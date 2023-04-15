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Благодатный огонь доставят на Украину при содействии бизнесмена Новинского

Благодатный огонь доставят на Украину при содействии бизнесмена Новинского - РИА Новости, 15.04.2023

Благодатный огонь доставят на Украину при содействии бизнесмена Новинского

Бизнесмен и бывший депутат Верховной рады, известный церковный меценат Вадим Новинский заявил, что благодатный огонь в ближайшее время из Иерусалима будет... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T19:54

2023-04-15T19:54

2023-04-15T19:54

религия

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Бизнесмен и бывший депутат Верховной рады, известный церковный меценат Вадим Новинский заявил, что благодатный огонь в ближайшее время из Иерусалима будет доставлен в одну из сопредельных стран Украины, после чего будет переправлен в Киев. "Благодатный огонь начал свой путь на Украину", - написал Новинский на своей странице в Facebook*. В свою очередь издание "Страна" сообщает, что Благодатный огонь из Иерусалима начал путь на Украину. При содействии Новинского организован самолет по доставке огня "в ближайшее время в одну из сопредельных с Украиной стран и оттуда будет доставлен в Киев", говорится в сообщении издания в Telegram-канале. Как сообщала ранее служба безопасности Украины, имущество украинского бизнесмена, дьякона канонической Украинской православной церкви (УПЦ), бывшего депутата Верховной рады Вадима Новинского было арестовано на сумму около 94 миллионов долларов в прошлый четверг. Ранее офис Владимира Зеленского обнародовал имена священнослужителей канонической УПЦ, в отношении которых введены санкции СНБО. В списке указаны Вадим Новинский, наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры УПЦ Петр Лебедь, Ростислав Швец (митрополит Симферопольский и Крымский РПЦ), Александр Таранов (архиепископ Ровеньковский и Свердловский Русской православной церкви), Олег Иванов (митрополит Изюмский и Купянский УПЦ) и другие. Позже сообщалось, что Новинский подал иск в Верховный суд, требуя отменить указ Зеленского о применении к нему санкций.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20220412/sluzhba-1783041064.html

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украина, иерусалим, вадим новинский, владимир зеленский, в мире, пасха