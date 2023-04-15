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В Москве возбудили уголовное дело из-за видео с осквернением Корана - РИА Новости, 15.04.2023
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23:23 15.04.2023 (обновлено: 23:25 15.04.2023)
https://ria.ru/20230415/oskvernenie-1865594271.html
В Москве возбудили уголовное дело из-за видео с осквернением Корана
В Москве возбудили уголовное дело из-за видео с осквернением Корана - РИА Новости, 15.04.2023
В Москве возбудили уголовное дело из-за видео с осквернением Корана
Уголовное дело возбудили после публикации видео с осквернением Корана, снятое, предположительно, на востоке Москвы, злоумышленника ищут, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T23:23
2023-04-15T23:25
происшествия
рамзан кадыров
москва
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после публикации видео с осквернением Корана, снятое, предположительно, на востоке Москвы, злоумышленника ищут, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о поиске провокатора, который сжег Коран на берегу Белого озера в Москве, инцидент был снят на видео, которое появилось в соцсетях. Белое озеро находится на расстоянии менее километра от Святого озера, которое почитается христианами и входит в состав природно-исторического парка "Косинский". Появившиеся планы строительства мечети у Святого озера взволновали многих москвичей. Позднее мэр Москвы Сергей Собянин урегулировал ситуацию, сообщив, что для строительства мечети нашли другое место. По данным полиции, видео с осквернением Корана сняли, предположительно, на востоке Москвы. По какой статье возбуждено уголовное дело, не уточняется.
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происшествия, рамзан кадыров, москва
Происшествия, Рамзан Кадыров, Москва
В Москве возбудили уголовное дело из-за видео с осквернением Корана

В Москве возбудили уголовное дело после публикации видео с осквернением Корана

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после публикации видео с осквернением Корана, снятое, предположительно, на востоке Москвы, злоумышленника ищут, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о поиске провокатора, который сжег Коран на берегу Белого озера в Москве, инцидент был снят на видео, которое появилось в соцсетях. Белое озеро находится на расстоянии менее километра от Святого озера, которое почитается христианами и входит в состав природно-исторического парка "Косинский". Появившиеся планы строительства мечети у Святого озера взволновали многих москвичей. Позднее мэр Москвы Сергей Собянин урегулировал ситуацию, сообщив, что для строительства мечети нашли другое место.
По данным полиции, видео с осквернением Корана сняли, предположительно, на востоке Москвы.
«
"В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств, установление и задержание подозреваемого", - сообщили в пресс-службе.
По какой статье возбуждено уголовное дело, не уточняется.
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