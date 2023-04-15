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Посольство России осудило заявление МИД Молдавии о спецтрибунале - РИА Новости, 15.04.2023
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11:33 15.04.2023 (обновлено: 16:18 15.04.2023)
https://ria.ru/20230415/moldaviya-1865518789.html
Посольство России осудило заявление МИД Молдавии о спецтрибунале
Посольство России осудило заявление МИД Молдавии о спецтрибунале - РИА Новости, 15.04.2023
Посольство России осудило заявление МИД Молдавии о спецтрибунале
Посольство России в Молдавии назвало огульным и скоропалительным заявление Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) республики после... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T11:33
2023-04-15T16:18
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КИШИНЕВ, 15 апр — РИА Новости. Посольство России в Молдавии назвало огульным и скоропалительным заявление Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) республики после появления в интернете видео с гибелью якобы украинского военного.Ранее молдавский МИД заявил, что поддерживает инициативу Киева о создании специального трибунала для осуждения России. Ведомство обвинило российских военных в якобы "казни" украинского военнопленного."В связи с появлением в интернет-пространстве медиафайла с обезглавливанием якобы "украинского" военнослужащего в адрес нашего государства последовали скоропалительные и огульные обвинения Министерства иностранных дел и европейский интеграции Республики Молдова. Обращаем внимание, что на данный момент достоверность видео, равно как и национальная принадлежность людей в камуфляжной, форме не установлены. Генпрокуратурой России инициирована проверка по данному эпизоду", — говорится в распространенном для СМИ сообщении посольства России.В диппредставительстве подчеркнули, что вердикт, как правило, выносится на основании неопровержимых доказательств и фактов.Как заявляли ранее в Минобороны России, абсолютное большинство российских военнопленных на Украине подвергаются избиениям и не могут связаться с родными, а больше половины заставляют сниматься в пропагандистских видео. Часто люди возвращаются из плена с увечьями: выбитыми зубами, переломанными костями и другими травмами.В интернете не раз появлялись видео расправы или пыток российских военных. Так, в ноябре прошлого года появился видеоролик, на котором украинские военные расстреливают российских, сдавшихся в плен и лежащих на земле. По информации председателя СПЧ Валерия Фадеева, это произошло в селе Макеевка в ЛНР. Также появлялись кадры, на которых пленным российским военным прострелили ноги. Кроме того, вернувшиеся из украинского плена военные рассказали о пытках: на допросе простреливали ноги, отрезали пальцы, били арматурой и током, сообщала пресс-служба СК России. Ранее Комиссия СПЧ ООН по расследованию на Украине в докладе заявила, что украинские солдаты совершали военные преступления, расстреляв и пытав российских военнопленных. Миссия ООН сообщила о 25 случаях расправы над пленными из России со стороны украинских войск. Кроме того, Украина не возбуждала уголовных дел в отношении своих солдат, расстрелявших российских военнопленных, хотя задокументировано несколько казней, заявлял глава Управления верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) ООН Фолькер Тюрк.
https://ria.ru/20230302/deklaratsiya-1855409532.html
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в мире, россия, украина, молдавия, валерий фадеев, оон, генеральная прокуратура рф, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Молдавия, Валерий Фадеев, ООН, Генеральная прокуратура РФ, Вооруженные силы Украины
Посольство России осудило заявление МИД Молдавии о спецтрибунале

Посольство России осудило заявление МИД Молдавии после видео с гибелью якобы бойца ВСУ

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 15 апр — РИА Новости. Посольство России в Молдавии назвало огульным и скоропалительным заявление Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) республики после появления в интернете видео с гибелью якобы украинского военного.
Ранее молдавский МИД заявил, что поддерживает инициативу Киева о создании специального трибунала для осуждения России. Ведомство обвинило российских военных в якобы "казни" украинского военнопленного.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
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"В связи с появлением в интернет-пространстве медиафайла с обезглавливанием якобы "украинского" военнослужащего в адрес нашего государства последовали скоропалительные и огульные обвинения Министерства иностранных дел и европейский интеграции Республики Молдова. Обращаем внимание, что на данный момент достоверность видео, равно как и национальная принадлежность людей в камуфляжной, форме не установлены. Генпрокуратурой России инициирована проверка по данному эпизоду", — говорится в распространенном для СМИ сообщении посольства России.
В диппредставительстве подчеркнули, что вердикт, как правило, выносится на основании неопровержимых доказательств и фактов.
«

"Резонный, но в то же время и риторический вопрос: почему внешнеполитическое ведомство Молдавии предпочитает "не видеть" доказанные независимой международной комиссией ООН военные преступления ВСУ, в числе которых зверские пытки и казни пленных российских солдат, расправы над мирным населением и целенаправленное разрушение Донбасса?" — отмечается в сообщении.

Как заявляли ранее в Минобороны России, абсолютное большинство российских военнопленных на Украине подвергаются избиениям и не могут связаться с родными, а больше половины заставляют сниматься в пропагандистских видео. Часто люди возвращаются из плена с увечьями: выбитыми зубами, переломанными костями и другими травмами.
В интернете не раз появлялись видео расправы или пыток российских военных. Так, в ноябре прошлого года появился видеоролик, на котором украинские военные расстреливают российских, сдавшихся в плен и лежащих на земле. По информации председателя СПЧ Валерия Фадеева, это произошло в селе Макеевка в ЛНР. Также появлялись кадры, на которых пленным российским военным прострелили ноги. Кроме того, вернувшиеся из украинского плена военные рассказали о пытках: на допросе простреливали ноги, отрезали пальцы, били арматурой и током, сообщала пресс-служба СК России.
Ранее Комиссия СПЧ ООН по расследованию на Украине в докладе заявила, что украинские солдаты совершали военные преступления, расстреляв и пытав российских военнопленных. Миссия ООН сообщила о 25 случаях расправы над пленными из России со стороны украинских войск. Кроме того, Украина не возбуждала уголовных дел в отношении своих солдат, расстрелявших российских военнопленных, хотя задокументировано несколько казней, заявлял глава Управления верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) ООН Фолькер Тюрк.
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В миреРоссияУкраинаМолдавияВалерий ФадеевООНГенеральная прокуратура РФВооруженные силы Украины
 
 
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