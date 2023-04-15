https://ria.ru/20230415/plan-1865573052.html

В Киеве заявили о разработке аналога "плана Маршалла"

В Киеве заявили о разработке аналога "плана Маршалла" - РИА Новости, 15.04.2023

В Киеве заявили о разработке аналога "плана Маршалла"

Инвестиции из США послужат стартом для восстановления украинской экономики, для чего стороны разрабатывают аналог "плана Маршала", сообщил премьер-министр... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T18:54

2023-04-15T18:54

2023-04-15T20:27

украина

киев

сша

денис шмыгаль

ллойд остин

владимир зеленский

пентагон

всемирный банк

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Инвестиции из США послужат стартом для восстановления украинской экономики, для чего стороны разрабатывают аналог "плана Маршала", сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в видео, опубликованном в его телеграм-канале.Он отметил, что очередные переговоры с делегатами от правительства США подтвердили стратегический характер отношений между Киевом и Вашингтоном. Шмыгаль уточнил, что на встрече с представителями бизнеса речь шла об инвестициях и страховании военных рисков, а также об изменениях в украинской экономике и аналоге "плана Маршалла" для Киева.Премьер подчеркнул, что прямые иностранные инвестиции, особенно из США, заложат основу для трансформации украинской экономики. Также он отдельно отметил, что обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином увеличение военной помощи для контрнаступления ВСУ. Он подчеркнул срочность получения украинскими военными необходимого вооружения вооружения украинскими военными, в частности ракет большей дальности. В декабре прошлого года Шмыгаль сообщил о подписании Киевом соглашения о "привилегиях и иммунитетах" с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которое поможет разработать план восстановления страны. По его словам, ранее ОЭСР была соисполнителем "плана Маршала" и теперь помогает в разработке плана восстановления Украины. Ранее Владимир Зеленский заявлял, что для восстановления Украины понадобится "приблизительно" 600-800 миллиардов долларов, точная сумма будет известна по завершению конфликта. В марте Всемирный банк совместно с Еврокомиссией, ООН и правительством Украины оценили потребности страны на восстановление и реконструкцию в 411 миллиардов долларов. Обновленная оценка значительно превысила сентябрьский прогноз в 349 миллиардов и теперь эквивалентна 2,6 ВВП Украины за 2022 год. По мнению экспертов, наибольшую озабоченность вызывает риск невозврата Украиной заемных средств, несмотря на обещания ее "спонсоров" не допустить дефолта по кредитным обязательствам, в том числе перед Всемирным банком.

https://ria.ru/20230415/zerno-1865563492.html

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Варвара Скокшина

украина, киев, сша, денис шмыгаль, ллойд остин, владимир зеленский, пентагон, всемирный банк, оэср, в мире