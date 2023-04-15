https://ria.ru/20230415/ogon-1865583155.html

Самолет с Благодатным огнем приземлился в Сочи на дозаправку

Самолет с Благодатным огнем приземлился в Сочи на дозаправку - РИА Новости, 15.04.2023

Самолет с Благодатным огнем приземлился в Сочи на дозаправку

Самолет с Благодатным огнем на борту сел в Сочи для дозаправки на пути в столицу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T20:58

2023-04-15T20:58

2023-04-15T23:36

москва

религия

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Самолет с Благодатным огнем на борту сел в Сочи для дозаправки на пути в столицу, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в субботу Благодатный огонь сошел в Иерусалиме в храме Гроба Господня, где его получила в том числе делегация Фонда Андрея Первозванного.Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю (в 2023 году Пасху встретят 16 апреля). Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны.Ранее в ФАП рассказали, что доставят Благодатный огонь из Иерусалима в ночь с 15 на 16 апреля - на пасхальное патриаршее богослужение в столичный храм Христа Спасителя, а также в 11 храмов Москвы, список которых доступен на сайте ФАП. Кроме того, в московском аэропорте "Внуково 3" огонь будут ждать представители епархий Русской православной церкви, которые отвезут его в десятки городов России.С 2003 года Фонд Андрея Первозванного ежегодно доставляет Благодатный Огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к Пасхе. ФАП по благословению патриарха Московского и всея Руси официально организует принесение благодатного огня в рамках программы "Просите мира Иерусалиму". Также фонд организует принесение мощей святых в Россию, проводит просветительские программы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва