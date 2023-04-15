https://ria.ru/20230415/obstrel-1865482138.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 15.04.2023

Украинские войска обстреляли Ясиноватую

Украинские войска в 23.00 обстреляли Ясиноватую, выпустив шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T00:05

2023-04-15T00:05

2023-04-15T00:05

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

ясиноватая

украина

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Украинские войска в 23.00 обстреляли Ясиноватую, выпустив шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230414/obstrel-1865477829.html

донецкая народная республика

ясиноватая

украина

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происшествия, донецкая народная республика, ясиноватая, украина, сцкк, нато