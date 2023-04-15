https://ria.ru/20230415/paskha-1865580692.html
Пасхальна служба в храме Христа Спасителя. Прямая трансляция
Пасхальна служба в храме Христа Спасителя. Прямая трансляция - РИА Новости, 16.04.2023
Пасхальна служба в храме Христа Спасителя. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин участвует в пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве. РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-15T23:38
2023-04-15T23:38
2023-04-16T00:36
общество
владимир путин
пасха
храм христа спасителя
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Президент России Владимир Путин участвует в пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве.
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Путин на пасхальной службе в Храме Христа Спасителя
LIVE: Путин на пасхальной службе в Храме Христа Спасителя
2023-04-15T23:38
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PT199M56S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, пасха, храм христа спасителя, видео
Общество, Владимир Путин, Пасха, Храм Христа Спасителя
Пасхальна служба в храме Христа Спасителя. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин участвует в пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве.
2023-04-15T23:38
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PT199M56S
Президент России Владимир Путин участвует в пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве.