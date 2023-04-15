https://ria.ru/20230415/obrazovanie-1865488043.html
В Общественной палате выступили за непрерывное экологическое образование
В Общественной палате выступили за непрерывное экологическое образование - РИА Новости, 15.04.2023
В Общественной палате выступили за непрерывное экологическое образование
В Общественной палате России выступили за формирование в стране непрерывного экологического образования с ранних лет и до зрелого возраста, об этом сообщили РИА РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T03:05
2023-04-15T03:05
2023-04-15T19:19
общество
россия
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. В Общественной палате России выступили за формирование в стране непрерывного экологического образования с ранних лет и до зрелого возраста, об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе комиссии палаты по экологии и охране окружающей среды. Международный день экологических знаний отмечается 15 апреля. "Мы настойчиво выступаем за введение в России системы непрерывного экологического образования. Экологические знания должны быть общедоступными и широко транслироваться через все возможные каналы коммуникации", - говорится в сообщении. В комиссии считают, что работу по развитию непрерывного экологического образования в России должны вести совместно Минприроды, Минпросвещения, Минобрнауки, Минцифры, и Минфин. Концепция непрерывного образования подразумевает обучение на протяжении всей жизни, в связи с постоянным прогрессом науки и появлением новых технологий. Согласно концепции, в этот процесс должны включаться не только школы и вузы, но и другие общественные и государственные институты, способные просвещать население: курсы повышения квалификации, СМИ, соцсети и прочее.
https://ria.ru/20230411/obrazovanie-1864612762.html
https://ria.ru/20230331/kravtsov-1862080646.html
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общество, россия, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), министерство финансов рф (минфин россии)
Общество, Россия, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Министерство финансов РФ (Минфин России)
В Общественной палате выступили за непрерывное экологическое образование
ОП России выступила за непрерывное экологическое образование для людей всех возрастов
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. В Общественной палате России выступили за формирование в стране непрерывного экологического образования с ранних лет и до зрелого возраста, об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе комиссии палаты по экологии и охране окружающей среды.
Международный день экологических знаний отмечается 15 апреля.
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"Мы настойчиво выступаем за введение в России системы непрерывного экологического образования. Экологические знания должны быть общедоступными и широко транслироваться через все возможные каналы коммуникации", - говорится в сообщении.
В комиссии считают, что работу по развитию непрерывного экологического образования в России должны вести совместно Минприроды
, Минпросвещения, Минобрнауки, Минцифры, и Минфин.
Концепция непрерывного образования подразумевает обучение на протяжении всей жизни, в связи с постоянным прогрессом науки и появлением новых технологий. Согласно концепции, в этот процесс должны включаться не только школы и вузы, но и другие общественные и государственные институты, способные просвещать население: курсы повышения квалификации, СМИ, соцсети и прочее.
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