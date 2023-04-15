https://ria.ru/20230415/nalog-1865567004.html

В Госдуме предложили ввести особый налог для букмекеров

В Госдуме предложили ввести особый налог для букмекеров - РИА Новости, 15.04.2023

В Госдуме предложили ввести особый налог для букмекеров

Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев ("Единая Россия") заявил, что необходимо ввести дополнительный налог для букмекерских компаний,... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T17:58

2023-04-15T17:58

2023-04-15T17:58

россия

артем метелев (депутат)

госдума рф

единая россия

общество

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев ("Единая Россия") заявил, что необходимо ввести дополнительный налог для букмекерских компаний, средства с которого пошли бы на лечение и профилактику игровой зависимости (лудомании). "Ставки и другие онлайн-игры не запрещены законом. На самом деле мы очень недооцениваем эту тему. И в России вообще никто про это не говорит. Есть такое понятие - лудомания. Это зависимость от азартных игр. Некоторые люди продают квартиры, человек начинает пропадать после работы, а на самом деле все уходит туда, и квартира заложена. Историй таких масса. И, конечно, нам надо смотреть в сторону ограничений", - сказал Метелев, слова которого передает его пресс-служба. Депутат отмечает, что в РФ можно было бы ввести новый налог для букмекерских компаний, чтобы использовать полученные средства для профилактики и лечения лудомании. Метелев отмечает, что таким образом организаторы азартных игр смогут проявить ответственность в отношении своих клиентов, ставших проблемными игроками.

https://ria.ru/20200507/1571089880.html

россия

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Дарья Буймова

россия, артем метелев (депутат), госдума рф, единая россия, общество