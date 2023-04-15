https://ria.ru/20230415/obrazovanie-1865488043.html

В Общественной палате выступили за непрерывное экологическое образование

В Общественной палате выступили за непрерывное экологическое образование - РИА Новости, 15.04.2023

В Общественной палате выступили за непрерывное экологическое образование

В Общественной палате России выступили за формирование в стране непрерывного экологического образования с ранних лет и до зрелого возраста, об этом сообщили РИА РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T03:05

2023-04-15T03:05

2023-04-15T19:19

общество

россия

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. В Общественной палате России выступили за формирование в стране непрерывного экологического образования с ранних лет и до зрелого возраста, об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе комиссии палаты по экологии и охране окружающей среды. Международный день экологических знаний отмечается 15 апреля. "Мы настойчиво выступаем за введение в России системы непрерывного экологического образования. Экологические знания должны быть общедоступными и широко транслироваться через все возможные каналы коммуникации", - говорится в сообщении. В комиссии считают, что работу по развитию непрерывного экологического образования в России должны вести совместно Минприроды, Минпросвещения, Минобрнауки, Минцифры, и Минфин. Концепция непрерывного образования подразумевает обучение на протяжении всей жизни, в связи с постоянным прогрессом науки и появлением новых технологий. Согласно концепции, в этот процесс должны включаться не только школы и вузы, но и другие общественные и государственные институты, способные просвещать население: курсы повышения квалификации, СМИ, соцсети и прочее.

https://ria.ru/20230411/obrazovanie-1864612762.html

https://ria.ru/20230331/kravtsov-1862080646.html

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общество, россия, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), министерство финансов рф (минфин россии)