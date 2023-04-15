В Молдавии предупредили о возможном конфликте из-за Гагаузии
Виктор Петров: лишение Гагаузии статуса автономии может обернуться конфликтом в Молдавии
КИШИНЕВ, 15 апр – РИА Новости. Давление центральных властей Молдавии на Гагаузию и лишение ее статуса автономии может спровоцировать внутренний конфликт в республике, считает кандидат в главы (башкан) Гагаузской автономии, лидер движения "Народный союз Гагаузии" Виктор Петров.
Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз - торгово-экономическое объединение, в которое на тот момент входили Россия, Белоруссия и Казахстан.
На 30 апреля запланированы выборы главы (башкана) автономии, избранный руководитель автоматически становится членом правительства Молдавии. ЦИК автономии зарегистрировал восемь кандидатов на должность главы региона: это депутаты Народного собрания (местного парламента) Николай Дудогло, Григорий Узун, Сергей Чимпоеш, Виктор Петров, бывший глава региона Михаил Формузал, экс-глава автономии, бывший посол Молдавии в Турции Дмитрий Кройтор, экс-депутат парламента Сергей Чернев, кандидат от оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Евгения Гуцул.
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"Сегодня центральные власти делают все, чтобы автономия была максимально ослаблена, а ее население деморализовано. Все это, на мой взгляд, может привести к тому, что в какой-то момент мы окажемся на пороге, скорее всего, совершенно неправового решения о том, что Гагаузскую автономию захотят ликвидировать под тем или иным предлогом, а может быть, руководствуясь целой совокупностью предлогов. Это лжелегитимизация антиконституционного шага максимально обострит ситуацию в стране и может спровоцировать внутренний конфликт", - сказал Петров в интервью РИА Новости.
Ранее депутат от правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) Оазу Нантой призвал руководство страны отказаться от диалога с Приднестровьем и изменить статус Гагаузии в составе республики, заявив, что "гагаузы воспринимают автономию, как некую государственность, а русский язык продвигают в качестве основного". Позже пресс-секретарь ПДС Аурика Жардан сообщила кишиневским журналистам, что Нантой не координировал и не согласовывал свои заявления с руководством партии.
В прошлом году в Гагаузии прошла серия антиправительственных протестов, в ходе которых жители автономии выражали недовольство ростом цен на продукты питания и подорожанием коммунальных услуг. Депутаты местного парламента обратились к руководству России с просьбой рассмотреть возможность поставлять в автономию газ по доступным ценам. Тогда президент Молдавии Майя Санду заявила о попытках дестабилизации ситуации в Гагаузии, где, по ее словам, поддерживают Россию в украинском вопросе, после чего спецназ молдавской полиции неожиданно провел в регионе антитеррористические учения. Многие политики и общественники расценили их как давление на жителей автономии, попытку их запугать.