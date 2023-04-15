https://ria.ru/20230415/nike-1865405801.html

Компания Nike решила уничтожить женщин

Компания Nike решила уничтожить женщин - РИА Новости, 15.04.2023

Компания Nike решила уничтожить женщин

Компания, позаимствовав название из греческой мифологии (Nike — это Ника, символ триумфа) и сделав товарным знаком перевернутое крыло богини победы, решила... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T08:00

2023-04-15T08:00

2023-04-15T08:09

tiktok

аналитика

nike, inc.

трансгендер

лгбт-сообщество

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Компания, позаимствовав название из греческой мифологии (Nike — это Ника, символ триумфа) и сделав товарным знаком перевернутое крыло богини победы, решила плюнуть в женщин и выбрала в качестве посланницы женского спортивного лифчика Дилана Малвейни.Трансгендер Малвейни не имеет никаких атлетических достижений. Он известен лишь своим абонентам в TikTok. Подписчиков, которых интересуют самые скабрезные детали трансгендерного перехода Малвейни, — почти 11 миллионов. Этого, по мнению маркетологов Nike, достаточно для заключения жирного финансового контракта. Ход рассчитан на тех, кому мозги промыли до звенящей пустоты и кому очень легко втюхать практически любую идею — среднего пола или бесполости, пришитой груди, гениталий из пластика и иных "достижений" как бы прогресса а-ля Франкенштейн. Тот собирал искусственных людей из трупов — менеджмент Nike делает то же самое, но из тех, кто еще жив.Малвейни и его персональные "художества" безразличны. А вот на почти 11 миллионов подписчиков внимание обратить стоит. И сказать: когда настоящая женская грудь, которая и импульс любви, и источник вдохновения, и призыв к счастью, равно как и символ материнства, заменяется пластиком, надутым силиконом и гормонами — это не что иное, как объявление войны женскому началу. Сознательная дефеминизация. И агрессивная мизогиния.Но не стоит думать, что в прицеле Nike — только женщины. Они первая и самая легкая мишень. Следующими в расстрельном списке — мужчины. И их мужская самость. Их самостоятельность. Их мозги. Их желания. Их импульсы. Попытки подвергнуть мужчин публичному и коллективному оскоплению уже предпринимались многократно. Примеров несть числа — только прежде использовали юридические инструменты, клевету и кампании уничтожения репутации в прессе и в соцсетях. Жертвами выбирали самых ярких, самых известных, самых талантливых, почти всегда — белых, обеспеченных, достигших средних лет.Сейчас принялись (только иными средствами) перекраивать и укрощать юных мужчин.Зайдя через заднее крыльцо "прогресса и гендерной инклюзии", маскулинность пытаются уничтожить, сломив тех, без кого она бессмысленна. Дефеминизируя женщин, лишая их груди, а вместо гениталий подсовывая в нижнее белье мусор из пластика и гормонов, дяди от Nike де-факто кастрируют мужчин. Потому что влюбиться в Дилана Малвейни невозможно. Желать Дилана Малвейни как желают любимую (и настоящую — из плоти и крови) женщину у мужчин (и тоже настоящих, тоже из плоти, крови и естественным образом вырабатываемых гормонов) не получится.Таким образом, аудитория из 11 миллионов человек, та, на которую влияет трансгендер Малвейни, обречена. Они не смогут выстроить себя как личность и тем более не сумеют поддерживать нормальные отношения, для них станет недоступным все, что лежит в основе человеческой природы. И главное — любовь. Она ведь подразумевает не только радость, но и горе, не только наслаждение, но и фрустрацию, не только получение, но и отдачу.Всего этого у них не будет. А на замену эмоциям и чувствам предложат гормональную терапию. И партнерство (в лучшем случае) — из резины и пластика.То, что трансгендер надел женский спортивный лифчик, — дело самого Малвейни. Но когда такой вариант публичного поведения получает одобрение, подкрепленное гигантскими финансовыми дивидендами, это становится новым шагом уничтожения нормы.Нынешняя рекламно-военная кампания Nike в отношении женщин, женского естества, женской природы и женского тела — не первая.Многократная олимпийская чемпионка Эллисон Феликс рассказала, что отношения с Nike стали для нее адом, когда легкоатлетка, заключившая с компанией рекламный контракт, решила стать матерью. Мало того что ее жестко подгоняли с возвращением в спорт, несмотря на перенесенное кесарево сечение, ей угрожали, что, если она не приступит к тренировкам тогда, когда это будет выгодно компании, ее заработок уменьшится на 70 процентов. "Беременность в понимании боссов Nike — это все равно что "поцелуй смерти". Я хочу защитить право спортсменок на материнство", — написала Феликс четыре года назад.Тогда Nike скандал постаралась замять. Сегодня трансгендер в лифчике вызывает невысокий градус возмущения, а корпорация уже сказала, что подхода к "инклюзии" менять не будет. Мужчины, принимающие решения, оскоплены. На месте их достоинства — страх оказаться парией. Женщины, конечно, могут посопротивляться, организовав бойкот Nike, но это чревато, если учитывать вес компании. Проедет катком и не обернется.Война из-за женщин (вспомним Трою) стала войной с женщинами. Богиня Ника сегодня — существо без груди, в застиранном лифчике, лишенная женской силы. Итог отмены женского и мужского естества выглядит именно так, а отречение — прежде всего от себя — всегда приводит к трагедии.

https://ria.ru/20230327/napadenie-1860950504.html

https://rsport.ria.ru/20230322/transgender-1859707122.html

https://rsport.ria.ru/20230129/figuristka-transgender-1848237805.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

tiktok, аналитика, nike, inc., трансгендер, лгбт-сообщество