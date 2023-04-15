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В Курской области два поселка частично обесточены из-за обстрелов - РИА Новости, 15.04.2023
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12:20 15.04.2023 (обновлено: 14:27 15.04.2023)
https://ria.ru/20230415/obstrely-1865523105.html
В Курской области два поселка частично обесточены из-за обстрелов
В Курской области два поселка частично обесточены из-за обстрелов - РИА Новости, 15.04.2023
В Курской области два поселка частично обесточены из-за обстрелов
Приграничные поселки Теткино и Попово-Лежачи Курской области обесточены из-за обстрелов со стороны Украины, написал губернатор региона Роман Старовойт в своем... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T12:20
2023-04-15T14:27
курская область
украина
глушковский район
роман старовойт
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Приграничные поселки Теткино и Попово-Лежачи Курской области обесточены из-за обстрелов со стороны Украины, написал губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. Энергетики приступили к устранению повреждений, добавил Старовойт.Глушковский район уже подвергался ударам со стороны Украины. Так, 19 мая 2022 года под обстрел попали двое мужчин, один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями. А 6 октября от сердечного приступа при обстреле скончался 72-летний пенсионер. Десятого октября при ударе пострадали мужчина и женщина.ВСУ практически постоянно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
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курская область
украина
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курская область, украина, глушковский район, роман старовойт, вооруженные силы украины, происшествия
Курская область, Украина, Глушковский район, Роман Старовойт, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Курской области два поселка частично обесточены из-за обстрелов

Курский губернатор Старовойт сообщил об обстрелах ВСУ двух поселков Глушковского района

© Фото : Роман Старовойт/TelegramПоследствия обстрела села Теткино в Курской области
Последствия обстрела села Теткино в Курской области - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© Фото : Роман Старовойт/Telegram
Последствия обстрела села Теткино в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Приграничные поселки Теткино и Попово-Лежачи Курской области обесточены из-за обстрелов со стороны Украины, написал губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«
"Сегодня ВСУ дважды обстреляли приграничные территории Глушковского района Курской области. Пострадавших и разрушений нет", — сообщил он.
Энергетики приступили к устранению повреждений, добавил Старовойт.
Глушковский район уже подвергался ударам со стороны Украины. Так, 19 мая 2022 года под обстрел попали двое мужчин, один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями. А 6 октября от сердечного приступа при обстреле скончался 72-летний пенсионер. Десятого октября при ударе пострадали мужчина и женщина.
ВСУ практически постоянно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
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