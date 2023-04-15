https://ria.ru/20230415/poslanie-1865563141.html

"Капитуляция скоро". Зеленский получил внезапное предупреждение о России

"Капитуляция скоро". Зеленский получил внезапное предупреждение о России - РИА Новости, 15.04.2023

"Капитуляция скоро". Зеленский получил внезапное предупреждение о России

Утечка секретных документов из Пентагона была попыткой США предупредить Украину о бесперспективности продолжения боевых действий с Россией, пишут обозреватели... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T17:33

2023-04-15T17:33

2023-04-15T19:42

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дмитрий песков

министерство обороны сша

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Утечка секретных документов из Пентагона была попыткой США предупредить Украину о бесперспективности продолжения боевых действий с Россией, пишут обозреватели иранской газеты Akharin khabar.По мнению авторов, Украине было бы предпочтительнее отказаться от противостояния и пойти на переговоры — по крайней мере, пока она еще в том положении, чтобы их вести, а не подписывать капитуляцию.В пятницу в бостонском суде предъявили обвинения младшему авиационному специалисту по кибертранспортным системам в звании рядового ВВС США 1-го класса Джеку Тейшейре. По данным The Washington Post, молодой человек начал публиковать материалы на сервере в Discord примерно в феврале 2022 года, в начале специальной военной операции России на Украине. В них описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по укреплению ВСУ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инцидент, заявил, что у Москвы нет сомнений в вовлеченности Соединенных Штатов и Североатлантического альянса в украинский конфликт.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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политика, сша, украина, россия, дмитрий песков, министерство обороны сша, нато, вооруженные силы украины