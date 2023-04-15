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Силуанов рассказал о планах постепенной нормализация бюджетной политики - РИА Новости, 15.04.2023
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01:35 15.04.2023 (обновлено: 02:18 15.04.2023)
https://ria.ru/20230415/normalizatsiya-1865485519.html
Силуанов рассказал о планах постепенной нормализация бюджетной политики
Силуанов рассказал о планах постепенной нормализация бюджетной политики - РИА Новости, 15.04.2023
Силуанов рассказал о планах постепенной нормализация бюджетной политики
На прошедшем в пятницу заседании коллегий Минфина и Минэкономразвития прозвучали планы о постепенном переходе с антикризисной повестки к нормализации бюджетной... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T01:35
2023-04-15T02:18
экономика
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. На прошедшем в пятницу заседании коллегий Минфина и Минэкономразвития прозвучали планы о постепенном переходе с антикризисной повестки к нормализации бюджетной политики. Соответствующее заявление сделал выступавший на мероприятии министр финансов Антон Силуанов.Глава ведомства указал, что в этом году приоритеты бюджетно-налоговой политики постепенно уходят от антикризисной повестки для реализации национальных целей развития с упором, в частности, на технологическое развитие и поддержку инфраструктуры, а также социальную помощь нуждающимся гражданам, интеграцию новых регионов и обеспечения безопасности государства. "В среднесрочной перспективе, по мере адаптации экономики, запланирована постепенная нормализация бюджетной политики с выходом к 2025 году на первичный баланс бюджета", — отметил министр.Он пояснил, что у страны есть средства для этих целей, а в течение 2023 года намечена дальнейшая концентрация расходов, чтобы реализовать эти приоритеты.Глава ведомства добавил, что в 2022 год состоялся адаптационный период финансовой системы России, но уже в этом году произошла стабилизация. Министр обозначил важность обеспечения устойчивости и развития финансовой системы, чтобы удалось достичь запланированных параметров роста отечественной экономики.Согласно закону о бюджете, доходы бюджета России в 2023 году составят 26,13 триллиона рублей (17,4 процента ВВП), расходы — 29,056 триллиона рублей (19,4 процента). В следующем году доходы бюджета ожидаются на уровне 27,24 триллиона рублей, в 2025 году — 27,98 триллиона, а расходы — 29,43 триллиона и 29,24 триллиона рублей соответственно. Таким образом, в течение трехлетнего периода запланирован бюджет с дефицитом, который в 2023 году составит 2,0 процента ВВП, а также 1,4 процент и 0,7 процента в следующие два.
https://ria.ru/20230414/byudzhet-1865479951.html
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экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Силуанов рассказал о планах постепенной нормализация бюджетной политики

Минфин обозначил переход от антикризисной повестки к нормализации бюджетной политики

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов
Здание министерства финансов - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание министерства финансов. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. На прошедшем в пятницу заседании коллегий Минфина и Минэкономразвития прозвучали планы о постепенном переходе с антикризисной повестки к нормализации бюджетной политики. Соответствующее заявление сделал выступавший на мероприятии министр финансов Антон Силуанов.
Глава ведомства указал, что в этом году приоритеты бюджетно-налоговой политики постепенно уходят от антикризисной повестки для реализации национальных целей развития с упором, в частности, на технологическое развитие и поддержку инфраструктуры, а также социальную помощь нуждающимся гражданам, интеграцию новых регионов и обеспечения безопасности государства.
"В среднесрочной перспективе, по мере адаптации экономики, запланирована постепенная нормализация бюджетной политики с выходом к 2025 году на первичный баланс бюджета", — отметил министр.
Он пояснил, что у страны есть средства для этих целей, а в течение 2023 года намечена дальнейшая концентрация расходов, чтобы реализовать эти приоритеты.
Министр финансов РФ Антон Силуанов
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Глава ведомства добавил, что в 2022 год состоялся адаптационный период финансовой системы России, но уже в этом году произошла стабилизация. Министр обозначил важность обеспечения устойчивости и развития финансовой системы, чтобы удалось достичь запланированных параметров роста отечественной экономики.
Согласно закону о бюджете, доходы бюджета России в 2023 году составят 26,13 триллиона рублей (17,4 процента ВВП), расходы — 29,056 триллиона рублей (19,4 процента). В следующем году доходы бюджета ожидаются на уровне 27,24 триллиона рублей, в 2025 году — 27,98 триллиона, а расходы — 29,43 триллиона и 29,24 триллиона рублей соответственно. Таким образом, в течение трехлетнего периода запланирован бюджет с дефицитом, который в 2023 году составит 2,0 процента ВВП, а также 1,4 процент и 0,7 процента в следующие два.
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ЭкономикаРоссияАнтон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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