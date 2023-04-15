https://ria.ru/20230415/ogon-1865540064.html

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь - РИА Новости, 15.04.2023

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Благодатный огонь сошел в Иерусалиме в храме Гроба Господня, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T14:57

2023-04-15T14:57

2023-04-15T17:46

религия

религия

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ИЕРУСАЛИМ, 15 апр — РИА Новости. Благодатный огонь сошел в Иерусалиме в храме Гроба Господня, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.Патриарх Иерусалимский Феофил III вышел из Кувуклии, в которой молился о снисхождении огня, и начал раздавать его находящимся в храме людям.Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) получила Благодатный огонь и уже направляется в аэропорт Бен-Гурион, чтобы доставить огонь в Россию.Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю (в 2023 году Пасху встречают 16 апреля). Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. Телевизионную трансляцию из храма Воскресения Христова в Иерусалиме проводят три телеканала: НТВ, Первый канал и "Россия 1".По традиции Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. Ранее в ФАП рассказали, что доставят Благодатный огонь из Иерусалима в ночь на 16 апреля — на пасхальное патриаршее богослужение в столичный храм Христа Спасителя, а также в 11 храмов Москвы — список доступен на сайте ФАП. Кроме того, в московском аэропорту Внуково-3 огонь будут ждать представители епархий Русской православной церкви, которые отвезут его в десятки городов России.С 2003 года Фонд Андрея Первозванного ежегодно доставляет Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к Пасхе. ФАП по благословению патриарха Московского и всея Руси официально организует принесение Благодатного огня в рамках программы "Просите мира Иерусалиму". Также фонд организует принесение мощей святых в Россию, проводит просветительские программы.В этом году израильская полиция существенно ограничила количество верующих, которые смогут присутствовать на церемонии схождения огня (с десяти тысяч, как это бывало в прошлые годы, до 2,4 тысячи человек).

https://ria.ru/20230415/prazdnik-1865008161.html

https://ria.ru/20230415/ogon-1865500231.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, иерусалим, израиль