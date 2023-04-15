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Майк Помпео передумал участвовать в выборах президента США - РИА Новости, 15.04.2023
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01:50 15.04.2023
https://ria.ru/20230415/pompeo-1865486295.html
Майк Помпео передумал участвовать в выборах президента США
Майк Помпео передумал участвовать в выборах президента США - РИА Новости, 15.04.2023
Майк Помпео передумал участвовать в выборах президента США
Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил, что не будет участвовать в борьбе за республиканскую номинацию на выборах президента США в 2024 году. РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T01:50
2023-04-15T01:50
в мире
сша
америка
майк помпео
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил, что не будет участвовать в борьбе за республиканскую номинацию на выборах президента США в 2024 году. "Я принял решение. Мы пришли к выводу, что не будем вступать в гонку в 2024 году. Мы глубоко переживаем об Америке и проблемах, о которых я говорил в последние полтора года и даже десятилетиями, но сейчас не наше время", - сказал Помпео в интервью Fox News. Помпео называли среди возможных соперников бывшего президента США Дональда Трампа в борьбе за республиканскую номинацию. Он и сам не исключал такого развития событий. А в ноябре 2021 года журналисты обратили внимание на то, что Помпео похудел на десятки килограммов, также связав это с его президентскими амбициями.
https://ria.ru/20230406/kennedi-1863356770.html
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в мире, сша, америка, майк помпео, дональд трамп
В мире, США, Америка, Майк Помпео, Дональд Трамп
Майк Помпео передумал участвовать в выборах президента США

Бывший госсекретарь Помпео заявил, что передумал участвовать в выборах президента США

© AP Photo / Susan WalshМайк Помпео
Майк Помпео - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Майк Помпео. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил, что не будет участвовать в борьбе за республиканскую номинацию на выборах президента США в 2024 году.
"Я принял решение. Мы пришли к выводу, что не будем вступать в гонку в 2024 году. Мы глубоко переживаем об Америке и проблемах, о которых я говорил в последние полтора года и даже десятилетиями, но сейчас не наше время", - сказал Помпео в интервью Fox News.
Роберт Кеннеди-младший - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
CNN: племянник Кеннеди примет участие в президентских выборах США
6 апреля, 01:35
Помпео называли среди возможных соперников бывшего президента США Дональда Трампа в борьбе за республиканскую номинацию. Он и сам не исключал такого развития событий. А в ноябре 2021 года журналисты обратили внимание на то, что Помпео похудел на десятки килограммов, также связав это с его президентскими амбициями.
 
В миреСШААмерикаМайк ПомпеоДональд Трамп
 
 
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