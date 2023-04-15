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Во Владимирской области рухнул в реку стоявший на берегу частный дом - РИА Новости, 15.04.2023
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16:41 15.04.2023
https://ria.ru/20230415/obrushenie-1865556110.html
Во Владимирской области рухнул в реку стоявший на берегу частный дом
Во Владимирской области рухнул в реку стоявший на берегу частный дом - РИА Новости, 15.04.2023
Во Владимирской области рухнул в реку стоявший на берегу частный дом
Нежилой дом, стоявший на берегу реки во Владимирской области, рухнул в воду, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T16:41
2023-04-15T16:41
происшествия
владимирская область
меленковский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РЯЗАНЬ, 15 апр – РИА Новости. Нежилой дом, стоявший на берегу реки во Владимирской области, рухнул в воду, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону. Видео обрушения деревянного дома появилось в местных социальных сетях. Сообщается, что инцидент произошел в деревне Елино Меленковского района 13 апреля. Согласно видео, берег возле дома размыло, часть здания некоторое время висела, а затем все строение рухнуло в воду. "Это нежилой дом... С нарушением правил застройки там построен, прямо в русле реки... МЧС не привлекались... Пострадавших нет", - рассказали в ГУ МЧС.
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владимирская область
меленковский район
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происшествия, владимирская область, меленковский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Владимирская область, Меленковский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Во Владимирской области рухнул в реку стоявший на берегу частный дом

Во Владимирской области рухнул в реку стоявший на берегу нежилой частный дом

Обрушение деревянного нежилого дома во Владимирской области. Кадр видео очевидца
Обрушение деревянного нежилого дома во Владимирской области. Кадр видео очевидца
Обрушение деревянного нежилого дома во Владимирской области. Кадр видео очевидца
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 15 апр – РИА Новости. Нежилой дом, стоявший на берегу реки во Владимирской области, рухнул в воду, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону.
Видео обрушения деревянного дома появилось в местных социальных сетях. Сообщается, что инцидент произошел в деревне Елино Меленковского района 13 апреля. Согласно видео, берег возле дома размыло, часть здания некоторое время висела, а затем все строение рухнуло в воду.
"Это нежилой дом... С нарушением правил застройки там построен, прямо в русле реки... МЧС не привлекались... Пострадавших нет", - рассказали в ГУ МЧС.
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ПроисшествияВладимирская областьМеленковский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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