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В США раскрыли план на случай гибели американского солдата на Украине - РИА Новости, 15.04.2023
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03:40 15.04.2023 (обновлено: 03:44 15.04.2023)
https://ria.ru/20230415/plan-1865488593.html
В США раскрыли план на случай гибели американского солдата на Украине
В США раскрыли план на случай гибели американского солдата на Украине - РИА Новости, 15.04.2023
В США раскрыли план на случай гибели американского солдата на Украине
США не станут наносить удары по России в случае гибели американского солдата на Украине, а могут и вовсе никак не отреагировать, рассказала Fox News... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T03:40
2023-04-15T03:44
в мире
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. США не станут наносить удары по России в случае гибели американского солдата на Украине, а могут и вовсе никак не отреагировать, рассказала Fox News экс-сотрудница разведывательного управления Пентагона Ребекка Коффлер.Она добавила, что активные боевые действия против Москвы не рассматривались бы каким-либо президентом США в принципе, для таких мер потребовалось бы, чтобы конфликт "зашел слишком далеко", а Россия "целенаправленно атаковала и убила сотни американцев"."Кибератаки, дипломатическая реакция и санкции были бы более вероятным ответом на случайную гибель американского солдата на Украине", — говорится в статье.Ранее в СМИ появилась информация о так называемых секретных документах Пентагона о присутствии на Украине групп войск специального назначения из Соединеных Штатов и некоторых европейских стран.Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в беседе с Fox News сообщил, что в посольстве США на Украине работают американские военные, занимающиеся отчетностью по оказываемой Вашингтоном помощи Киеву, но, по его словам, они не участвуют в боевых действиях в зоне спецоперации.Минобороны США расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы Соединенных Штатов и НАТО по их укреплению. Утверждалось, что в интернет могли попасть более ста документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в Сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка.В Москве не исключают, что произошел целенаправленный вброс дезинформации. Как заявил замглавы МИД Сергей Рябков, США выступают стороной конфликта и, по сути дела, ведут против России гибридную войну, в которой могут быть и подобные приемы.
https://ria.ru/20230414/tech-1865210760.html
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в мире, сша, россия, украина, нато, министерство обороны сша
В мире, США, Россия, Украина, НАТО, Министерство обороны США
В США раскрыли план на случай гибели американского солдата на Украине

Экс-офицер Пентагона Коффлер: США не стали бы отвечать на гибель своего солдата на Украине

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкНашивка на форме американского военнослужащего
Нашивка на форме американского военнослужащего - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Нашивка на форме американского военнослужащего. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. США не станут наносить удары по России в случае гибели американского солдата на Украине, а могут и вовсе никак не отреагировать, рассказала Fox News экс-сотрудница разведывательного управления Пентагона Ребекка Коффлер.
«
"Эксперт по России не считает, что Вашингтон стал бы отвечать на случайную гибель американского солдата на Украине", — отмечает телеканал со ссылкой на Коффлер.
Она добавила, что активные боевые действия против Москвы не рассматривались бы каким-либо президентом США в принципе, для таких мер потребовалось бы, чтобы конфликт "зашел слишком далеко", а Россия "целенаправленно атаковала и убила сотни американцев".
"Кибератаки, дипломатическая реакция и санкции были бы более вероятным ответом на случайную гибель американского солдата на Украине", — говорится в статье.
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Ранее в СМИ появилась информация о так называемых секретных документах Пентагона о присутствии на Украине групп войск специального назначения из Соединеных Штатов и некоторых европейских стран.
Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в беседе с Fox News сообщил, что в посольстве США на Украине работают американские военные, занимающиеся отчетностью по оказываемой Вашингтоном помощи Киеву, но, по его словам, они не участвуют в боевых действиях в зоне спецоперации.
Минобороны США расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы Соединенных Штатов и НАТО по их укреплению. Утверждалось, что в интернет могли попасть более ста документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в Сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка.
В Москве не исключают, что произошел целенаправленный вброс дезинформации. Как заявил замглавы МИД Сергей Рябков, США выступают стороной конфликта и, по сути дела, ведут против России гибридную войну, в которой могут быть и подобные приемы.
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