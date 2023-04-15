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Россияне рассказали, соблюдают ли Великий пост - РИА Новости, 15.04.2023
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Религия
 
12:54 15.04.2023
https://ria.ru/20230415/post-1865526860.html
Россияне рассказали, соблюдают ли Великий пост
Россияне рассказали, соблюдают ли Великий пост - РИА Новости, 15.04.2023
Россияне рассказали, соблюдают ли Великий пост
Большинство россиян (80%) заявили, что не соблюдают Великий пост в этом году, 10% соблюдают, при этом Пасха является особенным и значимым праздником для 64%... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T12:54
2023-04-15T12:54
религия
религия
фонд "общественное мнение"
россия
общество
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Большинство россиян (80%) заявили, что не соблюдают Великий пост в этом году, 10% соблюдают, при этом Пасха является особенным и значимым праздником для 64% граждан, свидетельствуют результаты опроса Фонда "Общественное мнение". Согласно приведенным данным, подобные показатели о придерживающихся правил поста (80-82%) и несоблюдающих его (8-10%) сохраняются на этих уровнях с 2003 года. Больше половины россиян (64%) признались, что Пасха является для них особым, важным и значимым праздником, 23% ответили, что не воспринимают ее таким образом. Всероссийский опрос ФОМнибус был проведен с 31 марта по 2 апреля 2023 года в 53 субъектах РФ, 104 населенных пунктах среди 1500 респондентов. Интервью в режиме face-to-face проходили по месту жительства респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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религия, фонд "общественное мнение", россия, общество
Религия, Религия, Фонд "Общественное мнение", Россия, Общество
Россияне рассказали, соблюдают ли Великий пост

ФОМ: 80 процентов россиян не соблюдают в этом году Великий пост

© iStock.com / Liudmila ChernetskaЕда во время Великого поста
Еда во время Великого поста - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© iStock.com / Liudmila Chernetska
Еда во время Великого поста. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Большинство россиян (80%) заявили, что не соблюдают Великий пост в этом году, 10% соблюдают, при этом Пасха является особенным и значимым праздником для 64% граждан, свидетельствуют результаты опроса Фонда "Общественное мнение".
Согласно приведенным данным, подобные показатели о придерживающихся правил поста (80-82%) и несоблюдающих его (8-10%) сохраняются на этих уровнях с 2003 года.
Больше половины россиян (64%) признались, что Пасха является для них особым, важным и значимым праздником, 23% ответили, что не воспринимают ее таким образом.
Всероссийский опрос ФОМнибус был проведен с 31 марта по 2 апреля 2023 года в 53 субъектах РФ, 104 населенных пунктах среди 1500 респондентов. Интервью в режиме face-to-face проходили по месту жительства респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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