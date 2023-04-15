https://ria.ru/20230415/ogon-1865583413.html
Прибытие Благодатного огня в аэропорт Внуково. Прямая трансляция
Прибытие Благодатного огня в аэропорт Внуково. Прямая трансляция - РИА Новости, 15.04.2023
Прибытие Благодатного огня в аэропорт Внуково. Прямая трансляция
Делегация с частицей Благодатного огня из храма Гроба Господня прибудет в аэропорт Внуково. РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T23:37
2023-04-15T23:37
2023-04-15T23:50
общество
религия
пасха
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Делегация с частицей Благодатного огня из храма Гроба Господня прибудет в аэропорт Внуково.
РИА Новости
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РИА Новости
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96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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LIVE: Прибытие благодатного огня в аэропорт Внуково
LIVE: Прибытие благодатного огня в аэропорт Внуково
2023-04-15T23:37
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PT128M57S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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5
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общество, религия, пасха, видео
Общество, Религия, Пасха
Прибытие Благодатного огня в аэропорт Внуково. Прямая трансляция
Делегация с частицей Благодатного огня из храма Гроба Господня прибудет в аэропорт Внуково.
2023-04-15T23:37
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PT128M57S
Делегация с частицей Благодатного огня из храма Гроба Господня прибудет в аэропорт Внуково.