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Самолет с Благодатным огнем приземлился в Сочи на дозаправку - РИА Новости, 15.04.2023
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Религия
 
20:58 15.04.2023 (обновлено: 23:36 15.04.2023)
https://ria.ru/20230415/ogon-1865583155.html
Самолет с Благодатным огнем приземлился в Сочи на дозаправку
Самолет с Благодатным огнем приземлился в Сочи на дозаправку - РИА Новости, 15.04.2023
Самолет с Благодатным огнем приземлился в Сочи на дозаправку
Самолет с Благодатным огнем на борту сел в Сочи для дозаправки на пути в столицу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T20:58
2023-04-15T23:36
москва
религия
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Самолет с Благодатным огнем на борту сел в Сочи для дозаправки на пути в столицу, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в субботу Благодатный огонь сошел в Иерусалиме в храме Гроба Господня, где его получила в том числе делегация Фонда Андрея Первозванного.Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю (в 2023 году Пасху встретят 16 апреля). Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны.Ранее в ФАП рассказали, что доставят Благодатный огонь из Иерусалима в ночь с 15 на 16 апреля - на пасхальное патриаршее богослужение в столичный храм Христа Спасителя, а также в 11 храмов Москвы, список которых доступен на сайте ФАП. Кроме того, в московском аэропорте "Внуково 3" огонь будут ждать представители епархий Русской православной церкви, которые отвезут его в десятки городов России.С 2003 года Фонд Андрея Первозванного ежегодно доставляет Благодатный Огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к Пасхе. ФАП по благословению патриарха Московского и всея Руси официально организует принесение благодатного огня в рамках программы "Просите мира Иерусалиму". Также фонд организует принесение мощей святых в Россию, проводит просветительские программы.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва
Москва, Религия
Самолет с Благодатным огнем приземлился в Сочи на дозаправку

Самолет с Благодатным огнем приземлился в Сочи на дозаправку, далее вылетит в Москву

© РИА НовостиЦеремония схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме
Церемония схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© РИА Новости
Церемония схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Самолет с Благодатным огнем на борту сел в Сочи для дозаправки на пути в столицу, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в субботу Благодатный огонь сошел в Иерусалиме в храме Гроба Господня, где его получила в том числе делегация Фонда Андрея Первозванного.
Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю (в 2023 году Пасху встретят 16 апреля). Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны.
Ранее в ФАП рассказали, что доставят Благодатный огонь из Иерусалима в ночь с 15 на 16 апреля - на пасхальное патриаршее богослужение в столичный храм Христа Спасителя, а также в 11 храмов Москвы, список которых доступен на сайте ФАП. Кроме того, в московском аэропорте "Внуково 3" огонь будут ждать представители епархий Русской православной церкви, которые отвезут его в десятки городов России.
С 2003 года Фонд Андрея Первозванного ежегодно доставляет Благодатный Огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к Пасхе. ФАП по благословению патриарха Московского и всея Руси официально организует принесение благодатного огня в рамках программы "Просите мира Иерусалиму". Также фонд организует принесение мощей святых в Россию, проводит просветительские программы.
Схождение Благодатного огня
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

На протяжении двух тысячелетий в канун праздника Воскресения Христова (Пасхи) христиане становятся свидетелями чуда схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

Верующие у ворот в старом городе Иерусалима, которые ведут к храму Гроба Господня, в Пасхальную субботу

На протяжении двух тысячелетий в канун праздника Воскресения Христова (Пасхи) христиане становятся свидетелями чуда схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
1 из 10
© AHMAD GHARABLI

Схождение Благодатного огня происходит только накануне православной Пасхи и только по молитвам православного патриарха.

Сотрудники правоохранительных органов возле храма Гроба Господня в Иерусалиме

Схождение Благодатного огня происходит только накануне православной Пасхи и только по молитвам православного патриарха.

© AHMAD GHARABLI
2 из 10
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова.

Марш палестинских скаутов в честь православной Пасхи в Старом городе в Иерусалиме

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
3 из 10
© РИА Новости / Артем Буденный

Люди собираются ко Гробу Господню еще с Великой Пятницы. К утру Великой Субботы храм переполнен, верующие стоят вплотную друг к другу. Не попавшие внутрь заполняют площадь и всю ближайшую территорию перед храмом.

Православные верующие в храме Гроба Господня перед церемонией схождения Благодатного огня

Люди собираются ко Гробу Господню еще с Великой Пятницы. К утру Великой Субботы храм переполнен, верующие стоят вплотную друг к другу. Не попавшие внутрь заполняют площадь и всю ближайшую территорию перед храмом.

