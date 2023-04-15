https://ria.ru/20230415/normalizatsiya-1865485519.html

Силуанов рассказал о планах постепенной нормализация бюджетной политики

Силуанов рассказал о планах постепенной нормализация бюджетной политики - РИА Новости, 15.04.2023

Силуанов рассказал о планах постепенной нормализация бюджетной политики

На прошедшем в пятницу заседании коллегий Минфина и Минэкономразвития прозвучали планы о постепенном переходе с антикризисной повестки к нормализации бюджетной... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T01:35

2023-04-15T01:35

2023-04-15T02:18

экономика

россия

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. На прошедшем в пятницу заседании коллегий Минфина и Минэкономразвития прозвучали планы о постепенном переходе с антикризисной повестки к нормализации бюджетной политики. Соответствующее заявление сделал выступавший на мероприятии министр финансов Антон Силуанов.Глава ведомства указал, что в этом году приоритеты бюджетно-налоговой политики постепенно уходят от антикризисной повестки для реализации национальных целей развития с упором, в частности, на технологическое развитие и поддержку инфраструктуры, а также социальную помощь нуждающимся гражданам, интеграцию новых регионов и обеспечения безопасности государства. "В среднесрочной перспективе, по мере адаптации экономики, запланирована постепенная нормализация бюджетной политики с выходом к 2025 году на первичный баланс бюджета", — отметил министр.Он пояснил, что у страны есть средства для этих целей, а в течение 2023 года намечена дальнейшая концентрация расходов, чтобы реализовать эти приоритеты.Глава ведомства добавил, что в 2022 год состоялся адаптационный период финансовой системы России, но уже в этом году произошла стабилизация. Министр обозначил важность обеспечения устойчивости и развития финансовой системы, чтобы удалось достичь запланированных параметров роста отечественной экономики.Согласно закону о бюджете, доходы бюджета России в 2023 году составят 26,13 триллиона рублей (17,4 процента ВВП), расходы — 29,056 триллиона рублей (19,4 процента). В следующем году доходы бюджета ожидаются на уровне 27,24 триллиона рублей, в 2025 году — 27,98 триллиона, а расходы — 29,43 триллиона и 29,24 триллиона рублей соответственно. Таким образом, в течение трехлетнего периода запланирован бюджет с дефицитом, который в 2023 году составит 2,0 процента ВВП, а также 1,4 процент и 0,7 процента в следующие два.

https://ria.ru/20230414/byudzhet-1865479951.html

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экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)