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В Госдуме предложили ввести особый налог для букмекеров
В Госдуме предложили ввести особый налог для букмекеров - РИА Новости, 15.04.2023
В Госдуме предложили ввести особый налог для букмекеров
Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев ("Единая Россия") заявил, что необходимо ввести дополнительный налог для букмекерских компаний,... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T17:58
2023-04-15T17:58
2023-04-15T17:58
россия
артем метелев (депутат)
госдума рф
единая россия
общество
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев ("Единая Россия") заявил, что необходимо ввести дополнительный налог для букмекерских компаний, средства с которого пошли бы на лечение и профилактику игровой зависимости (лудомании). "Ставки и другие онлайн-игры не запрещены законом. На самом деле мы очень недооцениваем эту тему. И в России вообще никто про это не говорит. Есть такое понятие - лудомания. Это зависимость от азартных игр. Некоторые люди продают квартиры, человек начинает пропадать после работы, а на самом деле все уходит туда, и квартира заложена. Историй таких масса. И, конечно, нам надо смотреть в сторону ограничений", - сказал Метелев, слова которого передает его пресс-служба. Депутат отмечает, что в РФ можно было бы ввести новый налог для букмекерских компаний, чтобы использовать полученные средства для профилактики и лечения лудомании. Метелев отмечает, что таким образом организаторы азартных игр смогут проявить ответственность в отношении своих клиентов, ставших проблемными игроками.
https://ria.ru/20200507/1571089880.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, артем метелев (депутат), госдума рф, единая россия, общество
Россия, Артем Метелев (депутат), Госдума РФ, Единая Россия, Общество
В Госдуме предложили ввести особый налог для букмекеров
В Госдуме предложили ввести налог для букмекеров для лечения лудоманов