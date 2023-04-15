В США раскрыли план на случай гибели американского солдата на Украине
Экс-офицер Пентагона Коффлер: США не стали бы отвечать на гибель своего солдата на Украине
Нашивка на форме американского военнослужащего. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. США не станут наносить удары по России в случае гибели американского солдата на Украине, а могут и вовсе никак не отреагировать, рассказала Fox News экс-сотрудница разведывательного управления Пентагона Ребекка Коффлер.
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"Эксперт по России не считает, что Вашингтон стал бы отвечать на случайную гибель американского солдата на Украине", — отмечает телеканал со ссылкой на Коффлер.
Она добавила, что активные боевые действия против Москвы не рассматривались бы каким-либо президентом США в принципе, для таких мер потребовалось бы, чтобы конфликт "зашел слишком далеко", а Россия "целенаправленно атаковала и убила сотни американцев".
"Кибератаки, дипломатическая реакция и санкции были бы более вероятным ответом на случайную гибель американского солдата на Украине", — говорится в статье.
Ранее в СМИ появилась информация о так называемых секретных документах Пентагона о присутствии на Украине групп войск специального назначения из Соединеных Штатов и некоторых европейских стран.
Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в беседе с Fox News сообщил, что в посольстве США на Украине работают американские военные, занимающиеся отчетностью по оказываемой Вашингтоном помощи Киеву, но, по его словам, они не участвуют в боевых действиях в зоне спецоперации.
Минобороны США расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы Соединенных Штатов и НАТО по их укреплению. Утверждалось, что в интернет могли попасть более ста документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в Сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка.
В Москве не исключают, что произошел целенаправленный вброс дезинформации. Как заявил замглавы МИД Сергей Рябков, США выступают стороной конфликта и, по сути дела, ведут против России гибридную войну, в которой могут быть и подобные приемы.