© РИА Новости / Артем Буденный
4 из 10
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Обычно свидетелями схождения Благодатного огня становятся около 20-30 тысяч паломников со всего мира.

Паломники держат свечи во время церемонии схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня

Обычно свидетелями схождения Благодатного огня становятся около 20-30 тысяч паломников со всего мира.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
5 из 10
© AP Photo / Mahmoud Illean

В 2023 году после традиционного крестного хода и молитвы о схождении огня патриарх Иерусалимский Феофил III вошел в Кувуклию – часовню, заключающую Гроб Господень и придел ангела.

Паломники держат свечи во время церемонии схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня

В 2023 году после традиционного крестного хода и молитвы о схождении огня патриарх Иерусалимский Феофил III вошел в Кувуклию – часовню, заключающую Гроб Господень и придел ангела.

© AP Photo / Mahmoud Illean
6 из 10
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

Сошествие Благодатного огня оказалось недолгим, оно заняло не более трех-четырех минут. Во время ожидания чуда в храме Гроба Господня неоднократно были слышны выкрики паломников "Христос воскресе!" на русском языке.

Верующие со свечами, зажженными от Благодатного огня, сошедшего в храме Гроба Господня в Иерусалиме

Сошествие Благодатного огня оказалось недолгим, оно заняло не более трех-четырех минут. Во время ожидания чуда в храме Гроба Господня неоднократно были слышны выкрики паломников "Христос воскресе!" на русском языке.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 10
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

Патриарх Иерусалимский Феофил III вышел из Кувуклии, в которой молился о снисхождении огня, и начал раздавать его находящимся в храме людям.

Верующие со свечами, зажженными от Благодатного огня, сошедшего в храме Гроба Господня в Иерусалиме

Патриарх Иерусалимский Феофил III вышел из Кувуклии, в которой молился о снисхождении огня, и начал раздавать его находящимся в храме людям.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
8 из 10
© AP Photo / Mahmoud Illean

Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) также получила Благодатный огонь и направилась в аэропорт Бен-Гурион, чтобы доставить огонь в Россию.

Паломники держат свечи во время церемонии схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня

Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) также получила Благодатный огонь и направилась в аэропорт Бен-Гурион, чтобы доставить огонь в Россию.

© AP Photo / Mahmoud Illean
9 из 10
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANA

Благодатный огонь из Иерусалима доставят на пасхальное патриаршее ночное богослужение в храм Христа Спасителя в Москве, а также в 11 храмов столицы.

Паломники держат свечи во время церемонии схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня

Благодатный огонь из Иерусалима доставят на пасхальное патриаршее ночное богослужение в храм Христа Спасителя в Москве, а также в 11 храмов столицы.

© AFP 2023 / MENAHEM KAHANA
10 из 10

На протяжении двух тысячелетий в канун праздника Воскресения Христова (Пасхи) христиане становятся свидетелями чуда схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
1 из 10

Схождение Благодатного огня происходит только накануне православной Пасхи и только по молитвам православного патриарха.

© AHMAD GHARABLI
2 из 10

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
3 из 10

Люди собираются ко Гробу Господню еще с Великой Пятницы. К утру Великой Субботы храм переполнен, верующие стоят вплотную друг к другу. Не попавшие внутрь заполняют площадь и всю ближайшую территорию перед храмом.

© РИА Новости / Артем Буденный
4 из 10

Обычно свидетелями схождения Благодатного огня становятся около 20-30 тысяч паломников со всего мира.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
5 из 10

В 2023 году после традиционного крестного хода и молитвы о схождении огня патриарх Иерусалимский Феофил III вошел в Кувуклию – часовню, заключающую Гроб Господень и придел ангела.

© AP Photo / Mahmoud Illean
6 из 10

Сошествие Благодатного огня оказалось недолгим, оно заняло не более трех-четырех минут. Во время ожидания чуда в храме Гроба Господня неоднократно были слышны выкрики паломников "Христос воскресе!" на русском языке.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 10

Патриарх Иерусалимский Феофил III вышел из Кувуклии, в которой молился о снисхождении огня, и начал раздавать его находящимся в храме людям.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
8 из 10

Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) также получила Благодатный огонь и направилась в аэропорт Бен-Гурион, чтобы доставить огонь в Россию.

© AP Photo / Mahmoud Illean
9 из 10

Благодатный огонь из Иерусалима доставят на пасхальное патриаршее ночное богослужение в храм Христа Спасителя в Москве, а также в 11 храмов столицы.

© AFP 2023 / MENAHEM KAHANA
10 из 10
 
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