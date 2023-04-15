https://ria.ru/20230415/obstrely-1865523105.html

В Курской области два поселка частично обесточены из-за обстрелов

В Курской области два поселка частично обесточены из-за обстрелов - РИА Новости, 15.04.2023

В Курской области два поселка частично обесточены из-за обстрелов

Приграничные поселки Теткино и Попово-Лежачи Курской области обесточены из-за обстрелов со стороны Украины, написал губернатор региона Роман Старовойт в своем... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T12:20

2023-04-15T12:20

2023-04-15T14:27

курская область

украина

глушковский район

роман старовойт

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Приграничные поселки Теткино и Попово-Лежачи Курской области обесточены из-за обстрелов со стороны Украины, написал губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. Энергетики приступили к устранению повреждений, добавил Старовойт.Глушковский район уже подвергался ударам со стороны Украины. Так, 19 мая 2022 года под обстрел попали двое мужчин, один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями. А 6 октября от сердечного приступа при обстреле скончался 72-летний пенсионер. Десятого октября при ударе пострадали мужчина и женщина.ВСУ практически постоянно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20230402/ranenye-1862497832.html

курская область

украина

глушковский район

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Дарья Буймова

курская область, украина, глушковский район, роман старовойт, вооруженные силы украины, происшествия