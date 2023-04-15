https://ria.ru/20230415/plan-1865488593.html

В США раскрыли план на случай гибели американского солдата на Украине

В США раскрыли план на случай гибели американского солдата на Украине - РИА Новости, 15.04.2023

В США раскрыли план на случай гибели американского солдата на Украине

США не станут наносить удары по России в случае гибели американского солдата на Украине, а могут и вовсе никак не отреагировать, рассказала Fox News... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T03:40

2023-04-15T03:40

2023-04-15T03:44

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. США не станут наносить удары по России в случае гибели американского солдата на Украине, а могут и вовсе никак не отреагировать, рассказала Fox News экс-сотрудница разведывательного управления Пентагона Ребекка Коффлер.Она добавила, что активные боевые действия против Москвы не рассматривались бы каким-либо президентом США в принципе, для таких мер потребовалось бы, чтобы конфликт "зашел слишком далеко", а Россия "целенаправленно атаковала и убила сотни американцев"."Кибератаки, дипломатическая реакция и санкции были бы более вероятным ответом на случайную гибель американского солдата на Украине", — говорится в статье.Ранее в СМИ появилась информация о так называемых секретных документах Пентагона о присутствии на Украине групп войск специального назначения из Соединеных Штатов и некоторых европейских стран.Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в беседе с Fox News сообщил, что в посольстве США на Украине работают американские военные, занимающиеся отчетностью по оказываемой Вашингтоном помощи Киеву, но, по его словам, они не участвуют в боевых действиях в зоне спецоперации.Минобороны США расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы Соединенных Штатов и НАТО по их укреплению. Утверждалось, что в интернет могли попасть более ста документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в Сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка.В Москве не исключают, что произошел целенаправленный вброс дезинформации. Как заявил замглавы МИД Сергей Рябков, США выступают стороной конфликта и, по сути дела, ведут против России гибридную войну, в которой могут быть и подобные приемы.

https://ria.ru/20230414/tech-1865210760.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, россия, украина, нато, министерство обороны сша