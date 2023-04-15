https://ria.ru/20230415/oskvernenie-1865594271.html

В Москве возбудили уголовное дело из-за видео с осквернением Корана

В Москве возбудили уголовное дело из-за видео с осквернением Корана - РИА Новости, 15.04.2023

В Москве возбудили уголовное дело из-за видео с осквернением Корана

Уголовное дело возбудили после публикации видео с осквернением Корана, снятое, предположительно, на востоке Москвы, злоумышленника ищут, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T23:23

2023-04-15T23:23

2023-04-15T23:25

происшествия

рамзан кадыров

москва

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после публикации видео с осквернением Корана, снятое, предположительно, на востоке Москвы, злоумышленника ищут, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о поиске провокатора, который сжег Коран на берегу Белого озера в Москве, инцидент был снят на видео, которое появилось в соцсетях. Белое озеро находится на расстоянии менее километра от Святого озера, которое почитается христианами и входит в состав природно-исторического парка "Косинский". Появившиеся планы строительства мечети у Святого озера взволновали многих москвичей. Позднее мэр Москвы Сергей Собянин урегулировал ситуацию, сообщив, что для строительства мечети нашли другое место. По данным полиции, видео с осквернением Корана сняли, предположительно, на востоке Москвы. По какой статье возбуждено уголовное дело, не уточняется.

https://ria.ru/20230317/nagrada-1858709262.html

москва

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происшествия, рамзан кадыров, москва