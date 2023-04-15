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"Росэнергоатом" впервые открыл в школе в новых регионах два "атомкласса" - РИА Новости, 15.04.2023
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09:05 15.04.2023 (обновлено: 09:09 15.04.2023)
https://ria.ru/20230415/obrazovanie-1865504114.html
"Росэнергоатом" впервые открыл в школе в новых регионах два "атомкласса"
"Росэнергоатом" впервые открыл в школе в новых регионах два "атомкласса" - РИА Новости, 15.04.2023
"Росэнергоатом" впервые открыл в школе в новых регионах два "атомкласса"
"Росэнергоатом" впервые открыл два "атомкласса" в школе на территории новых регионов Российской Федерации, рассказала журналистам руководитель проекта блока... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T09:05
2023-04-15T09:09
общество
энергодар
запорожская область
россия
росэнергоатом
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 15 апр – РИА Новости. "Росэнергоатом" впервые открыл два "атомкласса" в школе на территории новых регионов Российской Федерации, рассказала журналистам руководитель проекта блока стратегических коммуникаций АО "ЭО ЗАЭС" Наталья Ковальчук. "Атомклассы" были созданы в школе города Энергодар в Запорожской области. Первые уроки по физике и химии прошли сразу же после открытия. "Мы сегодня присутствуем на по-настоящему знаковом, я бы сказала, историческом событии в нашей замечательной школе №5 города Энергодар. В рамках проекта "Школа Росатома" сегодня мы открываем два замечательных современных "атмокласса". "Атомклассы" - это инициатива госкорпорации "Росатом". В ее рамках нами был проведен капитальный ремонт двух учебных аудиторий и обустроена замечательная зона отдыха для наших школьников… Самая главная наша задача, чтобы процесс обучения стал по-настоящему интересен школьникам, чтобы они с удовольствием посещали такие предметы, как физика, химия, естествознание. То оборудование, которое сейчас поставлено в эти классы, - передовое, оно будет создавать желание у ребят приходить в школу, заниматься, достигать новых вершин, свершать новые открытия", - сказала Ковальчук. Кроме того, она отметила, что данные два класса - первые "атомклассы" на территории новых регионов России. "Именно сегодня, именно сейчас, впервые в новых наших регионах появляются два замечательных, современных "атомкласса", - добавила она.
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общество, энергодар, запорожская область, россия, росэнергоатом, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Общество, Энергодар, Запорожская область, Россия, Росэнергоатом, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
"Росэнергоатом" впервые открыл в школе в новых регионах два "атомкласса"

"Росэнергоатом" впервые открыл в школе в Энергодаре в Запорожской области два атомкласса

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУчебные занятия в новом профильном классе, открывшемся по программе "Атомкласс" на базе средней школы № 5 в Энергодаре
Учебные занятия в новом профильном классе, открывшемся по программе Атомкласс на базе средней школы № 5 в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© РИА Новости
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Учебные занятия в новом профильном классе, открывшемся по программе "Атомкласс" на базе средней школы № 5 в Энергодаре
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ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 15 апр – РИА Новости. "Росэнергоатом" впервые открыл два "атомкласса" в школе на территории новых регионов Российской Федерации, рассказала журналистам руководитель проекта блока стратегических коммуникаций АО "ЭО ЗАЭС" Наталья Ковальчук.
"Атомклассы" были созданы в школе города Энергодар в Запорожской области. Первые уроки по физике и химии прошли сразу же после открытия.
"Мы сегодня присутствуем на по-настоящему знаковом, я бы сказала, историческом событии в нашей замечательной школе №5 города Энергодар. В рамках проекта "Школа Росатома" сегодня мы открываем два замечательных современных "атмокласса". "Атомклассы" - это инициатива госкорпорации "Росатом". В ее рамках нами был проведен капитальный ремонт двух учебных аудиторий и обустроена замечательная зона отдыха для наших школьников… Самая главная наша задача, чтобы процесс обучения стал по-настоящему интересен школьникам, чтобы они с удовольствием посещали такие предметы, как физика, химия, естествознание. То оборудование, которое сейчас поставлено в эти классы, - передовое, оно будет создавать желание у ребят приходить в школу, заниматься, достигать новых вершин, свершать новые открытия", - сказала Ковальчук.
Кроме того, она отметила, что данные два класса - первые "атомклассы" на территории новых регионов России.
"Именно сегодня, именно сейчас, впервые в новых наших регионах появляются два замечательных, современных "атомкласса", - добавила она.
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ОбществоЭнергодарЗапорожская областьРоссияРосэнергоатомГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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