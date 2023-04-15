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Пасхальна служба в храме Христа Спасителя. Прямая трансляция - РИА Новости, 16.04.2023
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23:38 15.04.2023 (обновлено: 00:36 16.04.2023)
https://ria.ru/20230415/paskha-1865580692.html
Пасхальна служба в храме Христа Спасителя. Прямая трансляция
Пасхальна служба в храме Христа Спасителя. Прямая трансляция - РИА Новости, 16.04.2023
Пасхальна служба в храме Христа Спасителя. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин участвует в пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве. РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-15T23:38
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общество
владимир путин
пасха
храм христа спасителя
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Президент России Владимир Путин участвует в пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве.
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LIVE: Путин на пасхальной службе в Храме Христа Спасителя
LIVE: Путин на пасхальной службе в Храме Христа Спасителя
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общество, владимир путин, пасха, храм христа спасителя, видео
Общество, Владимир Путин, Пасха, Храм Христа Спасителя
Пасхальна служба в храме Христа Спасителя. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин участвует в пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве.
2023-04-15T23:38
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Пасхальна служба в храме Христа Спасителя. Прямая трансляция

Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин участвует в пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве.
 
ОбществоВладимир ПутинПасхаХрам Христа Спасителя
 
 
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