https://ria.ru/20230415/obstrely-1865523105.html
В Курской области два поселка частично обесточены из-за обстрелов
В Курской области два поселка частично обесточены из-за обстрелов - РИА Новости, 15.04.2023
В Курской области два поселка частично обесточены из-за обстрелов
Приграничные поселки Теткино и Попово-Лежачи Курской области обесточены из-за обстрелов со стороны Украины, написал губернатор региона Роман Старовойт в своем... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T12:20
2023-04-15T12:20
2023-04-15T14:27
курская область
украина
глушковский район
роман старовойт
вооруженные силы украины
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842328493_0:134:960:674_1920x0_80_0_0_ee4da75e3fbb617b1ce291323d402813.jpg
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Приграничные поселки Теткино и Попово-Лежачи Курской области обесточены из-за обстрелов со стороны Украины, написал губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. Энергетики приступили к устранению повреждений, добавил Старовойт.Глушковский район уже подвергался ударам со стороны Украины. Так, 19 мая 2022 года под обстрел попали двое мужчин, один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями. А 6 октября от сердечного приступа при обстреле скончался 72-летний пенсионер. Десятого октября при ударе пострадали мужчина и женщина.ВСУ практически постоянно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20230402/ranenye-1862497832.html
курская область
украина
глушковский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842328493_0:94:960:814_1920x0_80_0_0_2bedc3b2b237a6b235c9ba7c45b1966e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, украина, глушковский район, роман старовойт, вооруженные силы украины, происшествия
Курская область, Украина, Глушковский район, Роман Старовойт, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Курской области два поселка частично обесточены из-за обстрелов
Курский губернатор Старовойт сообщил об обстрелах ВСУ двух поселков Глушковского района