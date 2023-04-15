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Премьер Молдавии оскорбил сограждан - РИА Новости, 15.04.2023
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11:55 15.04.2023 (обновлено: 17:36 15.04.2023)
https://ria.ru/20230415/moldaviya-1865520661.html
Премьер Молдавии оскорбил сограждан
Премьер Молдавии оскорбил сограждан - РИА Новости, 15.04.2023
Премьер Молдавии оскорбил сограждан
Премьер-министр Молдавии Дорин Речан во время публичного выступления назвал жителей страны "нацией с ограниченными возможностями", сообщают кишиневские СМИ,... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T11:55
2023-04-15T17:36
в мире
молдавия
россия
украина
майя санду
дорин речан
снг
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КИШИНЕВ, 15 апр — РИА Новости. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан во время публичного выступления назвал жителей страны "нацией с ограниченными возможностями", сообщают кишиневские СМИ, фрагмент речи политика опубликовал телеканал "Первый в Молдове". Ранее Речан принял участие в работе круглого стола "Стратегическое видение обеспечения национальной безопасности в контексте разработки Стратегии национальной безопасности", который организовали несколько неправительственных организаций. Премьер во время своего выступления говорил о евроинтеграции республики, о ситуации на Украине и выразил удивление, что у рядовых граждан в селах и районах, где он побывал с визитом, зачастую иное мнение о внешнеполитическом векторе, чем у руководства страны. "Вчера я был в Тараклии (город и район на юге Молдавии, где компактно проживают этнические болгары. — Прим. ред.), разговаривал там с кем-то из местных и поднял тему происходящего на Украине. У нас очень большая проблема. Это национальная проблема уверенности в себе. Мы, малая нация, всегда вели себя как нация, извините, с ограниченными возможностями. И это повлияло на нас, в том числе на то, как мы думаем о себе, как мы позиционируем себя во всей этой среде", — цитирует молдавского премьера "Первый в Молдове".Речан отметил, что власти страны должны работать с населением, чтобы донести до него преимущества европейской интеграции для Молдавии.Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что евразийский вектор и интеграция в рамках СНГ не приносят стране должного развития, она анонсировала планы по вступлению Молдавии в Евросоюз до 2030 года.Согласно соцопросам, большинство жителей страны выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с Россией. Так, Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики опубликовал в конце февраля результаты исследования, согласно которым против разрыва экономических отношений с Россией высказались 69% опрошенных. Против разрыва дипломатических отношений и культурных связей с Москвой выступают соответственно 70% и 73%.
https://ria.ru/20230415/moldaviya-1865518465.html
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в мире, молдавия, россия, украина, майя санду, дорин речан, снг
В мире, Молдавия, Россия, Украина, Майя Санду, Дорин Речан, СНГ
Премьер Молдавии оскорбил сограждан

Премьер Молдавии Речан назвал жителей страны нацией с ограниченными возможностями

© Sputnik / Родион ПрокаДорин Речан
Дорин Речан - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© Sputnik / Родион Прока
Дорин Речан. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 15 апр — РИА Новости. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан во время публичного выступления назвал жителей страны "нацией с ограниченными возможностями", сообщают кишиневские СМИ, фрагмент речи политика опубликовал телеканал "Первый в Молдове".
Ранее Речан принял участие в работе круглого стола "Стратегическое видение обеспечения национальной безопасности в контексте разработки Стратегии национальной безопасности", который организовали несколько неправительственных организаций. Премьер во время своего выступления говорил о евроинтеграции республики, о ситуации на Украине и выразил удивление, что у рядовых граждан в селах и районах, где он побывал с визитом, зачастую иное мнение о внешнеполитическом векторе, чем у руководства страны.
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"Вчера я был в Тараклии (город и район на юге Молдавии, где компактно проживают этнические болгары. — Прим. ред.), разговаривал там с кем-то из местных и поднял тему происходящего на Украине. У нас очень большая проблема. Это национальная проблема уверенности в себе. Мы, малая нация, всегда вели себя как нация, извините, с ограниченными возможностями. И это повлияло на нас, в том числе на то, как мы думаем о себе, как мы позиционируем себя во всей этой среде", — цитирует молдавского премьера "Первый в Молдове".
Речан отметил, что власти страны должны работать с населением, чтобы донести до него преимущества европейской интеграции для Молдавии.
«

"Главное, что должен делать политический класс, — просвещать и преодолевать страхи. Мы обязаны обучать, объяснять, поощрять, брать ответственность. Вот то, что мы должны сделать", — сказал премьер.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что евразийский вектор и интеграция в рамках СНГ не приносят стране должного развития, она анонсировала планы по вступлению Молдавии в Евросоюз до 2030 года.
Согласно соцопросам, большинство жителей страны выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с Россией. Так, Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики опубликовал в конце февраля результаты исследования, согласно которым против разрыва экономических отношений с Россией высказались 69% опрошенных. Против разрыва дипломатических отношений и культурных связей с Москвой выступают соответственно 70% и 73%.
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