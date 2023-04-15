https://ria.ru/20230415/obrushenie-1865556110.html

Во Владимирской области рухнул в реку стоявший на берегу частный дом

Во Владимирской области рухнул в реку стоявший на берегу частный дом - РИА Новости, 15.04.2023

Во Владимирской области рухнул в реку стоявший на берегу частный дом

Нежилой дом, стоявший на берегу реки во Владимирской области, рухнул в воду, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T16:41

2023-04-15T16:41

2023-04-15T16:41

происшествия

владимирская область

меленковский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РЯЗАНЬ, 15 апр – РИА Новости. Нежилой дом, стоявший на берегу реки во Владимирской области, рухнул в воду, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону. Видео обрушения деревянного дома появилось в местных социальных сетях. Сообщается, что инцидент произошел в деревне Елино Меленковского района 13 апреля. Согласно видео, берег возле дома размыло, часть здания некоторое время висела, а затем все строение рухнуло в воду. "Это нежилой дом... С нарушением правил застройки там построен, прямо в русле реки... МЧС не привлекались... Пострадавших нет", - рассказали в ГУ МЧС.

https://ria.ru/20230330/banya-1861907231.html

владимирская область

меленковский район

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, владимирская область, меленковский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)