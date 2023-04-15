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Британский наемник одной фразой описал российских артиллеристов - РИА Новости, 15.04.2023
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16:30 15.04.2023 (обновлено: 17:28 15.04.2023)
https://ria.ru/20230415/naemnik-1865554801.html
Британский наемник одной фразой описал российских артиллеристов
Британский наемник одной фразой описал российских артиллеристов - РИА Новости, 15.04.2023
Британский наемник одной фразой описал российских артиллеристов
Бывший британский солдат и ветеран войны в Ираке Кристофер Перриман, служащий сейчас в иностранном легионе Украины, описал свой боевой опыт в интервью для The... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T16:30
2023-04-15T17:28
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Бывший британский солдат и ветеран войны в Ираке Кристофер Перриман, служащий сейчас в иностранном легионе Украины, описал свой боевой опыт в интервью для The Spectator."Ирак с этим даже не сравнится, здесь гораздо тяжелее", — заявил наемник.По его словам, любые украинские подразделения, ступившие на территорию возле Днепра, подвергаются непрерывному артиллерийскому обстрелу, так как российские беспилотники ведут постоянную разведку местности.Военный отметил, что его пребывание на Украине — самая тяжелая служба, которую он проходил, поскольку каждая вылазка сопряжена с тяжелыми условиями и необходимостью постоянно быть начеку из-за обстрелов."Русские знают, что единственное место, где мы можем спрятаться, так это дома, и если они их разгромят, то нам деваться будет некуда", — посетовал Перриман.В апреле 2022 года сообщалось, что Следственный комитет изучит информацию Минобороны России об участии иностранных наемников в боевых действиях на стороне Украины. Как сообщили в ноябре минувшего года в пресс-службе СК, российские следователи выяснили, что отбор наемников для участия в боевых действиях на стороне Киева помогают вести сотрудники посольств Украины за рубежом.
https://ria.ru/20230415/bayden-1865554007.html
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Британский наемник одной фразой описал российских артиллеристов

Британский наемник Перриман назвал российских артиллеристов чертовски хорошими бойцами

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОрудие 2С5 "Гиацинт-С" ВС России ведет огонь в зоне СВО
Орудие 2С5 Гиацинт-С ВС России ведет огонь в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Орудие 2С5 "Гиацинт-С" ВС России ведет огонь в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Бывший британский солдат и ветеран войны в Ираке Кристофер Перриман, служащий сейчас в иностранном легионе Украины, описал свой боевой опыт в интервью для The Spectator.
"Ирак с этим даже не сравнится, здесь гораздо тяжелее", — заявил наемник.
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По его словам, любые украинские подразделения, ступившие на территорию возле Днепра, подвергаются непрерывному артиллерийскому обстрелу, так как российские беспилотники ведут постоянную разведку местности.
«

"Их артиллеристы чертовски хороши", — указал Перриман.

Военный отметил, что его пребывание на Украине — самая тяжелая служба, которую он проходил, поскольку каждая вылазка сопряжена с тяжелыми условиями и необходимостью постоянно быть начеку из-за обстрелов.
"Русские знают, что единственное место, где мы можем спрятаться, так это дома, и если они их разгромят, то нам деваться будет некуда", — посетовал Перриман.
В апреле 2022 года сообщалось, что Следственный комитет изучит информацию Минобороны России об участии иностранных наемников в боевых действиях на стороне Украины. Как сообщили в ноябре минувшего года в пресс-службе СК, российские следователи выяснили, что отбор наемников для участия в боевых действиях на стороне Киева помогают вести сотрудники посольств Украины за рубежом.
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