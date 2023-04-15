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Патриарх Кирилл начал пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя
Патриарх Кирилл начал пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 15.04.2023
Патриарх Кирилл начал пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал пасхальное богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T23:49
2023-04-15T23:49
2023-04-15T23:49
религия
москва
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
пасха
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал пасхальное богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Патриарх традиционно совершает праздничное пасхальное ночное богослужение в столичном храме Христа Спасителя. Богослужение в Пасху начинается в храмах за 30-45 минут до полуночи, в полночь совершается крестный ход, а после этого – пасхальная заутреня и Божественная литургия. Утром в воскресенье во многих храмах проходит литургия, вечером - еще одно короткое богослужение. Пасхальное торжество продолжается всю неделю после 16 апреля – ее называют Светлой. Каждый день в храмах проходят праздничные богослужения с крестным ходом. В 2023 году Русская православная церковь отмечает Пасху 16 апреля.
https://ria.ru/20230413/paskha-1864942921.html
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москва, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, пасха
Религия, Москва, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь, Пасха
Патриарх Кирилл начал пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя
Патриарх Кирилл начал пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал пасхальное богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Патриарх традиционно совершает праздничное пасхальное ночное богослужение в столичном храме Христа Спасителя.
Богослужение в Пасху начинается в храмах за 30-45 минут до полуночи, в полночь совершается крестный ход, а после этого – пасхальная заутреня и Божественная литургия.
Утром в воскресенье во многих храмах проходит литургия, вечером - еще одно короткое богослужение. Пасхальное торжество продолжается всю неделю после 16 апреля – ее называют Светлой. Каждый день в храмах проходят праздничные богослужения с крестным ходом.
В 2023 году Русская православная церковь
отмечает Пасху 16 апреля.
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