https://ria.ru/20230415/moldaviya-1865495706.html

В Молдавии предупредили о возможном конфликте из-за Гагаузии

В Молдавии предупредили о возможном конфликте из-за Гагаузии - РИА Новости, 15.04.2023

В Молдавии предупредили о возможном конфликте из-за Гагаузии

Давление центральных властей Молдавии на Гагаузию и лишение ее статуса автономии может спровоцировать внутренний конфликт в республике, считает кандидат в главы РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T07:04

2023-04-15T07:04

2023-04-15T07:14

в мире

молдавия

гагаузия

михаил формузал

сергей чернов

майя санду

россия

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КИШИНЕВ, 15 апр – РИА Новости. Давление центральных властей Молдавии на Гагаузию и лишение ее статуса автономии может спровоцировать внутренний конфликт в республике, считает кандидат в главы (башкан) Гагаузской автономии, лидер движения "Народный союз Гагаузии" Виктор Петров.Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз - торгово-экономическое объединение, в которое на тот момент входили Россия, Белоруссия и Казахстан.На 30 апреля запланированы выборы главы (башкана) автономии, избранный руководитель автоматически становится членом правительства Молдавии. ЦИК автономии зарегистрировал восемь кандидатов на должность главы региона: это депутаты Народного собрания (местного парламента) Николай Дудогло, Григорий Узун, Сергей Чимпоеш, Виктор Петров, бывший глава региона Михаил Формузал, экс-глава автономии, бывший посол Молдавии в Турции Дмитрий Кройтор, экс-депутат парламента Сергей Чернев, кандидат от оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Евгения Гуцул.Ранее депутат от правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) Оазу Нантой призвал руководство страны отказаться от диалога с Приднестровьем и изменить статус Гагаузии в составе республики, заявив, что "гагаузы воспринимают автономию, как некую государственность, а русский язык продвигают в качестве основного". Позже пресс-секретарь ПДС Аурика Жардан сообщила кишиневским журналистам, что Нантой не координировал и не согласовывал свои заявления с руководством партии.В прошлом году в Гагаузии прошла серия антиправительственных протестов, в ходе которых жители автономии выражали недовольство ростом цен на продукты питания и подорожанием коммунальных услуг. Депутаты местного парламента обратились к руководству России с просьбой рассмотреть возможность поставлять в автономию газ по доступным ценам. Тогда президент Молдавии Майя Санду заявила о попытках дестабилизации ситуации в Гагаузии, где, по ее словам, поддерживают Россию в украинском вопросе, после чего спецназ молдавской полиции неожиданно провел в регионе антитеррористические учения. Многие политики и общественники расценили их как давление на жителей автономии, попытку их запугать.

https://ria.ru/20230318/moldaviya-1858832946.html

https://ria.ru/20230414/gagauziya-1865279455.html

молдавия

гагаузия

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в мире, молдавия, гагаузия, михаил формузал, сергей чернов, майя санду, россия