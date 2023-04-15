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Пасхальна служба в храме Христа Спасителя. Прямая трансляция

Пасхальна служба в храме Христа Спасителя. Прямая трансляция - РИА Новости, 16.04.2023

Пасхальна служба в храме Христа Спасителя. Прямая трансляция

Президент России Владимир Путин участвует в пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве. РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-15T23:38

2023-04-15T23:38

2023-04-16T00:36

общество

владимир путин

пасха

храм христа спасителя

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Президент России Владимир Путин участвует в пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве.

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2023

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

общество, владимир путин, пасха, храм христа спасителя, видео