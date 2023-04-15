https://ria.ru/20230415/nato-1865511691.html

Эксперт оценил вероятность вступления Японии в НАТО

Эксперт оценил вероятность вступления Японии в НАТО - РИА Новости, 15.04.2023

Эксперт оценил вероятность вступления Японии в НАТО

Вступление Японии в НАТО неосуществимо, а формирование ее трехстороннего военного союза с Кореей и США, о котором написал бывший советник президента США по... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T10:35

2023-04-15T10:35

2023-04-15T10:36

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ТОКИО, 15 апр – РИА Новости, Ксения Нака. Вступление Японии в НАТО неосуществимо, а формирование ее трехстороннего военного союза с Кореей и США, о котором написал бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в статье Wall Street Journal, вызовет противодействие Сеула, сказал РИА Новости профессор японского университета Мэйдзи Гакуин Такао Такахара, занимающийся исследованиями в области сохранения и защиты мира и международной политики. "Несмотря на активизацию контактов Японии и НАТО, Япония вряд ли заинтересует в качестве нового члена альянса других его участников. Даже гипотетически если представить себе конфликт Японии и Китая, то вряд ли другие члены альянса готовы будут выступить на стороне Японии. Это очевидно. Но если предположить, что вступление Японии в НАТО все-таки станет возможно, это отрицательно скажется на ситуации в регионе, так как страны, которые не входят в НАТО, могут воспринять это как военную угрозу", - считает эксперт. Эксперт с сомнением воспринял реалистичность предложений Болтона, подчеркнув, что "важно еще учитывать, кто именно их высказывает", так как "Болтон видит пользу для Америки только в краткосрочной перспективе". "Вопросы безопасности так устроены, что если думать только о своей безопасности, то это недолговременно. Чтобы добиться длительной безопасности, нужно создать условия, когда и другая сторона чувствовала бы себя безопасно. Блоковое мышление, когда страны заключают союз с кем-то против кого-то, не укрепляет безопасность, оно устарело. Наоборот, оно приводит к эскалации, так как тот, против кого направлен союз, тоже начинает предпринимать соответствующие шаги. И AUKUS, и QUAD имеют в виду общего врага. Это ошибка", - сказал профессор Такахара. Ученый считает, что для обеспечения безопасности более эффективными должны стать другие формы международных организаций. "Например, если вас беспокоят отношения с Китаем, вы должны не запугивать его, а подумать, какие отношения с ним вы хотели бы построить. В каких областях возможно сотрудничество? Ведь сейчас реальные угрозы для нас – это потепление и изменение климата, пандемии и другие опасности. Нам необходимо сотрудничество, и мы не можем иметь блоковое мышление", - сказал Такахара. Ученый высказал сомнения в том, что подход США может обеспечить безопасность для Японии и Южной Кореи. "Америка старается перетянуть Японию и Южную Корею на свою сторону. Но Америка находится на другой стороне Земного шара. А у Японии и Южной Кореи совсем другая ситуация: рядом Китай, рядом Россия, Северная Корея. И нельзя их делать врагами. С ними необходимо дружить. И необходимо мыслить в направлении того, как сделать их друзьями", - считает эксперт. Профессор считает нереалистичным заключение военного союза Японии, США и Южной Кореи из-за исторических отношений Токио и Сеула. "С учетом колониального прошлого Кореи невозможно представить себе, например, что Южная Корея позволит силам самообороны дислоцироваться на своей территории в случае конфликта с Северной Кореей. Единственное, в какой форме союз был бы возможен – это как обязательство сохранения мира всех его участников между собой, как некий гарант неразвязывания войны друг против друга отдельных его членов", - сказал Такахара. Болтон в статье призвал расширить альянсы Вашингтона коллективной обороны на фоне "новых угроз", в том числе принять в состав НАТО Японию, Австралию, Израиль и другие страны, которые намерены увеличить оборонные расходы до установленного альянсом уровня.

https://ria.ru/20230201/krizis-1849046518.html

https://ria.ru/20230405/yaponiya-1863067376.html

https://ria.ru/20230201/ugroza-1848892130.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, япония, нато, сша