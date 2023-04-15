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"Капитуляция скоро". Зеленский получил внезапное предупреждение о России - РИА Новости, 15.04.2023
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17:33 15.04.2023 (обновлено: 19:42 15.04.2023)
https://ria.ru/20230415/poslanie-1865563141.html
"Капитуляция скоро". Зеленский получил внезапное предупреждение о России
"Капитуляция скоро". Зеленский получил внезапное предупреждение о России - РИА Новости, 15.04.2023
"Капитуляция скоро". Зеленский получил внезапное предупреждение о России
Утечка секретных документов из Пентагона была попыткой США предупредить Украину о бесперспективности продолжения боевых действий с Россией, пишут обозреватели... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T17:33
2023-04-15T19:42
политика
сша
украина
россия
дмитрий песков
министерство обороны сша
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Утечка секретных документов из Пентагона была попыткой США предупредить Украину о бесперспективности продолжения боевых действий с Россией, пишут обозреватели иранской газеты Akharin khabar.По мнению авторов, Украине было бы предпочтительнее отказаться от противостояния и пойти на переговоры — по крайней мере, пока она еще в том положении, чтобы их вести, а не подписывать капитуляцию.В пятницу в бостонском суде предъявили обвинения младшему авиационному специалисту по кибертранспортным системам в звании рядового ВВС США 1-го класса Джеку Тейшейре. По данным The Washington Post, молодой человек начал публиковать материалы на сервере в Discord примерно в феврале 2022 года, в начале специальной военной операции России на Украине. В них описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по укреплению ВСУ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инцидент, заявил, что у Москвы нет сомнений в вовлеченности Соединенных Штатов и Североатлантического альянса в украинский конфликт.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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политика, сша, украина, россия, дмитрий песков, министерство обороны сша, нато, вооруженные силы украины
Политика, США, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Министерство обороны США, НАТО, Вооруженные силы Украины
"Капитуляция скоро". Зеленский получил внезапное предупреждение о России

Akharin khabar: утечка документов из Пентагона была посланием Владимиру Зеленскому

© AP Photo / Michal DyjukПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© AP Photo / Michal Dyjuk
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Утечка секретных документов из Пентагона была попыткой США предупредить Украину о бесперспективности продолжения боевых действий с Россией, пишут обозреватели иранской газеты Akharin khabar.
«
"Данный вброс можно истолковывать как косвенное указание Киеву о том, что он не готов не только к контрнаступлению, но и вообще к активным боевым действиям с каким-либо позитивным для себя результатом", — говорится в статье.
По мнению авторов, Украине было бы предпочтительнее отказаться от противостояния и пойти на переговоры — по крайней мере, пока она еще в том положении, чтобы их вести, а не подписывать капитуляцию.
В пятницу в бостонском суде предъявили обвинения младшему авиационному специалисту по кибертранспортным системам в звании рядового ВВС США 1-го класса Джеку Тейшейре. По данным The Washington Post, молодой человек начал публиковать материалы на сервере в Discord примерно в феврале 2022 года, в начале специальной военной операции России на Украине. В них описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по укреплению ВСУ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инцидент, заявил, что у Москвы нет сомнений в вовлеченности Соединенных Штатов и Североатлантического альянса в украинский конфликт.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
В конгрессе случайно раскрыли планы Байдена на Украине
Вчера, 16:21
 
ПолитикаСШАУкраинаРоссияДмитрий ПесковМинистерство обороны СШАНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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