https://ria.ru/20230415/otstrochka-1865512228.html
Все существующие отсрочки призывников сохранятся, заявили в Минобороны
Все существующие отсрочки призывников сохранятся, заявили в Минобороны - РИА Новости, 15.04.2023
Все существующие отсрочки призывников сохранятся, заявили в Минобороны
Все существующие сегодня отсрочки для граждан сохраняют свое действие в полном объеме в весеннем призыве этого года, заявил в субботу начальник управления ГОМУ... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T10:42
2023-04-15T10:42
2023-04-15T10:42
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Все существующие сегодня отсрочки для граждан сохраняют свое действие в полном объеме в весеннем призыве этого года, заявил в субботу начальник управления ГОМУ ГШ ВС РФ полковник Андрей Бирюков. "Хочу подчеркнуть, что все существующие сегодня отсрочки для граждан сохраняют свое действие в полном объеме", - заявил он.
https://ria.ru/20230414/reestr-1865470277.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, безопасность
Вооруженные силы РФ, Безопасность
Все существующие отсрочки призывников сохранятся, заявили в Минобороны
Минобороны: все существующие отсрочки призывников сохранятся в полном объеме