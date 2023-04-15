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Прибытие Благодатного огня в аэропорт Внуково. Прямая трансляция

Прибытие Благодатного огня в аэропорт Внуково. Прямая трансляция - РИА Новости, 15.04.2023

Прибытие Благодатного огня в аэропорт Внуково. Прямая трансляция

Делегация с частицей Благодатного огня из храма Гроба Господня прибудет в аэропорт Внуково. РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T23:37

2023-04-15T23:37

2023-04-15T23:50

общество

религия

пасха

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Делегация с частицей Благодатного огня из храма Гроба Господня прибудет в аэропорт Внуково.

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2023

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общество, религия, пасха, видео