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Все существующие отсрочки призывников сохранятся, заявили в Минобороны - РИА Новости, 15.04.2023
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10:42 15.04.2023
https://ria.ru/20230415/otstrochka-1865512228.html
Все существующие отсрочки призывников сохранятся, заявили в Минобороны
Все существующие отсрочки призывников сохранятся, заявили в Минобороны - РИА Новости, 15.04.2023
Все существующие отсрочки призывников сохранятся, заявили в Минобороны
Все существующие сегодня отсрочки для граждан сохраняют свое действие в полном объеме в весеннем призыве этого года, заявил в субботу начальник управления ГОМУ... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T10:42
2023-04-15T10:42
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Все существующие сегодня отсрочки для граждан сохраняют свое действие в полном объеме в весеннем призыве этого года, заявил в субботу начальник управления ГОМУ ГШ ВС РФ полковник Андрей Бирюков. "Хочу подчеркнуть, что все существующие сегодня отсрочки для граждан сохраняют свое действие в полном объеме", - заявил он.
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вооруженные силы рф, безопасность
Вооруженные силы РФ, Безопасность
Все существующие отсрочки призывников сохранятся, заявили в Минобороны

Минобороны: все существующие отсрочки призывников сохранятся в полном объеме

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкПризывники садятся в автобус перед отправкой на срочную службу в вооруженные силы РФ
Призывники садятся в автобус перед отправкой на срочную службу в вооруженные силы РФ - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Призывники садятся в автобус перед отправкой на срочную службу в вооруженные силы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Все существующие сегодня отсрочки для граждан сохраняют свое действие в полном объеме в весеннем призыве этого года, заявил в субботу начальник управления ГОМУ ГШ ВС РФ полковник Андрей Бирюков.
"Хочу подчеркнуть, что все существующие сегодня отсрочки для граждан сохраняют свое действие в полном объеме", - заявил он.
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