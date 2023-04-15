https://ria.ru/20230415/obrushenie-1865556110.html
Во Владимирской области рухнул в реку стоявший на берегу частный дом
Во Владимирской области рухнул в реку стоявший на берегу частный дом - РИА Новости, 15.04.2023
Во Владимирской области рухнул в реку стоявший на берегу частный дом
Нежилой дом, стоявший на берегу реки во Владимирской области, рухнул в воду, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T16:41
2023-04-15T16:41
2023-04-15T16:41
происшествия
владимирская область
меленковский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РЯЗАНЬ, 15 апр – РИА Новости. Нежилой дом, стоявший на берегу реки во Владимирской области, рухнул в воду, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону. Видео обрушения деревянного дома появилось в местных социальных сетях. Сообщается, что инцидент произошел в деревне Елино Меленковского района 13 апреля. Согласно видео, берег возле дома размыло, часть здания некоторое время висела, а затем все строение рухнуло в воду. "Это нежилой дом... С нарушением правил застройки там построен, прямо в русле реки... МЧС не привлекались... Пострадавших нет", - рассказали в ГУ МЧС.
https://ria.ru/20230330/banya-1861907231.html
владимирская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, владимирская область, меленковский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Владимирская область, Меленковский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Во Владимирской области рухнул в реку стоявший на берегу частный дом
Во Владимирской области рухнул в реку стоявший на берегу нежилой частный дом