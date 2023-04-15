https://ria.ru/20230415/otstrochka-1865512228.html

Все существующие отсрочки призывников сохранятся, заявили в Минобороны

Все существующие отсрочки призывников сохранятся, заявили в Минобороны - РИА Новости, 15.04.2023

Все существующие отсрочки призывников сохранятся, заявили в Минобороны

Все существующие сегодня отсрочки для граждан сохраняют свое действие в полном объеме в весеннем призыве этого года, заявил в субботу начальник управления ГОМУ... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T10:42

2023-04-15T10:42

2023-04-15T10:42

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Все существующие сегодня отсрочки для граждан сохраняют свое действие в полном объеме в весеннем призыве этого года, заявил в субботу начальник управления ГОМУ ГШ ВС РФ полковник Андрей Бирюков. "Хочу подчеркнуть, что все существующие сегодня отсрочки для граждан сохраняют свое действие в полном объеме", - заявил он.

https://ria.ru/20230414/reestr-1865470277.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы рф, безопасность