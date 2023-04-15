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В Тель-Авиве начался антиправительственный митинг

В Тель-Авиве начался антиправительственный митинг - РИА Новости, 15.04.2023

В Тель-Авиве начался антиправительственный митинг

Около 162 тысяч человек протестуют против юридической реформы правительства Биньямина Нетаньяху возле здания правительственного комплекса в центре Тель-Авива,... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T21:24

2023-04-15T21:24

2023-04-15T22:26

биньямин нетаньяху

тель-авив

в мире

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ярив левин

нетания

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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 апр — РИА Новости. Около 162 тысяч человек протестуют против юридической реформы правительства Биньямина Нетаньяху возле здания правительственного комплекса в центре Тель-Авива, передает местный портал Ynet. "Около 162 тысяч человек выступают против судебной реформы на улице Каплана в Тель-Авиве, еще десятки тысяч протестуют в других городах по всей стране", — говорится в публикации.По данным израильских СМИ, сегодня несколько десятков тысяч протестующих вышли на улицы в Нетании. При этом в городе одновременно проходит выступление в поддержку проведения реформы. На улицы вывели дополнительные наряды полиции. Также около тысячи манифестантов собрались около дома автора реформы, министра юстиции Ярива Левина. С начала января в Израиле проходят массовые акции протеста из-за предложенной правительством судебной реформы. Согласно ей, планируется ограничить полномочия Верховного суда и позволить парламентариям оспаривать его решения. Кроме того, кабинет министров сможет контролировать назначение судей.В конце марта премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху отложил финальные чтения оставшихся частей юридической реформы до следующей сессии кнессета.

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биньямин нетаньяху, тель-авив, в мире, кнессет израиля, протесты против судебной реформы в израиле, ярив левин, нетания