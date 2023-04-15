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Священник рассказал о символическом значении Благодатного огня - РИА Новости, 15.04.2023
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Религия
 
03:12 15.04.2023
https://ria.ru/20230415/ogon-1865488314.html
Священник рассказал о символическом значении Благодатного огня
Священник рассказал о символическом значении Благодатного огня - РИА Новости, 15.04.2023
Священник рассказал о символическом значении Благодатного огня
Православные в субботу ожидают схождение Благодатного огня, который символизирует Бога, воскресшего "в Иерусалиме", рассказал РИА Новости доцент Московской... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T03:12
2023-04-15T03:12
религия
общество
иерусалим
россия
иисус христос
московская духовная академия
религиозные праздники
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Православные в субботу ожидают схождение Благодатного огня, который символизирует Бога, воскресшего "в Иерусалиме", рассказал РИА Новости доцент Московской духовной академии протоиерей Павел Великанов. Великая суббота - последний день перед Пасхой, верующие вспоминают сошествие Господа в ад, и готовятся к Воскресению Христову, одним из символов которого стал благодатный огонь. Это чудо происходит накануне праздника Пасхи по юлианскому календарю, в этом году - 15 апреля. Огонь появляется в Иерусалиме, в храме Гроба Господня, который возведен над пространством, где по преданию был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. "Благодатный огонь является символом Бога не потому что он зажжен в Иерусалиме, а потому что в Иерусалиме воскрес Иисус Христос - и вот этот свет Божий входит в нашу душу и изгоняет из нее всякий мрак", - сказал Великанов. По его словам, верующие и в этом году ожидают и сошествия, и доставки в Россию Благодатного огня. "Мы говорим о религии как о пространстве отношений между живым человеком и живым Богом. Любые живые отношения предполагают речь, разговор, ответственность и способность эти отношения выстраивать. И здесь символика Благодатного огня очень хорошо все это поддерживает и позволяет снова и снова задавать вопрос, есть ли в моей душе отблеск Божественного света, который воскресший Христос привносит в мрак нашей жизни", - заключил собеседник агентства. По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. В Россию огонь обычно доставляют к ночному пасхальному патриаршему богослужению в столичном храме Христа Спасителя. В этом году израильская полиция существенно ограничила количество верующих, которые смогут присутствовать на церемонии схождения огня, чем возмутились в Иерусалимской православной церкви (ИПЦ), которую поддержали францисканская Кустодия Святой земли и Иерусалимский патриархат Армянской апостольской церкви. Эти "беспрецедентные и необоснованные" ограничения израильских властей, отметили в ИПЦ, приведут к тому, что местные христианские общины не смогут посетить церемонию.
https://ria.ru/20230412/ogon-1864834195.html
https://ria.ru/20230415/prazdnik-1865008161.html
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общество, иерусалим, россия, иисус христос, московская духовная академия, религиозные праздники
Религия, Общество, Иерусалим, Россия, Иисус Христос, Московская духовная академия, Религиозные праздники
Священник рассказал о символическом значении Благодатного огня

Протоиерей Великанов: Благодатный огонь символизирует Бога, воскресшего в Иерусалиме

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВерующие празднуют схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня
Верующие празднуют схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Верующие празднуют схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Православные в субботу ожидают схождение Благодатного огня, который символизирует Бога, воскресшего "в Иерусалиме", рассказал РИА Новости доцент Московской духовной академии протоиерей Павел Великанов.
Великая суббота - последний день перед Пасхой, верующие вспоминают сошествие Господа в ад, и готовятся к Воскресению Христову, одним из символов которого стал благодатный огонь. Это чудо происходит накануне праздника Пасхи по юлианскому календарю, в этом году - 15 апреля. Огонь появляется в Иерусалиме, в храме Гроба Господня, который возведен над пространством, где по преданию был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.
Паломники держат свечи во время церемонии схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
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12 апреля, 16:33
"Благодатный огонь является символом Бога не потому что он зажжен в Иерусалиме, а потому что в Иерусалиме воскрес Иисус Христос - и вот этот свет Божий входит в нашу душу и изгоняет из нее всякий мрак", - сказал Великанов.
По его словам, верующие и в этом году ожидают и сошествия, и доставки в Россию Благодатного огня. "Мы говорим о религии как о пространстве отношений между живым человеком и живым Богом. Любые живые отношения предполагают речь, разговор, ответственность и способность эти отношения выстраивать. И здесь символика Благодатного огня очень хорошо все это поддерживает и позволяет снова и снова задавать вопрос, есть ли в моей душе отблеск Божественного света, который воскресший Христос привносит в мрак нашей жизни", - заключил собеседник агентства.
По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. В Россию огонь обычно доставляют к ночному пасхальному патриаршему богослужению в столичном храме Христа Спасителя.
В этом году израильская полиция существенно ограничила количество верующих, которые смогут присутствовать на церемонии схождения огня, чем возмутились в Иерусалимской православной церкви (ИПЦ), которую поддержали францисканская Кустодия Святой земли и Иерусалимский патриархат Армянской апостольской церкви. Эти "беспрецедентные и необоснованные" ограничения израильских властей, отметили в ИПЦ, приведут к тому, что местные христианские общины не смогут посетить церемонию.
Верующие празднуют схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
Схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме
Вчера, 01:22
 
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