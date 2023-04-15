https://ria.ru/20230415/moldaviya-1865518789.html

Посольство России осудило заявление МИД Молдавии о спецтрибунале

Посольство России осудило заявление МИД Молдавии о спецтрибунале - РИА Новости, 15.04.2023

Посольство России осудило заявление МИД Молдавии о спецтрибунале

Посольство России в Молдавии назвало огульным и скоропалительным заявление Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) республики после... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T11:33

2023-04-15T11:33

2023-04-15T16:18

в мире

россия

украина

молдавия

валерий фадеев

оон

генеральная прокуратура рф

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155547/54/1555475421_0:238:3218:2048_1920x0_80_0_0_1e2532d02435b8bfbe50705bf2a55c12.jpg

КИШИНЕВ, 15 апр — РИА Новости. Посольство России в Молдавии назвало огульным и скоропалительным заявление Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) республики после появления в интернете видео с гибелью якобы украинского военного.Ранее молдавский МИД заявил, что поддерживает инициативу Киева о создании специального трибунала для осуждения России. Ведомство обвинило российских военных в якобы "казни" украинского военнопленного."В связи с появлением в интернет-пространстве медиафайла с обезглавливанием якобы "украинского" военнослужащего в адрес нашего государства последовали скоропалительные и огульные обвинения Министерства иностранных дел и европейский интеграции Республики Молдова. Обращаем внимание, что на данный момент достоверность видео, равно как и национальная принадлежность людей в камуфляжной, форме не установлены. Генпрокуратурой России инициирована проверка по данному эпизоду", — говорится в распространенном для СМИ сообщении посольства России.В диппредставительстве подчеркнули, что вердикт, как правило, выносится на основании неопровержимых доказательств и фактов.Как заявляли ранее в Минобороны России, абсолютное большинство российских военнопленных на Украине подвергаются избиениям и не могут связаться с родными, а больше половины заставляют сниматься в пропагандистских видео. Часто люди возвращаются из плена с увечьями: выбитыми зубами, переломанными костями и другими травмами.В интернете не раз появлялись видео расправы или пыток российских военных. Так, в ноябре прошлого года появился видеоролик, на котором украинские военные расстреливают российских, сдавшихся в плен и лежащих на земле. По информации председателя СПЧ Валерия Фадеева, это произошло в селе Макеевка в ЛНР. Также появлялись кадры, на которых пленным российским военным прострелили ноги. Кроме того, вернувшиеся из украинского плена военные рассказали о пытках: на допросе простреливали ноги, отрезали пальцы, били арматурой и током, сообщала пресс-служба СК России. Ранее Комиссия СПЧ ООН по расследованию на Украине в докладе заявила, что украинские солдаты совершали военные преступления, расстреляв и пытав российских военнопленных. Миссия ООН сообщила о 25 случаях расправы над пленными из России со стороны украинских войск. Кроме того, Украина не возбуждала уголовных дел в отношении своих солдат, расстрелявших российских военнопленных, хотя задокументировано несколько казней, заявлял глава Управления верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) ООН Фолькер Тюрк.

https://ria.ru/20230302/deklaratsiya-1855409532.html

https://ria.ru/20230413/sotrudnichestvo-1865077278.html

россия

украина

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, молдавия, валерий фадеев, оон, генеральная прокуратура рф, вооруженные силы украины