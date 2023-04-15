В американском штате Мэн поезд с опасными веществами сошел с рельсов
В американском штате Мэн поезд с опасными веществами сошел с рельсов и загорелся
© Фото : Rockwood Fire and RescueКрушение поезда с опасными веществами в американском штате Мэн, 15 апреля 2023 года
© Фото : Rockwood Fire and Rescue
Крушение поезда с опасными веществами в американском штате Мэн, 15 апреля 2023 года
ВАШИНГТОН, 15 апр — РИА Новости. Перевозивший опасные вещества состав сошел с рельсов в американском штате Мэн, сообщила местная пожарно-спасательная служба.
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"Поезд с опасными материалами сошел с рельсов и загорелся к северу от Роквуда", — говорится в публикации ведомства в соцсетях.
Данных о пострадавших пока не поступало. Спасатели призвали местных жителей не приближаться к месту аварии.
В США, по данным СМИ, в последнее десятилетие ежегодно сходят с рельсов в среднем более тысячи поездов. Внимание к таким инцидентам привлекла резонансная авария в штате Огайо в начале февраля. Тогда сошел с рельсов грузовой состав Norfolk Southern, в котором было несколько десятков вагонов с опасными химическими веществами. Это привело к пожару, взрыву и серьезному загрязнению территории. Власти эвакуировали часть населения, но позже разрешили им вернуться домой.
Агентство по защите окружающей среды Огайо заявило тогда, что уровень загрязнения не превышает допустимых норм. Тем не менее местные жители рассказали РИА Новости о случаях недомогания, а также о гибели животных и рыбы в районе места происшествия.