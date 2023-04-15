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Митрополит Павел призвал Украину к миру и единению вокруг церкви - РИА Новости, 15.04.2023
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Религия
 
20:33 15.04.2023 (обновлено: 20:35 15.04.2023)
https://ria.ru/20230415/pavel-1865581654.html
Митрополит Павел призвал Украину к миру и единению вокруг церкви
Митрополит Павел призвал Украину к миру и единению вокруг церкви - РИА Новости, 15.04.2023
Митрополит Павел призвал Украину к миру и единению вокруг церкви
Украине нужны мир и единение вокруг церкви, заявил наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел в видеообращении из-под домашнего ареста. РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T20:33
2023-04-15T20:35
религия
украина
ситуация вокруг упц
в мире
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Украине нужны мир и единение вокруг церкви, заявил наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел в видеообращении из-под домашнего ареста. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел, впоследствии заключенный под домашний арест на два месяца, заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. Ежедневно в лавре дежурят верующие, молятся, а у ее стен собираются провокаторы и националисты. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230413/upts-1865015469.html
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украина, ситуация вокруг упц, в мире
Религия, Украина, Ситуация вокруг УПЦ, В мире
Митрополит Павел призвал Украину к миру и единению вокруг церкви

Отправленный под домашний арест митрополит Павел призвал Украину к единению вокруг церкви

© Фото : СБУНаместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© Фото : СБУ
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Украине нужны мир и единение вокруг церкви, заявил наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел в видеообращении из-под домашнего ареста.
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"Всем из купели святого православия, Киево-Печерской лавры, от братьев и лично от себя позвольте пожелать всем здоровья, мира и долголетия. Мы всегда молились и сегодня я усугубляю свои молитвы о нашей земле, которой так нужен мир и единение вокруг церкви", - сказал Павел в видеообращении, показанном на телеканале "Россия 24".
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел, впоследствии заключенный под домашний арест на два месяца, заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. Ежедневно в лавре дежурят верующие, молятся, а у ее стен собираются провокаторы и националисты.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Киево-Печерская лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
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