероссийский опрос ФОМнибус был проведен с 31 марта по 2 апреля 2023 года в 53 субъектах РФ, 104 населенных пунктах среди 1500 респондентов. Интервью в режиме face-to-face проходили по месту жительства респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20230228/post-1854909052.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, фонд "общественное мнение", россия, общество