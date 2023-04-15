https://ria.ru/20230415/moldaviya-1865520661.html

Премьер Молдавии оскорбил сограждан

Премьер Молдавии оскорбил сограждан - РИА Новости, 15.04.2023

Премьер Молдавии оскорбил сограждан

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан во время публичного выступления назвал жителей страны "нацией с ограниченными возможностями", сообщают кишиневские СМИ,... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T11:55

2023-04-15T11:55

2023-04-15T17:36

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КИШИНЕВ, 15 апр — РИА Новости. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан во время публичного выступления назвал жителей страны "нацией с ограниченными возможностями", сообщают кишиневские СМИ, фрагмент речи политика опубликовал телеканал "Первый в Молдове". Ранее Речан принял участие в работе круглого стола "Стратегическое видение обеспечения национальной безопасности в контексте разработки Стратегии национальной безопасности", который организовали несколько неправительственных организаций. Премьер во время своего выступления говорил о евроинтеграции республики, о ситуации на Украине и выразил удивление, что у рядовых граждан в селах и районах, где он побывал с визитом, зачастую иное мнение о внешнеполитическом векторе, чем у руководства страны. "Вчера я был в Тараклии (город и район на юге Молдавии, где компактно проживают этнические болгары. — Прим. ред.), разговаривал там с кем-то из местных и поднял тему происходящего на Украине. У нас очень большая проблема. Это национальная проблема уверенности в себе. Мы, малая нация, всегда вели себя как нация, извините, с ограниченными возможностями. И это повлияло на нас, в том числе на то, как мы думаем о себе, как мы позиционируем себя во всей этой среде", — цитирует молдавского премьера "Первый в Молдове".Речан отметил, что власти страны должны работать с населением, чтобы донести до него преимущества европейской интеграции для Молдавии.Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что евразийский вектор и интеграция в рамках СНГ не приносят стране должного развития, она анонсировала планы по вступлению Молдавии в Евросоюз до 2030 года.Согласно соцопросам, большинство жителей страны выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с Россией. Так, Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики опубликовал в конце февраля результаты исследования, согласно которым против разрыва экономических отношений с Россией высказались 69% опрошенных. Против разрыва дипломатических отношений и культурных связей с Москвой выступают соответственно 70% и 73%.

https://ria.ru/20230415/moldaviya-1865518465.html

https://ria.ru/20230414/kontrol-1865347913.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, россия, украина, майя санду, дорин речан, снг