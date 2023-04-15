https://ria.ru/20230415/poezd-1865593232.html

В американском штате Мэн поезд с опасными веществами сошел с рельсов

В американском штате Мэн поезд с опасными веществами сошел с рельсов - РИА Новости, 15.04.2023

В американском штате Мэн поезд с опасными веществами сошел с рельсов

Перевозивший опасные вещества состав сошел с рельсов в американском штате Мэн, сообщила местная пожарно-спасательная служба. РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T23:04

2023-04-15T23:04

2023-04-15T23:35

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ВАШИНГТОН, 15 апр — РИА Новости. Перевозивший опасные вещества состав сошел с рельсов в американском штате Мэн, сообщила местная пожарно-спасательная служба. Данных о пострадавших пока не поступало. Спасатели призвали местных жителей не приближаться к месту аварии.В США, по данным СМИ, в последнее десятилетие ежегодно сходят с рельсов в среднем более тысячи поездов. Внимание к таким инцидентам привлекла резонансная авария в штате Огайо в начале февраля. Тогда сошел с рельсов грузовой состав Norfolk Southern, в котором было несколько десятков вагонов с опасными химическими веществами. Это привело к пожару, взрыву и серьезному загрязнению территории. Власти эвакуировали часть населения, но позже разрешили им вернуться домой.Агентство по защите окружающей среды Огайо заявило тогда, что уровень загрязнения не превышает допустимых норм. Тем не менее местные жители рассказали РИА Новости о случаях недомогания, а также о гибели животных и рыбы в районе места происшествия.

https://ria.ru/20230317/poezd-1858554005.html

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в мире, мэн (штат), сша, происшествия