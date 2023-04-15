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Майк Помпео передумал участвовать в выборах президента США

Майк Помпео передумал участвовать в выборах президента США - РИА Новости, 15.04.2023

Майк Помпео передумал участвовать в выборах президента США

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил, что не будет участвовать в борьбе за республиканскую номинацию на выборах президента США в 2024 году. РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T01:50

2023-04-15T01:50

2023-04-15T01:50

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ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил, что не будет участвовать в борьбе за республиканскую номинацию на выборах президента США в 2024 году. "Я принял решение. Мы пришли к выводу, что не будем вступать в гонку в 2024 году. Мы глубоко переживаем об Америке и проблемах, о которых я говорил в последние полтора года и даже десятилетиями, но сейчас не наше время", - сказал Помпео в интервью Fox News. Помпео называли среди возможных соперников бывшего президента США Дональда Трампа в борьбе за республиканскую номинацию. Он и сам не исключал такого развития событий. А в ноябре 2021 года журналисты обратили внимание на то, что Помпео похудел на десятки килограммов, также связав это с его президентскими амбициями.

https://ria.ru/20230406/kennedi-1863356770.html

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в мире, сша, америка, майк помпео, дональд трамп