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В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь - РИА Новости, 15.04.2023
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Религия
 
14:57 15.04.2023 (обновлено: 17:46 15.04.2023)
https://ria.ru/20230415/ogon-1865540064.html
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь - РИА Новости, 15.04.2023
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Благодатный огонь сошел в Иерусалиме в храме Гроба Господня, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T14:57
2023-04-15T17:46
религия
религия
иерусалим
израиль
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ИЕРУСАЛИМ, 15 апр — РИА Новости. Благодатный огонь сошел в Иерусалиме в храме Гроба Господня, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.Патриарх Иерусалимский Феофил III вышел из Кувуклии, в которой молился о снисхождении огня, и начал раздавать его находящимся в храме людям.Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) получила Благодатный огонь и уже направляется в аэропорт Бен-Гурион, чтобы доставить огонь в Россию.Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю (в 2023 году Пасху встречают 16 апреля). Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. Телевизионную трансляцию из храма Воскресения Христова в Иерусалиме проводят три телеканала: НТВ, Первый канал и "Россия 1".По традиции Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. Ранее в ФАП рассказали, что доставят Благодатный огонь из Иерусалима в ночь на 16 апреля — на пасхальное патриаршее богослужение в столичный храм Христа Спасителя, а также в 11 храмов Москвы — список доступен на сайте ФАП. Кроме того, в московском аэропорту Внуково-3 огонь будут ждать представители епархий Русской православной церкви, которые отвезут его в десятки городов России.С 2003 года Фонд Андрея Первозванного ежегодно доставляет Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к Пасхе. ФАП по благословению патриарха Московского и всея Руси официально организует принесение Благодатного огня в рамках программы "Просите мира Иерусалиму". Также фонд организует принесение мощей святых в Россию, проводит просветительские программы.В этом году израильская полиция существенно ограничила количество верующих, которые смогут присутствовать на церемонии схождения огня (с десяти тысяч, как это бывало в прошлые годы, до 2,4 тысячи человек).
https://ria.ru/20230415/prazdnik-1865008161.html
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Схождение Благодатного огня в Иерусалиме
Схождение Благодатного огня
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Религия, Религия, Иерусалим, Израиль
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Читать ria.ru в
ИЕРУСАЛИМ, 15 апр — РИА Новости. Благодатный огонь сошел в Иерусалиме в храме Гроба Господня, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.
Патриарх Иерусалимский Феофил III вышел из Кувуклии, в которой молился о снисхождении огня, и начал раздавать его находящимся в храме людям.
Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) получила Благодатный огонь и уже направляется в аэропорт Бен-Гурион, чтобы доставить огонь в Россию.
Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю (в 2023 году Пасху встречают 16 апреля). Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. Телевизионную трансляцию из храма Воскресения Христова в Иерусалиме проводят три телеканала: НТВ, Первый канал и "Россия 1".
Верующие празднуют схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
Схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме
Вчера, 01:22
По традиции Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. Ранее в ФАП рассказали, что доставят Благодатный огонь из Иерусалима в ночь на 16 апреля — на пасхальное патриаршее богослужение в столичный храм Христа Спасителя, а также в 11 храмов Москвы — список доступен на сайте ФАП. Кроме того, в московском аэропорту Внуково-3 огонь будут ждать представители епархий Русской православной церкви, которые отвезут его в десятки городов России.
С 2003 года Фонд Андрея Первозванного ежегодно доставляет Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к Пасхе. ФАП по благословению патриарха Московского и всея Руси официально организует принесение Благодатного огня в рамках программы "Просите мира Иерусалиму". Также фонд организует принесение мощей святых в Россию, проводит просветительские программы.
В этом году израильская полиция существенно ограничила количество верующих, которые смогут присутствовать на церемонии схождения огня (с десяти тысяч, как это бывало в прошлые годы, до 2,4 тысячи человек).
Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
Благодатный огонь доставят на патриаршее богослужение и в 11 храмов Москвы
Вчера, 08:15
 
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