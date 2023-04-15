"Капитуляция скоро". Зеленский получил внезапное предупреждение о России
Akharin khabar: утечка документов из Пентагона была посланием Владимиру Зеленскому
© AP Photo / Michal DyjukПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Michal Dyjuk
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Утечка секретных документов из Пентагона была попыткой США предупредить Украину о бесперспективности продолжения боевых действий с Россией, пишут обозреватели иранской газеты Akharin khabar.
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"Данный вброс можно истолковывать как косвенное указание Киеву о том, что он не готов не только к контрнаступлению, но и вообще к активным боевым действиям с каким-либо позитивным для себя результатом", — говорится в статье.
По мнению авторов, Украине было бы предпочтительнее отказаться от противостояния и пойти на переговоры — по крайней мере, пока она еще в том положении, чтобы их вести, а не подписывать капитуляцию.
В пятницу в бостонском суде предъявили обвинения младшему авиационному специалисту по кибертранспортным системам в звании рядового ВВС США 1-го класса Джеку Тейшейре. По данным The Washington Post, молодой человек начал публиковать материалы на сервере в Discord примерно в феврале 2022 года, в начале специальной военной операции России на Украине. В них описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по укреплению ВСУ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инцидент, заявил, что у Москвы нет сомнений в вовлеченности Соединенных Штатов и Североатлантического альянса в украинский конфликт.
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