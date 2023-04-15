https://ria.ru/20230415/obstrel-1865482138.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 15.04.2023
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска в 23.00 обстреляли Ясиноватую, выпустив шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T00:05
2023-04-15T00:05
2023-04-15T00:05
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
ясиноватая
украина
сцкк
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859739543_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_cc94221945bc6823c4d4a6ad3d8d275f.jpg
ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Украинские войска в 23.00 обстреляли Ясиноватую, выпустив шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230414/obstrel-1865477829.html
донецкая народная республика
ясиноватая
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859739543_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_85223a5e5adba69e62f1080d98e54399.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецкая народная республика, ясиноватая, украина, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Ясиноватая, Украина, СЦКК, НАТО
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска выпустили по Ясиноватой шесть снарядов калибром 155 миллиметров