https://ria.ru/20230415/paskha-1865595712.html

Патриарх Кирилл начал пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя

Патриарх Кирилл начал пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 15.04.2023

Патриарх Кирилл начал пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал пасхальное богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T23:49

2023-04-15T23:49

2023-04-15T23:49

религия

москва

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

пасха

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал пасхальное богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Патриарх традиционно совершает праздничное пасхальное ночное богослужение в столичном храме Христа Спасителя. Богослужение в Пасху начинается в храмах за 30-45 минут до полуночи, в полночь совершается крестный ход, а после этого – пасхальная заутреня и Божественная литургия. Утром в воскресенье во многих храмах проходит литургия, вечером - еще одно короткое богослужение. Пасхальное торжество продолжается всю неделю после 16 апреля – ее называют Светлой. Каждый день в храмах проходят праздничные богослужения с крестным ходом. В 2023 году Русская православная церковь отмечает Пасху 16 апреля.

https://ria.ru/20230413/paskha-1864942921.html

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москва, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, пасха