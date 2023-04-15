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В Молдавии предупредили о возможном конфликте из-за Гагаузии - РИА Новости, 15.04.2023
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07:04 15.04.2023 (обновлено: 07:14 15.04.2023)
https://ria.ru/20230415/moldaviya-1865495706.html
В Молдавии предупредили о возможном конфликте из-за Гагаузии
В Молдавии предупредили о возможном конфликте из-за Гагаузии - РИА Новости, 15.04.2023
В Молдавии предупредили о возможном конфликте из-за Гагаузии
Давление центральных властей Молдавии на Гагаузию и лишение ее статуса автономии может спровоцировать внутренний конфликт в республике, считает кандидат в главы РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T07:04
2023-04-15T07:14
в мире
молдавия
гагаузия
михаил формузал
сергей чернов
майя санду
россия
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КИШИНЕВ, 15 апр – РИА Новости. Давление центральных властей Молдавии на Гагаузию и лишение ее статуса автономии может спровоцировать внутренний конфликт в республике, считает кандидат в главы (башкан) Гагаузской автономии, лидер движения "Народный союз Гагаузии" Виктор Петров.Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз - торгово-экономическое объединение, в которое на тот момент входили Россия, Белоруссия и Казахстан.На 30 апреля запланированы выборы главы (башкана) автономии, избранный руководитель автоматически становится членом правительства Молдавии. ЦИК автономии зарегистрировал восемь кандидатов на должность главы региона: это депутаты Народного собрания (местного парламента) Николай Дудогло, Григорий Узун, Сергей Чимпоеш, Виктор Петров, бывший глава региона Михаил Формузал, экс-глава автономии, бывший посол Молдавии в Турции Дмитрий Кройтор, экс-депутат парламента Сергей Чернев, кандидат от оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Евгения Гуцул.Ранее депутат от правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) Оазу Нантой призвал руководство страны отказаться от диалога с Приднестровьем и изменить статус Гагаузии в составе республики, заявив, что "гагаузы воспринимают автономию, как некую государственность, а русский язык продвигают в качестве основного". Позже пресс-секретарь ПДС Аурика Жардан сообщила кишиневским журналистам, что Нантой не координировал и не согласовывал свои заявления с руководством партии.В прошлом году в Гагаузии прошла серия антиправительственных протестов, в ходе которых жители автономии выражали недовольство ростом цен на продукты питания и подорожанием коммунальных услуг. Депутаты местного парламента обратились к руководству России с просьбой рассмотреть возможность поставлять в автономию газ по доступным ценам. Тогда президент Молдавии Майя Санду заявила о попытках дестабилизации ситуации в Гагаузии, где, по ее словам, поддерживают Россию в украинском вопросе, после чего спецназ молдавской полиции неожиданно провел в регионе антитеррористические учения. Многие политики и общественники расценили их как давление на жителей автономии, попытку их запугать.
https://ria.ru/20230318/moldaviya-1858832946.html
https://ria.ru/20230414/gagauziya-1865279455.html
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в мире, молдавия, гагаузия, михаил формузал, сергей чернов, майя санду, россия
В мире, Молдавия, Гагаузия, Михаил Формузал, Сергей Чернов, Майя Санду, Россия
В Молдавии предупредили о возможном конфликте из-за Гагаузии

Виктор Петров: лишение Гагаузии статуса автономии может обернуться конфликтом в Молдавии

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КИШИНЕВ, 15 апр – РИА Новости. Давление центральных властей Молдавии на Гагаузию и лишение ее статуса автономии может спровоцировать внутренний конфликт в республике, считает кандидат в главы (башкан) Гагаузской автономии, лидер движения "Народный союз Гагаузии" Виктор Петров.
Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз - торгово-экономическое объединение, в которое на тот момент входили Россия, Белоруссия и Казахстан.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
Глава Гагаузии призвала власти Молдавии не превращать партнеров во врагов
18 марта, 19:51
На 30 апреля запланированы выборы главы (башкана) автономии, избранный руководитель автоматически становится членом правительства Молдавии. ЦИК автономии зарегистрировал восемь кандидатов на должность главы региона: это депутаты Народного собрания (местного парламента) Николай Дудогло, Григорий Узун, Сергей Чимпоеш, Виктор Петров, бывший глава региона Михаил Формузал, экс-глава автономии, бывший посол Молдавии в Турции Дмитрий Кройтор, экс-депутат парламента Сергей Чернев, кандидат от оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Евгения Гуцул.
«
"Сегодня центральные власти делают все, чтобы автономия была максимально ослаблена, а ее население деморализовано. Все это, на мой взгляд, может привести к тому, что в какой-то момент мы окажемся на пороге, скорее всего, совершенно неправового решения о том, что Гагаузскую автономию захотят ликвидировать под тем или иным предлогом, а может быть, руководствуясь целой совокупностью предлогов. Это лжелегитимизация антиконституционного шага максимально обострит ситуацию в стране и может спровоцировать внутренний конфликт", - сказал Петров в интервью РИА Новости.
Ранее депутат от правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) Оазу Нантой призвал руководство страны отказаться от диалога с Приднестровьем и изменить статус Гагаузии в составе республики, заявив, что "гагаузы воспринимают автономию, как некую государственность, а русский язык продвигают в качестве основного". Позже пресс-секретарь ПДС Аурика Жардан сообщила кишиневским журналистам, что Нантой не координировал и не согласовывал свои заявления с руководством партии.
В прошлом году в Гагаузии прошла серия антиправительственных протестов, в ходе которых жители автономии выражали недовольство ростом цен на продукты питания и подорожанием коммунальных услуг. Депутаты местного парламента обратились к руководству России с просьбой рассмотреть возможность поставлять в автономию газ по доступным ценам. Тогда президент Молдавии Майя Санду заявила о попытках дестабилизации ситуации в Гагаузии, где, по ее словам, поддерживают Россию в украинском вопросе, после чего спецназ молдавской полиции неожиданно провел в регионе антитеррористические учения. Многие политики и общественники расценили их как давление на жителей автономии, попытку их запугать.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
Слуцкий поддержал кандидата на выборы главы Гагаузии от партии "Шор"
14 апреля, 12:21
 
В миреМолдавияГагаузияМихаил ФормузалСергей ЧерновМайя СандуРоссия
 
 
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