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В Тель-Авиве начался антиправительственный митинг - РИА Новости, 15.04.2023
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21:24 15.04.2023 (обновлено: 22:26 15.04.2023)
https://ria.ru/20230415/miting-1865585474.html
В Тель-Авиве начался антиправительственный митинг
В Тель-Авиве начался антиправительственный митинг - РИА Новости, 15.04.2023
В Тель-Авиве начался антиправительственный митинг
Около 162 тысяч человек протестуют против юридической реформы правительства Биньямина Нетаньяху возле здания правительственного комплекса в центре Тель-Авива,... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T21:24
2023-04-15T22:26
биньямин нетаньяху
тель-авив
в мире
кнессет израиля
протесты против судебной реформы в израиле
ярив левин
нетания
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 апр — РИА Новости. Около 162 тысяч человек протестуют против юридической реформы правительства Биньямина Нетаньяху возле здания правительственного комплекса в центре Тель-Авива, передает местный портал Ynet. "Около 162 тысяч человек выступают против судебной реформы на улице Каплана в Тель-Авиве, еще десятки тысяч протестуют в других городах по всей стране", — говорится в публикации.По данным израильских СМИ, сегодня несколько десятков тысяч протестующих вышли на улицы в Нетании. При этом в городе одновременно проходит выступление в поддержку проведения реформы. На улицы вывели дополнительные наряды полиции. Также около тысячи манифестантов собрались около дома автора реформы, министра юстиции Ярива Левина. С начала января в Израиле проходят массовые акции протеста из-за предложенной правительством судебной реформы. Согласно ей, планируется ограничить полномочия Верховного суда и позволить парламентариям оспаривать его решения. Кроме того, кабинет министров сможет контролировать назначение судей.В конце марта премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху отложил финальные чтения оставшихся частей юридической реформы до следующей сессии кнессета.
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биньямин нетаньяху, тель-авив, в мире, кнессет израиля, протесты против судебной реформы в израиле, ярив левин, нетания
Биньямин Нетаньяху, Тель-Авив, В мире, Кнессет Израиля, Протесты против судебной реформы в Израиле, Ярив Левин, Нетания
В Тель-Авиве начался антиправительственный митинг

Ynet: на антиправительственный митинг в Тель-Авиве вышли более 160 тысяч человек

© AP Photo / Oded BaliltyДемонстранты во время акции против реформы судебной системы в Израиле
Демонстранты во время акции против реформы судебной системы в Израиле - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© AP Photo / Oded Balilty
Демонстранты во время акции против реформы судебной системы в Израиле. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 15 апр — РИА Новости. Около 162 тысяч человек протестуют против юридической реформы правительства Биньямина Нетаньяху возле здания правительственного комплекса в центре Тель-Авива, передает местный портал Ynet.
"Около 162 тысяч человек выступают против судебной реформы на улице Каплана в Тель-Авиве, еще десятки тысяч протестуют в других городах по всей стране", — говорится в публикации.
По данным израильских СМИ, сегодня несколько десятков тысяч протестующих вышли на улицы в Нетании. При этом в городе одновременно проходит выступление в поддержку проведения реформы. На улицы вывели дополнительные наряды полиции. Также около тысячи манифестантов собрались около дома автора реформы, министра юстиции Ярива Левина.
С начала января в Израиле проходят массовые акции протеста из-за предложенной правительством судебной реформы. Согласно ей, планируется ограничить полномочия Верховного суда и позволить парламентариям оспаривать его решения. Кроме того, кабинет министров сможет контролировать назначение судей.
В конце марта премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху отложил финальные чтения оставшихся частей юридической реформы до следующей сессии кнессета.
Столкновения протестующих с полицией во время митинга против судебной реформы израильского правительства в Тель-Авиве, Израиль - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
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Биньямин НетаньяхуТель-АвивВ миреКнессет ИзраиляПротесты против судебной реформы в ИзраилеЯрив ЛевинНетания
 
 
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